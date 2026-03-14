Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Murakami Wilyer Abreu(C)Getty images
Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料
Tsutomu Maeda

日本対ベネズエラはどこで見られる？地上波・Amazon・DAZN・U-NEXTは？｜WBC2026準々決勝

WBC2026準々決勝の野球日本代表(侍ジャパン)vsベネズエラはどこで見られる？地上波テレビ、Amazonプライムビデオ、DAZN、U-NEXTで視聴する方法はない？テレビ放送・ネット配信局を紹介。

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

LYPプレミアム with Netflix

初回は1カ月分実質無料！

今すぐ登録

WBC2026準々決勝の侍ジャパン代表(野球日本代表)対ベネズエラ代表が、2026年3月15日(日)に行われる。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

本記事では、日本対ベネズエラのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

日本対ベネズエラはどこで見られる？

WBC2026のプールCを首位で通過した日本は、日本時間2026年3月15日(日)午前10:00から行われる準々決勝でプールD・2位のベネズエラと対戦。会場はアメリカ・フロリダ州マイアミのローンデポ・パークだ。

試合の模様は『Netflix』が独占ライブ配信。そのため、地上波テレビや『Amazonプライムビデオ』、『DAZN』、『U-NEXT』などその他の放送・配信局による中継は行われない。

放送・配信局中継有無
Netflix
3/15(日)午前10:00-
(配信は午前9:15-)
地上波テレビ×
Amazonプライムビデオ×
DAZN×
U-NEXT×
ABEMA×

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

日本対ベネズエラの両チーム情報は？

日本とベネズエラの1次ラウンド成績およびメンバーは以下の通り。

【日本】

1次ラウンド成績

  • 順位：プールC・1位
  • 勝敗：4勝0敗
  • 得失点：34得点9失点

選手一覧

背番号ポジション名前所属
13投手宮城大弥オリックス・バファローズ
14投手伊藤大海北海道日本ハムファイターズ
15投手大勢読売ジャイアンツ
17投手菊池雄星ロサンゼルス・エンゼルス
18投手山本由伸ロサンゼルス・ドジャース
19投手菅野智之コロラド・ロッキーズ
22投手隅田知一郎埼玉西武ライオンズ
24投手金丸夢斗中日ドラゴンズ
26投手種市篤暉千葉ロッテマリーンズ
28投手高橋宏斗中日ドラゴンズ
46投手藤平尚真東北楽天ゴールデンイーグルス
47投手曽谷龍平オリックス・バファローズ
57投手北山亘基北海道日本ハムファイターズ
66投手松本裕樹福岡ソフトバンクホークス
4捕手若月健矢オリックス・バファローズ
12捕手坂本誠志郎阪神タイガース
27捕手中村悠平東京ヤクルトスワローズ
2内野手牧秀悟横浜DeNAベイスターズ
3内野手小園海斗広島東洋カープ
5内野手牧原大成福岡ソフトバンクホークス
6内野手源田壮亮埼玉西武ライオンズ
7内野手佐藤輝明阪神タイガース
25内野手岡本和真トロント・ブルージェイズ
55内野手村上宗隆シカゴ・ホワイトソックス
8外野手近藤健介福岡ソフトバンクホークス
20外野手周東佑京福岡ソフトバンクホークス
23外野手森下翔太阪神タイガース
34外野手吉田正尚ボストン・レッドソックス
51外野手鈴木誠也シカゴ・カブス
16指名打者大谷翔平ロサンゼルス・ドジャース

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

【ベネズエラ】

1次ラウンド成績

  • 順位：プールD・2位
  • 勝敗：3勝1敗
  • 得失点：26得点12失点

選手一覧

背番号ポジション名前所属
20投手カルロス・グスマンニューヨーク・メッツ傘下
29投手ダニエル・パレンシアシカゴ・カブス
30投手アンドレス・マチャドオリックス・バファローズ
34投手アントニオ・センザテーラコロラド・ロッキーズ
37投手エマニュエル・デヘススデトロイト・タイガース傘下
46投手ホセ・アルバラードフィラデルフィア・フィリーズ
48投手ヘルマン・マルケスFA（元コロラド・ロッキーズ）
49投手パブロ・ロペスミネソタ・ツインズ
52投手エドゥアルド・ロドリゲスアリゾナ・ダイヤモンドバックス
54投手ケイダー・モンテロデトロイト・タイガース
55投手ランヘル・スアレスボストン・レッドソックス
61投手アンヘル・セルパミルウォーキー・ブルワーズ
63投手オダニエル・モスケダピッツバーグ・パイレーツ傘下
64投手リカルド・サンチェスラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ
70投手ホセ・ブットサンフランシスコ・ジャイアンツ
83投手エドゥアルド・バサードシアトル・マリナーズ
94投手ヨエンドリス・ゴメスタンパベイ・レイズ
13捕手サルバドール・ペレスカンザスシティ・ロイヤルズ
23捕手ウィリアム・コントレラスミルウォーキー・ブルワーズ
0内野手アンドレス・ヒメネストロント・ブルージェイズ
2内野手ルイス・アラエスサンフランシスコ・ジャイアンツ
7内野手エウヘニオ・スアレスシンシナティ・レッズ
14内野手エセキエル・トーバーコロラド・ロッキーズ
23内野手マイケル・ガルシアカンザスシティ・ロイヤルズ
25内野手グレイバー・トーレスデトロイト・タイガース
40内野手ウィルソン・コントレラスボストン・レッドソックス
1外野手ジャクソン・チョーリオミルウォーキー・ブルワーズ
4外野手ハビアー・サノハマイアミ・マーリンズ
16外野手ウィルヤー・アブレイユボストン・レッドソックス
21外野手ロナルド・アクーニャアトランタ・ブレーブス

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

Netflix(ネットフリックス)のお得な視聴方法は？

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LYP netflix logo

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】

全出場国一覧日本
韓国チャイニーズ・タイペイ
オーストラリアチェコ
アメリカキューバ
ドミニカ共和国ベネズエラ
メキシコプエルトリコ
0