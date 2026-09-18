第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール準々決勝に、日本代表が進出した。

本記事では、日本戦の試合日程や中継予定を紹介する。

バレー女子アジア大会 準々決勝・日本戦はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボールで、日本代表は予選ラウンドを突破し、準々決勝進出を決めた。

準々決勝は2026年9月20日(日)10:00／13:00／16:00／19:20のいずれかに開始予定となっている。

会場は小牧市スポーツ公園 総合体育館(パークアリーナ小牧)だ。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋) ラウンド 女子バレーボール 準々決勝 対戦カード 日本 vs 未定 開催日 2026年9月20日(日) 開始時間 10:00／13:00／16:00／19:20 会場 小牧市スポーツ公園 総合体育館(パークアリーナ小牧)

バレー女子アジア大会 準々決勝・日本戦の中継予定は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール準々決勝、日本戦は地上波『TBS系列』でのテレビ中継は予定されていない。

一方、ネットでは『U-NEXT』でライブ配信され、見逃し配信にも対応する。

U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。初回登録者は31日間無料トライアルを利用できる。

放送・配信予定は以下の通り。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット ライブ配信・見逃し配信 TVer ネット × TBS系列 地上波テレビ ×

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はTBSおよびTVer、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

バレーボール女子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。