「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」はどこで見られる？配信予定・料金・PPV購入方法まとめ

Kis-My-Ft2のアニバーサリーツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』が、2026年6月から9月にかけて全国9都市で開催される。北海道を皮切りに宮城、福岡、大阪、神奈川、静岡、千葉、広島、新潟を巡り、全28公演が予定されている。

本記事では、『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』の全公演日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の開催日程は？

Kis-My-Ft2のアニバーサリーツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』は、2026年6月から9月にかけて全国9都市・全28公演で開催される。

ツアーは6月20日(土)の北海道立総合体育センター(北海きたえーる)公演からスタートし、宮城、福岡、大阪、神奈川、静岡、千葉、広島を巡回。9月20日(日)の朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター公演で千秋楽を迎える。

また、8月10日(月・祝)に横浜アリーナで行われる18:30公演は、U-NEXTで独占生配信される予定。会場へ足を運べないファンにとっても注目の公演となる。

『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』の全公演日程は以下の通り。

会場 公演日 開演時間 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) 2026年6月20日(土) 18:30 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) 2026年6月21日(日) 13:00／18:30 セキスイハイムスーパーアリーナ 2026年6月27日(土) 18:30 セキスイハイムスーパーアリーナ 2026年6月28日(日) 13:00／18:30 マリンメッセ福岡A館 2026年7月4日(土) 13:00／18:30 マリンメッセ福岡A館 2026年7月5日(日) 14:00 大阪城ホール 2026年8月3日(月) 18:30 大阪城ホール 2026年8月4日(火) 13:00／18:30 横浜アリーナ 2026年8月10日(月・祝) 13:00／18:30 横浜アリーナ 2026年8月11日(火・祝) 14:00 エコパアリーナ 2026年8月22日(土) 13:00／18:30 エコパアリーナ 2026年8月23日(日) 14:00 ららアリーナ 東京ベイ 2026年9月4日(金) 18:30 ららアリーナ 東京ベイ 2026年9月5日(土) 13:00／18:30 ららアリーナ 東京ベイ 2026年9月6日(日) 14:00 広島グリーンアリーナ 2026年9月12日(土) 13:00／18:30 広島グリーンアリーナ 2026年9月13日(日) 14:00 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2026年9月19日(土) 13:00／18:30 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2026年9月20日(日) 14:00

「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の放送・配信予定は？

Kis-My-Ft2のアニバーサリーツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』は、2026年8月10日(月・祝)に横浜アリーナで行われる公演が、動画配信サービス『U-NEXT』でPPV独占生配信される。

配信対象となるのは、デビュー15周年の記念日に開催される横浜アリーナ公演で、ライブ配信は18:30から公演終了まで実施予定。現地に足を運べないファンも、オンラインで記念公演を視聴できる。見逃し配信は予定されていない

視聴料は3,915円(税込)で、配信チケットの販売期間は2026年8月10日(月・祝)19:30まで。視聴を予定している場合は、販売終了時刻までに購入手続きを済ませておきたい。

『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』横浜アリーナ公演の配信概要は以下の通り。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 対象公演 横浜アリーナ公演 配信日時 2026年8月10日(月・祝)18:30～ライブ終了まで 視聴料 3,915円(税込) 販売期間 ～2026年8月10日(月・祝)19:30

※見逃し配信は予定されていない 配信形式 独占生配信

「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の視聴方法・PPV購入方法は？

Kis-My-Ft2のアニバーサリーツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』の横浜アリーナ公演は、U-NEXTで独占生配信される。対象となるのは2026年8月10日(月・祝)18:30開演の公演で、視聴にはPPVチケットの購入が必要となる。

PPVチケットの価格は3,915円(税込)で、販売は2026年8月10日(月・祝)19:30まで。U-NEXTの通常月額プラン(月額2,189円)への加入は必須ではなく、今回のライブ配信のみを単体で購入して視聴できる。

一方、U-NEXTの月額プラン無料トライアルに登録して視聴する方法もある。無料トライアルに登録すると、ライブ配信の購入に利用できる600円分のポイントが付与されるため、PPVチケットの支払いに充当可能。さらに、420,000本以上の見放題動画を31日間無料で楽しめる。

無料トライアル期間中に解約した場合は月額料金が発生しないため、U-NEXTを初めて利用する場合は、PPVチケット購入とあわせて無料トライアルを活用する方法も選択肢となる。

購入手続きはWebブラウザから行うのがおすすめ。SafariやGoogle ChromeなどでU-NEXTへアクセスし、『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』の専用視聴ページからPPVチケットを購入する。

PPVチケット購入からライブ視聴までの流れは以下の通り。

なお、PPVチケットの購入期限はライブ開始後の19:30までとなっている。直前に慌てないよう、視聴予定の場合は事前に購入を済ませておきたい。