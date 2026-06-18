W杯2026 日本代表戦のダイジェストはどこで見れる？ゴール動画・ハイライトの視聴方法

FIFAワールドカップ2026では、日本代表の試合が早朝や平日に行われることもあり、ライブ中継を見られなかった場合にダイジェストやハイライトをどこで視聴できるのか気になる人も多いだろう。

本記事では、ワールドカップ2026における日本代表戦のダイジェストの視聴方法を紹介する。

ワールドカップ2026 日本代表戦のダイジェストはどこで見れる？

FIFAワールドカップ2026の日本代表戦を見逃した場合は、『DAZN』や『NHK ONE』、YouTube、でダイジェストやハイライトを視聴できる。

DAZNでは、日本代表戦を含む大会全104試合のハイライトを配信。試合の要点を短時間で確認できるショートハイライトは無料で提供され、より詳しく振り返れるフルハイライトはDAZN StandardやDAZN SOCCERなどの有料プランで視聴可能だ。

NHKでは、大会期間中の夜にデイリーハイライトを連日放送。各試合を約2分にまとめた短時間のハイライトも用意され、NHKが地上波で中継した日本代表戦については『NHK ONE』で同時配信や見逃し配信を利用できる。

YouTubeでは、FIFA公式チャンネルや放映権を持つ各チャンネルから、ゴールシーンや試合の振り返り動画、デイリーゴール集などが公開される予定だ。

サービス 主な内容 料金 DAZN 全104試合のショート・フルハイライト、デイリーリポート ショートハイライトなどは無料

フルハイライトは有料 NHK／NHK ONE デイリーハイライト、2分ハイライト、NHK中継試合の見逃し配信 NHKの利用条件に準ずる YouTube ゴール映像、試合振り返り、デイリーゴール集など 無料

ワールドカップ2026 日本代表戦の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表は、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同じグループFに入っている。グループステージの全3試合は、テレビ放送とインターネット配信の両方で視聴可能だ。

ネットでは『DAZN』が日本代表戦を無料ライブ配信。第1戦のオランダ戦と第3戦のスウェーデン戦はNHK総合とNHK BSプレミアム4Kで中継され、『NHK ONE』でも同時・見逃し配信が行われる。

第2戦のチュニジア戦は日本テレビ系列とNHK BSで放送予定。

試合 対戦カード 日時(日本時間) テレビ放送 ネット配信 第1戦 日本 vs オランダ 6月15日(月)5:00 NHK総合

NHK BSプレミアム4K DAZN(無料)

NHK ONE 第2戦 日本 vs チュニジア 6月21日(日)13:00 日本テレビ系列

NHK BS DAZN(無料)

第3戦 日本 vs スウェーデン 6月26日(金)8:00 NHK総合

NHK BSプレミアム4K DAZN(無料)

NHK ONE

なお、第1戦のオランダ戦は2-2の引き分けで終了。日本代表は残るチュニジア戦とスウェーデン戦で、グループステージ突破を目指す。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

本記事では、ワールドカップ2026における日本代表戦のダイジェストの視聴方法を紹介する。

ワールドカップ2026 日本代表戦のダイジェストはどこで見れる？

FIFAワールドカップ2026の日本代表戦を見逃した場合は、『DAZN』や『NHK ONE』、YouTube、でダイジェストやハイライトを視聴できる。

DAZNでは、日本代表戦を含む大会全104試合のハイライトを配信。試合の要点を短時間で確認できるショートハイライトは無料で提供され、より詳しく振り返れるフルハイライトはDAZN StandardやDAZN SOCCERなどの有料プランで視聴可能だ。

NHKでは、大会期間中の夜にデイリーハイライトを連日放送。各試合を約2分にまとめた短時間のハイライトも用意され、NHKが地上波で中継した日本代表戦については『NHK ONE』で同時配信や見逃し配信を利用できる。

YouTubeでは、FIFA公式チャンネルや放映権を持つ各チャンネルから、ゴールシーンや試合の振り返り動画、デイリーゴール集などが公開される予定だ。

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ワールドカップ2026 日本代表戦の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表は、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同じグループFに入っている。グループステージの全3試合は、テレビ放送とインターネット配信の両方で視聴可能だ。

ネットでは『DAZN』が日本代表戦を無料ライブ配信。第1戦のオランダ戦と第3戦のスウェーデン戦はNHK総合とNHK BSプレミアム4Kで中継され、『NHK ONE』でも同時・見逃し配信が行われる。

第2戦のチュニジア戦は日本テレビ系列とNHK BSで放送予定。

試合 対戦カード 日時(日本時間) テレビ放送 ネット配信 第1戦 日本 vs オランダ 6月15日(月)5:00 NHK総合

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NHK ONE 第2戦 日本 vs チュニジア 6月21日(日)13:00 日本テレビ系列

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第3戦 日本 vs スウェーデン 6月26日(金)8:00 NHK総合

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なお、第1戦のオランダ戦は2-2の引き分けで終了。日本代表は残るチュニジア戦とスウェーデン戦で、グループステージ突破を目指す。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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