なでしこジャパンvsアメリカ第2戦はどこで見られる？ABEMA独占配信・NHK/テレ朝の放送有無と視聴方法まとめ

4月15日に行われるなでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表の一戦は、4月に実施される3連戦の第2ラウンドにあたる。
本記事では、なでしこジャパン対アメリカ第2戦の放送・配信情報を紹介する。
なでしこジャパン対アメリカ第2戦はどこで見られる？ABEMA・NHK・テレ朝は？
なでしこジャパン(日本女子代表)は、2026年4月にアメリカ女子代表との国際親善試合3連戦を実施。その第2戦は、アメリカ・シアトルで開催される予定となっている。
試合会場はワシントン州のルーメン・フィールド。現地時間では4月14日(火)のナイトゲームとして行われ、日本時間では翌15日(水)午前11時キックオフとなるスケジュールだ。
|項目
|内容
|対戦カード
|なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|開催日
|現地時間2026年4月14日(火)（日本時間4月15日(水)）
|キックオフ
|現地19:00／日本時間11:00
|会場
|ルーメン・フィールド(アメリカ・シアトル)
アメリカ代表戦第2戦のテレビ放送・ネット配信予定
なでしこジャパンとアメリカ女子代表による3連戦は、第2戦を含めてすべて『ABEMA』にて独占無料ライブ配信される。地上波やBSでのテレビ中継は実施されないため、視聴はオンライン配信が中心となる。
第2戦の中継では、解説を岩渕真奈が担当し、実況は小松正英が務める。試合終了後には見逃し配信も用意されており、配信終了後から5月14日(木)23:59まで無料で視聴可能となる。
アメリカ代表戦第2戦 ABEMA配信スケジュール
|試合日
|キックオフ
|配信開始
|実況・解説
|見逃し配信
|2026年4月15日(水)
なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|午前11:00
|午前10:30
|解説：岩渕真奈
実況：小松正英
|配信終了後〜5月14日(木)23:59
なでしこジャパンの招集メンバー一覧
|ポジション
|背番号
|選手名
|所属
|GK
|1
|山下 杏也加
|マンチェスター・シティ／イングランド
|12
|平尾 知佳
|グラナダCF／スペイン
|23
|大熊 茜
|INAC神戸レオネッサ
|DF
|4
|熊谷 紗希
|ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド
|2
|清水 梨紗
|リヴァプール／イングランド
|21
|守屋 都弥
|ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
|13
|北川 ひかる
|エヴァートン／イングランド
|3
|南 萌華
|ブライトン／イングランド
|5
|高橋 はな
|三菱重工浦和レッズレディース
|16
|山本 柚月
|デンバー・サミットFC／アメリカ
|MF
|6
|古賀 塔子
|トッテナム／イングランド
|8
|【※負傷により不参加(4/8)】清家 貴子
|ブライトン／イングランド
|14
|長谷川 唯
|マンチェスター・シティ／イングランド
|18
|林 穂之香
|エヴァートン／イングランド
|10
|長野 風花
|リヴァプール／イングランド
|22
|千葉 玲海菜
|フランクフルト／ドイツ
|7
|宮澤 ひなた
|マンチェスター・ユナイテッド／イングランド
|15
|藤野 あおば
|マンチェスター・シティ／イングランド
|17
|浜野 まいか
|トッテナム／イングランド
|20
|松窪 真心
|ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ
|FW
|19
|谷川 萌々子
|バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
|11
|田中 美南
|ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
|9
|植木 理子
|ウェストハム・ユナイテッド／イングランド
|24
|土方 麻椰
|アストン・ヴィラ／イングランド
|監督代行
|狩野 倫久
なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法
なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。
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