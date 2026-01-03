キングスワールドカップ2026はどこで見られる？ABEMA・DAZNどこ？

新時代の7人制サッカーの大会「キングスワールドカップ2026」が開催される。

キングスワールドカップ2026はABEMAやDAZNで見ることができるのか。どこで中継されるのか放送・配信予定について紹介する。

キングスワールドカップ2026｜概要

ブラジルで開催されるキングスワールドカップ2026は、日本時間で2026年1月4日(日)から1月18日(日)に開催。決勝は1月18日(日)午前6:00から、サンパウロのアリアンツ・パルケで開催される。日本代表はムラッシュFCとして大会に参戦し、グループステージでアメリカ、アルゼンチン、ドイツと対戦する。

大会はグループステージからノックアウト方式へと進行し、ラストチャンスと呼ばれる最終予選を経て準々決勝以降が行われる。決勝は1月18日(日)午前6:00から、サンパウロのアリアンツ・パルケで開催予定となっている。

区分 日程(日本時間) 内容 大会期間 1月4日(日)〜1月18日(日) ブラジル開催 日本代表第1戦 1月4日(日)5:00〜 vsアメリカ 日本代表第2戦 1月8日(木)7:00〜 vsアルゼンチン 日本代表第3戦 1月11日(日) vsドイツ(時間未定) 準々決勝 1月14日(水)〜1月15日(木) ノックアウトラウンド 準決勝 1月16日(金) 4強 決勝 1月18日(日)6:00〜 アリアンツ・パルケ

キングスワールドカップ2026｜中継

ブラジルで開催されるキングスワールドカップ2026は、ABEMAのほか、Twitch、YouTubeで配信される。DAZNなどそれ以外のプラットフォームでは配信は予定されていない。

ABEMAでは日本代表の全試合が無料でライブ配信される。

配信サービス 配信内容 備考 ABEMA 日本代表戦全試合を無料生中継 他国試合のハイライトも無料配信 Twitch 日本代表関連配信・公式配信 加藤純一氏チャンネルなど YouTube 大会ハイライト・関連動画 日本語実況付き動画の可能性あり

キングスワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

キングスワールドカップ2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

