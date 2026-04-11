なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表の国際親善試合第1戦は、日本時間4月12日(日)に開催される。世界トップクラスの実力を誇る両チームの対戦とあって、視聴方法にも大きな関心が集まっている。

本記事では、なでしこジャパン対アメリカ第1戦の視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン対アメリカ第1戦はいつ？

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合第1戦は、日本時間2026年4月12日(日)6時30分にキックオフ予定となっている。現地時間では4月11日(土)14時30分に開催され、アメリカ遠征の初戦として注目を集める一戦だ。

会場はカリフォルニア州サンノゼにあるペイパル・パーク。MLSサンノゼ・アースクエイクスの本拠地として知られるスタジアムで、アメリカ女子代表との対戦の舞台となる。

2025年のSheBelieves Cupで勝利を収めた日本にとって、今回の対戦は現在地を測る重要なテストマッチとなる。強豪アメリカを相手にどのような戦いを見せるか、シリーズの行方を占う初戦として大きな意味を持つ試合となる。

項目 内容 試合日程 2026年4月12日(日) キックオフ(日本時間) 06:30 現地時間 2026年4月11日(土) 14:30 対戦カード なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 会場 ペイパル・パーク(サンノゼ)

なでしこジャパン対アメリカ第1戦はどこで見られる？ABEMA・NHK・テレ朝は？

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表の国際親善試合第1戦は、日本時間2026年4月12日(日)6時30分にキックオフ予定となっている。この一戦は動画配信サービス『ABEMA』にて国内独占で無料ライブ配信される。

一方で、NHKやテレビ朝日など地上波でのテレビ放送は予定されておらず、視聴方法はインターネット配信に限定される点には注意が必要だ。

ABEMAではスマートフォンやパソコンに加え、対応するスマートテレビやストリーミングデバイスからも視聴可能。無料でリアルタイム視聴できる点が大きな特徴となっている。

さらに、ABEMAプレミアムに加入すれば、配信途中から視聴できる追っかけ再生や、試合後にフルで確認できる見逃し配信にも対応。早朝開催の試合でも自分のタイミングで視聴できる環境が整う。

サービス 配信・放送 内容 ABEMA ネット配信 無料ライブ配信(国内独占) ABEMAプレミアム ネット配信 追っかけ再生・見逃し視聴対応 NHK テレビ放送 放送予定なし テレビ朝日 テレビ放送 放送予定なし

なでしこジャパン対アメリカ第1戦のおすすめの視聴方法

なでしこジャパン対アメリカ女子代表の一戦をより快適に楽しむなら、ABEMAプレミアムの活用が有効な選択肢となる。無料でも視聴可能だが、機能面や視聴体験には大きな違いがある。

プレミアム会員では広告なしで視聴できるため、試合中に中断されることなく集中して観戦可能。さらに、ライブ配信中でも最初から見られる「追っかけ再生」や、後からフルで視聴できる「見逃し配信」に対応しており、早朝キックオフでも自分のペースで試合をチェックできる。

また、約4万エピソード以上のプレミアム限定コンテンツが用意されているほか、番組のダウンロード機能により外出先でも通信量を気にせず視聴可能。見逃し視聴時には当時のコメントも再現されるため、ライブ感を追体験できる点も特徴だ。

スマートフォンやパソコン、テレビなど複数デバイスに対応しており、場所を選ばず視聴できるのもメリットのひとつ。さらに、視聴プラン画面からいつでも解約できるため、柔軟に利用できる。

新作映画のレンタル割引やPPVチケットの優待など付加価値も充実しており、なでしこジャパンの重要な一戦をきっかけに、より快適な視聴環境を整えておく価値は十分にある。

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。