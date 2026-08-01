バレーボール男子日本代表(龍神NIPPON)は、ネーションズリーグ(VNL)2026決勝ラウンド準決勝でアメリカ代表と対戦する。

本記事では、バレー男子日本代表vsアメリカ代表のテレビ放送・ネット配信予定、TVer無料配信の有無を紹介する。

バレーボール男子 日本対アメリカの日程

バレーボール男子日本代表（龍神NIPPON）は、ネーションズリーグ（VNL）2026決勝ラウンド準決勝でアメリカ代表と対戦する。試合は日本時間2026年8月1日(土)20:30に開始予定となっている。

日本は予選ラウンドで史上初の12連勝を達成し、1位で通過。決勝ラウンド初戦で開催国の中国を撃破し、準決勝に進出した。続く準決勝では、決勝進出を懸けてアメリカと対戦する。

項目 内容 大会 ネーションズリーグ（VNL）2026 決勝ラウンド ラウンド 準決勝 対戦カード 日本代表 vs アメリカ代表 開催日 2026年8月1日(土) 開始時間 20:30（日本時間） 会場 中国・寧波

バレーボール男子 日本対アメリカのTVer無料配信はある？

日本vsアメリカのネーションズリーグ2026準決勝は、ネット『TVer』によるフルマッチの無料ライブ配信は予定されていない。

一方で、『TVer』上の大会特設ページでは、ネーションズリーグ2026のハイライト動画や選手のプレー集など、短編動画が無料で公開されている。

バレーボール男子 日本対アメリカはどこで見られる？

日本vsアメリカは、地上波では『TBS系列』で生中継予定。ネット配信では、『U-NEXT』と『Volleyball TV（VBTV）』で視聴可能。『U-NEXT』では日本語実況・解説付きでライブ配信され、初回31日間無料トライアルを利用して視聴できる見放題作品となっている。一方、『Volleyball TV』は大会全試合を配信しているが、音声は英語となる。

形態 チャンネル 特徴 地上波テレビ TBS系列 ・日本語実況・解説 ネット U-NEXT ・日本語実況・解説

・31日間無料トライアルで視聴できる見放題作品の対象 ネット Volleyball TV（VBTV） ・英語音声のみ

・大会全試合を配信 ネット TVer ・ライブ配信なし

・ハイライト動画などを配信

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。