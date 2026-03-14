WBC2026準々決勝の侍ジャパン代表(野球日本代表)対ベネズエラ代表が、2026年3月15日(日)に行われる。

本記事では、日本対ベネズエラのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

日本対ベネズエラはどこで見られる？

WBC2026のプールCを首位で通過した日本は、日本時間2026年3月15日(日)午前10:00から行われる準々決勝でプールD・2位のベネズエラと対戦。会場はアメリカ・フロリダ州マイアミのローンデポ・パークだ。

試合の模様は『Netflix』が独占ライブ配信。そのため、地上波テレビや『Amazonプライムビデオ』、『DAZN』、『U-NEXT』などその他の放送・配信局による中継は行われない。

放送・配信局 中継有無 Netflix 〇

3/15(日)午前10:00-

(配信は午前9:15-) 地上波テレビ × Amazonプライムビデオ × DAZN × U-NEXT × ABEMA ×

日本対ベネズエラの両チーム情報は？

日本とベネズエラの1次ラウンド成績およびメンバーは以下の通り。

【日本】

1次ラウンド成績

順位：プールC・1位

勝敗：4勝0敗

得失点：34得点9失点

選手一覧

背番号 ポジション 名前 所属 13 投手 宮城大弥 オリックス・バファローズ 14 投手 伊藤大海 北海道日本ハムファイターズ 15 投手 大勢 読売ジャイアンツ 17 投手 菊池雄星 ロサンゼルス・エンゼルス 18 投手 山本由伸 ロサンゼルス・ドジャース 19 投手 菅野智之 コロラド・ロッキーズ 22 投手 隅田知一郎 埼玉西武ライオンズ 24 投手 金丸夢斗 中日ドラゴンズ 26 投手 種市篤暉 千葉ロッテマリーンズ 28 投手 高橋宏斗 中日ドラゴンズ 46 投手 藤平尚真 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 投手 曽谷龍平 オリックス・バファローズ 57 投手 北山亘基 北海道日本ハムファイターズ 66 投手 松本裕樹 福岡ソフトバンクホークス 4 捕手 若月健矢 オリックス・バファローズ 12 捕手 坂本誠志郎 阪神タイガース 27 捕手 中村悠平 東京ヤクルトスワローズ 2 内野手 牧秀悟 横浜DeNAベイスターズ 3 内野手 小園海斗 広島東洋カープ 5 内野手 牧原大成 福岡ソフトバンクホークス 6 内野手 源田壮亮 埼玉西武ライオンズ 7 内野手 佐藤輝明 阪神タイガース 25 内野手 岡本和真 トロント・ブルージェイズ 55 内野手 村上宗隆 シカゴ・ホワイトソックス 8 外野手 近藤健介 福岡ソフトバンクホークス 20 外野手 周東佑京 福岡ソフトバンクホークス 23 外野手 森下翔太 阪神タイガース 34 外野手 吉田正尚 ボストン・レッドソックス 51 外野手 鈴木誠也 シカゴ・カブス 16 指名打者 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース

【ベネズエラ】

1次ラウンド成績

順位：プールD・2位

勝敗：3勝1敗

得失点：26得点12失点

選手一覧

背番号 ポジション 名前 所属 20 投手 カルロス・グスマン ニューヨーク・メッツ傘下 29 投手 ダニエル・パレンシア シカゴ・カブス 30 投手 アンドレス・マチャド オリックス・バファローズ 34 投手 アントニオ・センザテーラ コロラド・ロッキーズ 37 投手 エマニュエル・デヘスス デトロイト・タイガース傘下 46 投手 ホセ・アルバラード フィラデルフィア・フィリーズ 48 投手 ヘルマン・マルケス FA（元コロラド・ロッキーズ） 49 投手 パブロ・ロペス ミネソタ・ツインズ 52 投手 エドゥアルド・ロドリゲス アリゾナ・ダイヤモンドバックス 54 投手 ケイダー・モンテロ デトロイト・タイガース 55 投手 ランヘル・スアレス ボストン・レッドソックス 61 投手 アンヘル・セルパ ミルウォーキー・ブルワーズ 63 投手 オダニエル・モスケダ ピッツバーグ・パイレーツ傘下 64 投手 リカルド・サンチェス ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ 70 投手 ホセ・ブット サンフランシスコ・ジャイアンツ 83 投手 エドゥアルド・バサード シアトル・マリナーズ 94 投手 ヨエンドリス・ゴメス タンパベイ・レイズ 13 捕手 サルバドール・ペレス カンザスシティ・ロイヤルズ 23 捕手 ウィリアム・コントレラス ミルウォーキー・ブルワーズ 0 内野手 アンドレス・ヒメネス トロント・ブルージェイズ 2 内野手 ルイス・アラエス サンフランシスコ・ジャイアンツ 7 内野手 エウヘニオ・スアレス シンシナティ・レッズ 14 内野手 エセキエル・トーバー コロラド・ロッキーズ 23 内野手 マイケル・ガルシア カンザスシティ・ロイヤルズ 25 内野手 グレイバー・トーレス デトロイト・タイガース 40 内野手 ウィルソン・コントレラス ボストン・レッドソックス 1 外野手 ジャクソン・チョーリオ ミルウォーキー・ブルワーズ 4 外野手 ハビアー・サノハ マイアミ・マーリンズ 16 外野手 ウィルヤー・アブレイユ ボストン・レッドソックス 21 外野手 ロナルド・アクーニャ アトランタ・ブレーブス

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