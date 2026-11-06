韓国の音楽授賞式「2026 Korea Grand Music Awards(KGMA)」が、11月7日(土)・8日(日)開催される。
本記事では、KGMA 2026のテレビ放送・ネット配信局や無料視聴方法の有無を紹介する。
KGMA 2026はどこで見られる？中継局一覧
KGMA 2026は、日本国内では『Hulu』が11月7日(土)・8日(日)の2日間を見放題独占ライブ配信する。
『Hulu』ではレッドカーペットと本授賞式を配信し、ライブ中は同時通訳音声の有無を選択できる。字幕なしの見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第開始。日本語字幕付き版は後日配信予定だ。
その他、地上波テレビやBS・CS衛星放送、『Hulu』以外でのネット配信予定は伝えられていない。
チャンネル
形態
中継有無
ネット
〇
U-NEXT
ネット
×
Amazonプライムビデオ
ネット
×
Netflix
ネット
×
Lemino
ネット
×
ABEMA
ネット
×
DAZN
ネット
×
地上波・衛星放送
テレビ
×
KGMA 2026の無料視聴方法はある？
結論として、日本国内からKGMA 2026を無料で視聴する方法は伝えられていない。
『Hulu』は2023年8月に通常の無料トライアルを終了しているため、日本国内からの視聴するためには月額1,320円(税込)の見放題プランへの加入が必要だ。KGMA 2026は見放題作品として配信されるため、PPVチケットなどの追加料金は発生しない。
KGMA 2026の開催日程
KGMA 2026は11月7日(土)・8日(日)に韓国・ソウルの高尺スカイドームで開催。初日が「ARTIST DAY」、2日目が「MUSIC DAY」となり、両日ともレッドカーペットと本授賞式が行われる。
11月7日(土)の「ARTIST DAY」にはTREASURE、MEOVV、ALLDAY PROJECTなどに加え、日本からロックバンドのNovelbrightも初出演。11月8日(日)の「MUSIC DAY」にはATEEZ、ITZY、RIIZE、NEXZ、Hearts2Heartsなどが出演し、2日間で注目アーティスト総勢40組以上が集結する。
開催日
レッドカーペット
本授賞式
11/7(土)
16:00～16:30
17:00～21:30
11/8(日)
16:00～16:30
17:00～21:30
※すべて日本時間。開始・終了時間は変更となる可能性があります。
KGMA 2026のおすすめ視聴方法
『Hulu』では、ライブ作品以外にも国内外のドラマや映画、アニメ、バラエティなど14万本以上の作品がいつでもどこでも見放題に。見放題作品が視聴できる有料プランは月額1,320円(税込)となっている。
『Hulu』の登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。
- Hulu公式サイトにアクセスし、「今すぐ始める」をタップ。
- メールアドレスを送信し、送られてきた確認コードを入力。
- 「Huluの楽しみ方を選択する」をタップ後、プランを選択。
- 個人情報(氏名、性別、生年月日、パスワード)を入力。
- 支払方法を入力。
- 利用規約に同意し、決済を承認したら視聴可能！