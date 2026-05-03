ドラマ「地獄に堕ちるわよ」はどこで見られる？視聴方法まとめ

話題のNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が配信され、視聴方法にも注目が集まっている。実在モデルをベースにした重厚なストーリーと豪華キャストによって、配信直後から大きな反響を呼んでいる作品だ。

本記事では、細木数子をモデルとしたドラマ「地獄に堕ちるわよ」の配信サービスや視聴方法について紹介する。

Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」のあらすじは？

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、戦後から平成にかけて時代を駆け上がった一人の女性の人生を描くドラマ作品。主演の戸田恵梨香が、主人公の10代から晩年までを一人で演じ切り、その波乱に満ちた生涯を表現している。

物語は、絶頂期にあった2000年代からスタート。売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)が自伝執筆を依頼されたことをきっかけに、主人公の過去と現在が交錯しながら描かれていく構成となっている。

戦後の貧困から夜の世界で成り上がり、「銀座の女王」と呼ばれるまでに成功。その後は独自の占いで時代を席巻し、一躍カリスマとして名を広める。一方で、成功の裏には数々の疑惑や人間関係の軋轢が存在し、取材を進める中で隠された真実が徐々に明らかになっていく。

光と影の両面を持つ主人公の姿を通じて、「成功」と「代償」を問いかける重厚なストーリーが展開される。

項目 内容 主人公 戸田恵梨香(17歳〜66歳までを演じる) 視点 作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)の取材を通して描写 舞台 戦後〜平成の日本社会 テーマ 成功と裏側にある真実、アンチヒーローの実像

Netflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」はどこで見れる？

ドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、動画配信サービスNetflixで視聴可能となっている。Netflixオリジナル作品として制作されており、日本を含む世界で独占配信されている。

そのため、地上波テレビやBS・CS放送はもちろん、U-NEXTやAmazonプライム・ビデオでも取り扱いはない。視聴するにはNetflixへの登録が必要となり、スマートフォンやPC、テレビなど対応デバイスから再生できる。

2026年4月27日より配信がスタートしており、オンデマンド形式で好きなタイミングで視聴可能。話題作を見逃さないためにも、視聴方法を事前に確認しておきたい。

配信サービス 配信状況 Netflix ○(独占配信) U-NEXT × Amazonプライム・ビデオ × Hulu × Disney+ ×

LYPプレミアム with NetflixでNetflix(ネットフリックス)をお得に視聴！

LINEヤフー株式会社

『LYPプレミアム with Netflix』は、Netflixの月額プランにLYPプレミアムの会員特典が付帯するパッケージサービス。Netflix単体と同水準の料金(※非キャンペーン時)で契約でき、別途LYPプレミアムを申し込まなくても各種特典をまとめて利用できる点がポイントとなる。

LYPプレミアムでは、LINEの使い勝手を高める機能が多数用意されている。未読メッセージの送信取消を通知なしで行える機能、対象スタンプの定額利用、トーク履歴や写真・動画の大容量保存、アルバムへの動画追加、プロフィールの使い分け、アイコン変更などが代表的な内容だ。動画視聴に加えて、日常のコミュニケーション環境も強化できる構成となっている。

料金・サービス内容

広告つきスタンダード 月額料金(税込)：890円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴作品：一部制限あり 広告：あり LYPプレミアム特典：利用可能

スタンダード 月額料金(税込)：1,590円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴作品：無制限 広告：なし LYPプレミアム特典：利用可能

プレミアム 月額料金(税込)：2,290円 画質：UHD 4K + HDR 同時視聴：4台 ダウンロード：6台 視聴作品：無制限 広告：なし LYPプレミアム特典：利用可能

参考までに、Netflix単体の月額料金は広告つきスタンダード890円、スタンダード1,590円、プレミアム2,290円。LYPプレミアム単体は650円となる。セットプランではこれらが一体化する形となる。

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質再生は通信環境および端末性能に依存。

※アカウント共有は同居世帯内に限られる。

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要

すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？

すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。

ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。

「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。

パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了 Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ サブスクリプションの編集→全プランをタップ 登録したいプランを選択して決済 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ 変更可能なプランから登録したいプランを選択 「プランを変更する」をタップ 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

一度「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。

※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

Netflixで視聴できるコンテンツは？

動画配信サービス『Netflix』では、国内外の映画やドラマ、アニメに加え、ドキュメンタリーやバラエティ作品など多彩なジャンルを見放題で楽しめる。なかでも独自制作のオリジナル作品は高い評価を受けており、他サービスでは視聴できない独占ラインナップが大きな特徴となっている。

ラインナップには、話題を集めたドラマシリーズや世界的ヒット作品が多数含まれており、ジャンルを問わず幅広いユーザーに対応。さらに、日本発のオリジナルバラエティや企画系コンテンツも充実しており、エンタメ性の高い作品群が揃う。

最新作から定番タイトルまで網羅された構成となっており、1つのサービスで多様な作品を楽しめる点が強みとなる。

映画・海外ドラマ・国内ドラマ・アニメが見放題

Netflix限定のオリジナル作品が豊富

「地面師たち」「サンクチュアリ」「ストレンジャー・シングス」など話題作を配信

韓国ドラマや世界的ヒットシリーズも多数ラインナップ

ドキュメンタリーや実話ベース作品も充実

「トークサバイバー！」などバラエティ・お笑いコンテンツも配信

劇場公開作品の独占配信タイトルも視聴可能

Netflix｜関連情報