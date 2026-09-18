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20240803 volleyball japan women(C)Getty images
アジア大会 バレー日本戦をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

【バレーボール女子】準々決勝・日本代表戦はいつ？何時から？試合日程・中継予定｜アジア競技大会2026

【アジア競技大会2026】バレーボール女子準々決勝・日本代表戦の試合日程はいつ？開始は何時から？試合日程や中継スケジュールを紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール準々決勝に、日本代表が進出した。

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本記事では、日本戦の試合日程や中継予定を紹介する。

バレー女子アジア大会 準々決勝・日本戦はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボールで、日本代表は予選ラウンドを突破し、準々決勝進出を決めた。

準々決勝は2026年9月20日(日)10:00／13:00／16:00／19:20のいずれかに開始予定となっている。

会場は小牧市スポーツ公園 総合体育館(パークアリーナ小牧)だ。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)

ラウンド

女子バレーボール 準々決勝

対戦カード

日本 vs 未定

開催日

2026年9月20日(日)

開始時間

10:00／13:00／16:00／19:20

会場

小牧市スポーツ公園 総合体育館(パークアリーナ小牧)

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バレー女子アジア大会 準々決勝・日本戦の中継予定は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボール準々決勝、日本戦は地上波『TBS系列』でのテレビ中継は予定されていない。

一方、ネットでは『U-NEXT』でライブ配信され、見逃し配信にも対応する。

U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。初回登録者は31日間無料トライアルを利用できる。

放送・配信予定は以下の通り。

チャンネル

形態

中継予定

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット

ライブ配信・見逃し配信

TVer

ネット

×

TBS系列

地上波テレビ

×

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はTBSおよびTVer、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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バレーボール女子のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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【大会日程・視聴方法】

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【バレーボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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