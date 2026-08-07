J1開幕戦の横浜FM対鹿島、G大阪vs浦和はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定まとめ

2026/27シーズンの明治安田J1リーグが、8月7日(金)に開幕する。開幕節では、横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ、ガンバ大阪vs浦和レッズなど注目カードが各地で開催される。

本記事では、J1リーグ開幕戦の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ、ガンバ大阪vs浦和レッズの日程、キックオフ時間、テレビ放送、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ、ガンバ大阪vs浦和レッズの日程は？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ、ガンバ大阪vs浦和レッズは、いずれも2026年8月7日(金)に開催される。

横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは19:25キックオフで、会場はMUFGスタジアム(国立競技場)。ガンバ大阪vs浦和レッズは19:30キックオフで、パナソニック スタジアム 吹田(パナスタ)で行われる。

両カードは、Jリーグが秋春制へ移行して迎える2026/27シーズンの開幕を飾る注目の一戦。横浜FM対鹿島は国立競技場で行われる開幕記念マッチとなり、G大阪対浦和はJリーグ初年度の1993年にも実現した歴史ある組み合わせとなる。

2026/27明治安田J1リーグ開幕戦の両カードの日程は以下の通り。

対戦カード 開催日 キックオフ 会場 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ 2026年8月7日(金) 19:25 MUFGスタジアム(国立競技場) ガンバ大阪vs浦和レッズ 2026年8月7日(金) 19:30 パナソニック スタジアム 吹田(パナスタ)

横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ、ガンバ大阪vs浦和レッズの中継予定は？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ、ガンバ大阪vs浦和レッズは、いずれも『DAZN』、『DMM×DAZNホーダイ』でライブ配信される予定だ。

横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは、2026年8月7日(金)19:25キックオフ。フジテレビ系列でも全国生中継が予定されており、一部地域を除いて地上波テレビでも視聴できる。J1リーグ戦がゴールデンタイムに地上波全国中継されるのは2002年以来24年ぶりとなる。

一方、同日19:30キックオフのガンバ大阪vs浦和レッズは、『DAZN』でライブ配信予定。現時点で地上波全国放送やBSでの中継予定は確認されていないため、リアルタイムで観戦する場合はDAZNが主な視聴方法となる。

両カードの放送・配信予定は以下の通り。

対戦カード キックオフ ネット配信 テレビ放送 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ 8月7日(金)19:25 DAZN

DMM×DAZNホーダイ フジテレビ系列 バ大阪vs浦和レッズ 8月7日(金)19:30 DAZN

DMM×DAZNホーダイ 放送予定なし

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