韓国の音楽授賞式「2026 Korea Grand Music Awards(KGMA)」が、11月7日(土)・8日(日)開催される。

本記事では、KGMA 2026のテレビ放送・ネット配信局や無料視聴方法の有無を紹介する。

KGMA 2026はどこで見られる？中継局一覧

KGMA 2026は、日本国内では『Hulu』が11月7日(土)・8日(日)の2日間を見放題独占ライブ配信する。

『Hulu』ではレッドカーペットと本授賞式を配信し、ライブ中は同時通訳音声の有無を選択できる。字幕なしの見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第開始。日本語字幕付き版は後日配信予定だ。

その他、地上波テレビやBS・CS衛星放送、『Hulu』以外でのネット配信予定は伝えられていない。

チャンネル 形態 中継有無 Hulu ネット 〇

[国内独占ライブ＆見逃し配信] U-NEXT ネット × Amazonプライムビデオ ネット × Netflix ネット × Lemino ネット × ABEMA ネット × DAZN ネット × 地上波・衛星放送 テレビ ×

KGMA 2026の無料視聴方法はある？

結論として、日本国内からKGMA 2026を無料で視聴する方法は伝えられていない。

『Hulu』は2023年8月に通常の無料トライアルを終了しているため、日本国内からの視聴するためには月額1,320円(税込)の見放題プランへの加入が必要だ。KGMA 2026は見放題作品として配信されるため、PPVチケットなどの追加料金は発生しない。

KGMA 2026の開催日程

KGMA 2026は11月7日(土)・8日(日)に韓国・ソウルの高尺スカイドームで開催。初日が「ARTIST DAY」、2日目が「MUSIC DAY」となり、両日ともレッドカーペットと本授賞式が行われる。

11月7日(土)の「ARTIST DAY」にはTREASURE、MEOVV、ALLDAY PROJECTなどに加え、日本からロックバンドのNovelbrightも初出演。11月8日(日)の「MUSIC DAY」にはATEEZ、ITZY、RIIZE、NEXZ、Hearts2Heartsなどが出演し、2日間で注目アーティスト総勢40組以上が集結する。

開催日 レッドカーペット 本授賞式 11/7(土)

ARTIST DAY 16:00～16:30 17:00～21:30 11/8(日)

MUSIC DAY 16:00～16:30 17:00～21:30

※すべて日本時間。開始・終了時間は変更となる可能性があります。

KGMA 2026のおすすめ視聴方法

『Hulu』では、ライブ作品以外にも国内外のドラマや映画、アニメ、バラエティなど14万本以上の作品がいつでもどこでも見放題に。見放題作品が視聴できる有料プランは月額1,320円(税込)となっている。

『Hulu』の登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。