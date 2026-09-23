「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のカバディ競技予選ラウンドで、日本代表と韓国代表が対戦する。

本記事では、カバディ予選・日本vs韓国の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

カバディ予選｜日本vs韓国の試合日程・開始時間

アジア大会2026カバディ予選の日本vs韓国は、9月24日(木)に東海市民体育館で開催される。

試合の開始時刻は午前10:45に予定されている。

大会：第20回アジア競技大会 カバディ予選

開始日時：2026年9月24日(木)午前10時45分予定

対戦カード：日本 vs 韓国

会場：東海市民体育館

カバディ日本vs韓国のテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会2026カバディ予選の日本vs韓国は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。このため、地上波『TBS系列』や『TVer』での中継はない。

『U-NEXT』では9月24日(木)9:30からチャンネル6でライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信 9:30～(CH6)

視聴はこちら TBS系列 中継なし TVer 配信なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

カバディ日韓戦はU-NEXTが独占ライブ配信！

U-NEXT

『U-NEXT』はアジア大会2026の20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信する。

今回のカバディ日韓戦のように地上波『TBS系列』で放送されない競技も多く中継対象となる。アジア大会は見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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カバディとは？歴史・ルール

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カバディ（Kabaddi）は、南アジアを中心に行われている伝統的なコンタクト・チームスポーツのこと。発祥は紀元前のインドとされており、獣を捕まえるための狩猟技術や、敵から身を守るための防衛術がスポーツへと発展したと言われている。「鬼ごっこと格闘技の融合」とも称される激しい競技性が特徴で、1990年のアジア競技大会（北京大会）以降、正式種目として採用されている。

基本ルールと試合形式

人数構成：1チーム7人（リザーブを含めて最大10〜12人）で構成される。

試合時間：男子は前半20分・後半20分、女子は前半15分・後半15分で行われ、間に5分間のハーフタイムを挟む。

勝敗の決定：試合時間内でより多くの得点を獲得したチームが勝利となる。

競技の進行（攻撃と守備）

競技は、攻撃側チームと守備側チームに分かれ、交互に攻撃を行う。専用の道具は一切使用せず、自らの肉体のみでポイントを奪い合う。

攻撃側（レイダー）

攻撃側のチームから選出された1名の選手（レイダー）が、守備側（アンティ）の陣地へ攻め込む。レイダーは守備側の選手にタッチし、自陣に戻ることができれば、タッチした人数分の得点を獲得できる。

しかし、レイダーには「キャント」と呼ばれる特殊な義務が課せられる。敵陣にいる間は常に「カバディ、カバディ……」と一息で発声し続けなければならず、息継ぎをしたり発声が途切れたりした時点でアウトとなる。

守備側（アンティ）

守備側は最大7人で連携し、陣地に進入してきたレイダーを捕まえて、自陣に帰さないように立ち回る。レイダーにタッチされても、相手が自陣に戻る前にタックルなどで捕獲し、完全に引き倒す（またはコート外へ押し出す）ことができれば、守備側に1点が与えられる。

独自のシステム「アウト」と「復活」

カバディにおける最大の特徴が、選手の入れ替わりシステムである。

アウト：守備側がタッチされてレイダーが自陣に帰還した場合、タッチされた守備選手はアウトとなりコート外へ出なければならない。逆に、レイダーが捕獲された場合はレイダーがアウトになる。

リバイバル（復活）：味方チームが得点するごとに、アウトになっていた選手が得点分だけ順番にコートに戻る（復活する）ことができる。

ローナ（全滅）：チームの7人全員がアウトになり全滅することを「ローナ」と呼ぶ。ローナを達成した相手チームにはボーナスとして2点が与えられ、全滅したチームは再び7人全員がコートに戻って試合を再開する。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。