K-POP年間アワードはどこで見られる？授賞式別の視聴方法まとめ

2026年もK-POP界を代表する年間音楽授賞式が開催される。

本記事では、2026年の主要K-POP年間アワードを視聴できるテレビ放送・ネット配信サービスを授賞式別に紹介する。

K-POP年間アワード2026の開催日程は？授賞式別スケジュールまとめ

2026年も「MAMA AWARDS」「Melon Music Awards(MMA)」「Asia Artist Awards(AAA)」「Korea Grand Music Awards(KGMA)」など、K-POPを代表する年間音楽授賞式が開催される。

主な授賞式は11月上旬から12月にかけて開催され、日本や韓国、台湾などが会場となる。

2026年の開催日程と会場は以下の通り。

授賞式 開催日程 会場 MAMA AWARDS 2026 11月20日(金)・21日(土) 京セラドーム大阪(日本) MMA2026(Melon Music Awards) 11月14日(土)・15日(日) 高尺スカイドーム(韓国・ソウル) AAA2026(Asia Artist Awards) 12月5日(土)・6日(日) 高雄国家体育場(台湾・高雄) KGMA2026(Korea Grand Music Awards) 11月7日(土)・8日(日) 高尺スカイドーム(韓国・ソウル)

MAMA AWARDS 2026

「MAMA AWARDS 2026」は、11月20日(金)・21日(土)の2日間にわたって京セラドーム大阪で開催される。

11月20日は18:00、21日は15:00から授賞式がスタートする予定だ。

MMA2026(Melon Music Awards)

「MMA2026」は、11月14日(土)・15日(日)に韓国・ソウルの高尺スカイドームで開催される。

韓国の音楽配信サービス「Melon」が主催する音楽授賞式で、2026年は2日間にわたって実施される。

AAA2026(Asia Artist Awards)

「AAA2026」は、12月5日(土)・6日(日)に台湾・高雄の高雄国家体育場で開催される。

AAAはK-POPアーティストだけでなく、韓国の俳優なども表彰する総合エンターテインメント授賞式だ。

KGMA2026(Korea Grand Music Awards)

「KGMA2026」は、11月7日(土)・8日(日)に韓国・ソウルの高尺スカイドームで開催される。

11月7日は「ARTIST DAY」、8日は「MUSIC DAY」として実施され、両日とも17:00から授賞式がスタートする予定だ。

K-POP年間アワード2026はどこで見られる？授賞式別の配信サービスまとめ

2026年のK-POP年間アワードは、U-NEXTやHuluなどの動画配信サービスで視聴できる。

「MAMA AWARDS 2026」と「MMA2026」はU-NEXT、「KGMA2026」はHuluで独占ライブ配信される予定だ。

各授賞式の配信情報は以下の通り。

授賞式 開催日程 日本での配信サービス MAMA AWARDS 2026 11月20日(金)・21日(土) U-NEXT MMA2026 11月14日(土)・15日(日) U-NEXT AAA2026 12月5日(土)・6日(日) 未発表(2025年はU-NEXT) KGMA2026 11月7日(土)・8日(日) Hulu

U-NEXTでは「MAMA AWARDS 2026」と「MMA2026」のライブ配信が予定されており、日本から授賞式をリアルタイムで楽しめる。

また、「KGMA2026」はHuluでライブ配信される予定だ。

一方、「AAA2026」の日本向け配信サービスは現時点で発表されていない。2025年はU-NEXTで配信されたが、2026年の配信先については今後の発表を確認したい。

KGMA 2026のおすすめ視聴方法

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