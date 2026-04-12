なでしこジャパンvsアメリカ第2戦はどこで見られる？ABEMA独占配信・NHK/テレ朝の放送有無と視聴方法まとめ

4月15日に行われるなでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表の一戦は、4月に実施される3連戦の第2ラウンドにあたる。

本記事では、なでしこジャパン対アメリカ第2戦の放送・配信情報を紹介する。

なでしこジャパン対アメリカ第2戦はどこで見られる？ABEMA・NHK・テレ朝は？

なでしこジャパン(日本女子代表)は、2026年4月にアメリカ女子代表との国際親善試合3連戦を実施。その第2戦は、アメリカ・シアトルで開催される予定となっている。

試合会場はワシントン州のルーメン・フィールド。現地時間では4月14日(火)のナイトゲームとして行われ、日本時間では翌15日(水)午前11時キックオフとなるスケジュールだ。

項目 内容 対戦カード なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 開催日 現地時間2026年4月14日(火)（日本時間4月15日(水)） キックオフ 現地19:00／日本時間11:00 会場 ルーメン・フィールド(アメリカ・シアトル)

アメリカ代表戦第2戦のテレビ放送・ネット配信予定

なでしこジャパンとアメリカ女子代表による3連戦は、第2戦を含めてすべて『ABEMA』にて独占無料ライブ配信される。地上波やBSでのテレビ中継は実施されないため、視聴はオンライン配信が中心となる。

第2戦の中継では、解説を岩渕真奈が担当し、実況は小松正英が務める。試合終了後には見逃し配信も用意されており、配信終了後から5月14日(木)23:59まで無料で視聴可能となる。

アメリカ代表戦第2戦 ABEMA配信スケジュール

試合日 キックオフ 配信開始 実況・解説 見逃し配信 2026年4月15日(水)

なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 午前11:00 午前10:30 解説：岩渕真奈

実況：小松正英 配信終了後〜5月14日(木)23:59

なでしこジャパンの招集メンバー一覧

ポジション 背番号 選手名 所属 GK 1 山下 杏也加 マンチェスター・シティ／イングランド 12 平尾 知佳 グラナダCF／スペイン 23 大熊 茜 INAC神戸レオネッサ DF 4 熊谷 紗希 ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド 2 清水 梨紗 リヴァプール／イングランド 21 守屋 都弥 ユタ・ロイヤルズ／アメリカ 13 北川 ひかる エヴァートン／イングランド 3 南 萌華 ブライトン／イングランド 5 高橋 はな 三菱重工浦和レッズレディース 16 山本 柚月 デンバー・サミットFC／アメリカ MF 6 古賀 塔子 トッテナム／イングランド 8 【※負傷により不参加(4/8)】清家 貴子 ブライトン／イングランド 14 長谷川 唯 マンチェスター・シティ／イングランド 18 林 穂之香 エヴァートン／イングランド 10 長野 風花 リヴァプール／イングランド 22 千葉 玲海菜 フランクフルト／ドイツ 7 宮澤 ひなた マンチェスター・ユナイテッド／イングランド 15 藤野 あおば マンチェスター・シティ／イングランド 17 浜野 まいか トッテナム／イングランド 20 松窪 真心 ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ FW 19 谷川 萌々子 バイエルン・ミュンヘン／ドイツ 11 田中 美南 ユタ・ロイヤルズ／アメリカ 9 植木 理子 ウェストハム・ユナイテッド／イングランド 24 土方 麻椰 アストン・ヴィラ／イングランド 監督代行 狩野 倫久

なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

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