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バレーボールネーションズ日本戦全試合配信！U-NEXT無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

日本対中国はどこで見られる？TVer無料配信はある？視聴方法まとめ

バレーボール男子 日本対中国はどこで見られる？TVer無料配信の有無・テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

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バレーボール男子日本代表(龍神NIPPON)は、ネーションズリーグ(VNL)2026決勝ラウンド準々決勝で中国代表と対戦する。

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本記事では、バレー男子日本代表vs中国代表のテレビ放送・ネット配信予定、TVer無料配信の有無を紹介する。

バレーボール男子 日本対中国はいつ？

バレーボール男子日本代表（龍神NIPPON）は、ネーションズリーグ（VNL）2026決勝ラウンド準々決勝で中国代表と対戦する。試合は2026年7月29日(水)に行われ、日本時間20:30開始予定となっている。

日本は予選ラウンドを史上初の12連勝、1位で通過。決勝ラウンド初戦では、開催国の中国とベスト4進出を懸けて激突する。準々決勝は負ければ敗退となるトーナメント戦のため、立ち上がりから緊張感のある一戦となりそうだ。

項目内容
大会ネーションズリーグ（VNL）2026 決勝ラウンド
試合準々決勝
対戦カード日本代表 vs 中国代表
試合日2026年7月29日(水)
試合開始時間20:30（日本時間）
会場中国・寧波（ニンポー）

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バレーボール男子 日本対中国のTVer無料配信はある？

バレーボール男子日本代表（龍神NIPPON）vs中国代表のネーションズリーグ（VNL）2026準々決勝は、TVerでフルマッチの無料ライブ配信は予定されていない。TVerで試合全編をリアルタイム視聴したり、見逃し配信でフルマッチを視聴したりすることはできない見込みだ。

一方で、TVer上の大会特設ページでは、VNL2026のハイライト動画や選手のプレー集など、短編動画が無料で公開される予定となっている。試合の注目シーンや日本代表選手の好プレーを振り返りたい場合は、TVerの関連動画をチェックする形になる。

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バレーボール男子 日本対中国はどこで見れる？

バレーボール男子日本代表（龍神NIPPON）vs中国代表は、地上波テレビ放送とインターネット配信で視聴できる予定だ。ネーションズリーグ（VNL）2026準々決勝として行われる一戦で、試合は2026年7月29日(水)20:30に開始予定となっている。

地上波では、TBS系列で生中継される予定。番組は日本時間20:10から開始され、試合開始前から現地の様子や見どころをチェックできる。テレビで視聴したい場合は、TBS系列の放送予定を押さえておきたい。

ネット配信では、U-NEXTとVolleyball TV（VBTV）で視聴可能。U-NEXTでは実況・解説付きでライブ配信され、初回31日間の無料トライアルを利用して視聴できる場合もある。一方、Volleyball TVは大会全試合を配信しているが、音声は英語となる。

視聴方法サービス・放送局内容
地上波テレビ放送TBS系列20:10から生中継予定。試合開始は20:30
ネット配信U-NEXT実況・解説付きでライブ配信予定。初回31日間無料トライアルで視聴できる場合あり
ネット配信Volleyball TV（VBTV）大会全試合を配信。音声は英語
無料配信TVer同時配信は行われない見込み

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バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

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前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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