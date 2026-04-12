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United States v Japan: Women's Football Quarterfinal - Olympic Games Paris 2024: Day 8Getty Images Sport
なでしこジャパンvsアメリカ3連戦はABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴
Aoi Fujimiya

なでしこジャパンvsアメリカ第2戦はどこで見られる？ABEMA独占配信・NHK/テレ朝の放送有無と視聴方法まとめ

なでしこジャパンvsアメリカ第2戦はどこで見られる？ABEMA独占配信・NHK/テレ朝の地上波中継の有無と無料視聴方法を紹介。

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4月15日に行われるなでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表の一戦は、4月に実施される3連戦の第2ラウンドにあたる。

本記事では、なでしこジャパン対アメリカ第2戦の放送・配信情報を紹介する。

なでしこジャパン対アメリカ第2戦はどこで見られる？ABEMA・NHK・テレ朝は？

なでしこジャパン(日本女子代表)は、2026年4月にアメリカ女子代表との国際親善試合3連戦を実施。その第2戦は、アメリカ・シアトルで開催される予定となっている。

試合会場はワシントン州のルーメン・フィールド。現地時間では4月14日(火)のナイトゲームとして行われ、日本時間では翌15日(水)午前11時キックオフとなるスケジュールだ。

項目内容
対戦カードなでしこジャパン vs アメリカ女子代表
開催日現地時間2026年4月14日(火)（日本時間4月15日(水)）
キックオフ現地19:00／日本時間11:00
会場ルーメン・フィールド(アメリカ・シアトル)

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アメリカ代表戦第2戦のテレビ放送・ネット配信予定

なでしこジャパンとアメリカ女子代表による3連戦は、第2戦を含めてすべて『ABEMA』にて独占無料ライブ配信される。地上波やBSでのテレビ中継は実施されないため、視聴はオンライン配信が中心となる。

第2戦の中継では、解説を岩渕真奈が担当し、実況は小松正英が務める。試合終了後には見逃し配信も用意されており、配信終了後から5月14日(木)23:59まで無料で視聴可能となる。

アメリカ代表戦第2戦 ABEMA配信スケジュール

試合日キックオフ配信開始実況・解説見逃し配信
2026年4月15日(水)
なでしこジャパン vs アメリカ女子代表		午前11:00午前10:30解説：岩渕真奈
実況：小松正英		配信終了後〜5月14日(木)23:59

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なでしこジャパンの招集メンバー一覧

ポジション背番号選手名所属
GK1山下 杏也加マンチェスター・シティ／イングランド
12平尾 知佳グラナダCF／スペイン
23大熊 茜INAC神戸レオネッサ
DF4熊谷 紗希ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド
2清水 梨紗リヴァプール／イングランド
21守屋 都弥ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
13北川 ひかるエヴァートン／イングランド
3南 萌華ブライトン／イングランド
5高橋 はな三菱重工浦和レッズレディース
16山本 柚月デンバー・サミットFC／アメリカ
MF6古賀 塔子トッテナム／イングランド
8【※負傷により不参加(4/8)】清家 貴子ブライトン／イングランド
14長谷川 唯マンチェスター・シティ／イングランド
18林 穂之香エヴァートン／イングランド
10長野 風花リヴァプール／イングランド
22千葉 玲海菜フランクフルト／ドイツ
7宮澤 ひなたマンチェスター・ユナイテッド／イングランド
15藤野 あおばマンチェスター・シティ／イングランド
17浜野 まいかトッテナム／イングランド
20松窪 真心ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ
FW19谷川 萌々子バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
11田中 美南ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
9植木 理子ウェストハム・ユナイテッド／イングランド
24土方 麻椰アストン・ヴィラ／イングランド
監督代行狩野 倫久

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なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
  3. 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

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