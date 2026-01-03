このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Kings World CupABEMA
キングスワールドカップ2026をABEMAが生配信！プレミアムなら広告なし
Yuta Tokuma

キングスワールドカップ2026はどこで見られる？ABEMA・DAZNどこ？

キングスワールドカップ2026の中継はABEMA、DAZN？どこで配信されるか紹介する。

キングスワールドカップ2026日本代表戦をABEMAでライブ配信

キングスワールドカップ2026日本代表戦をABEMAで配信！

日本代表(ムラッシュFC)の全試合を無料で生中継。

プレミアム会員なら限定作品、広告なし・見逃し視聴、追っかけ再生に対応！

プレミアムなら広告なしで快適視聴

今すぐ登録

新時代の7人制サッカーの大会「キングスワールドカップ2026」が開催される。

キングスワールドカップ2026はABEMAやDAZNで見ることができるのか。どこで中継されるのか放送・配信予定について紹介する。

キングスワールドカップ2026｜概要

ブラジルで開催されるキングスワールドカップ2026は、日本時間で2026年1月4日(日)から1月18日(日)に開催。決勝は1月18日(日)午前6:00から、サンパウロのアリアンツ・パルケで開催される。日本代表はムラッシュFCとして大会に参戦し、グループステージでアメリカ、アルゼンチン、ドイツと対戦する。

大会はグループステージからノックアウト方式へと進行し、ラストチャンスと呼ばれる最終予選を経て準々決勝以降が行われる。決勝は1月18日(日)午前6:00から、サンパウロのアリアンツ・パルケで開催予定となっている。

区分日程(日本時間)内容
大会期間1月4日(日)〜1月18日(日)ブラジル開催
日本代表第1戦1月4日(日)5:00〜vsアメリカ
日本代表第2戦1月8日(木)7:00〜vsアルゼンチン
日本代表第3戦1月11日(日)vsドイツ(時間未定)
準々決勝1月14日(水)〜1月15日(木)ノックアウトラウンド
準決勝1月16日(金)4強
決勝1月18日(日)6:00〜アリアンツ・パルケ

キングスワールドカップ2026｜中継

ブラジルで開催されるキングスワールドカップ2026は、ABEMAのほか、Twitch、YouTubeで配信される。DAZNなどそれ以外のプラットフォームでは配信は予定されていない。

ABEMAでは日本代表の全試合が無料でライブ配信される。

配信サービス配信内容備考
ABEMA日本代表戦全試合を無料生中継他国試合のハイライトも無料配信
Twitch日本代表関連配信・公式配信加藤純一氏チャンネルなど
YouTube大会ハイライト・関連動画日本語実況付き動画の可能性あり

キングスワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

キングスワールドカップ2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

abema premium

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
  3. 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

