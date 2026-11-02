VIVANT最終回の配信は何時から？どこで見られる？

TBS系日曜劇場『VIVANT(ヴィヴァン)』第2シーズンの最終回となる第24話が放送される。

本記事では、『VIVANT』第2シーズン最終回の放送日時について紹介する。

『VIVANT』最終回は何時から？

『VIVANT(ヴィヴァン)』第2シーズンの最終回となる第24話は、2026年11月8日(日)21:00から22:04まで、TBS系列全国ネットで放送される。

放送終了後の22:04以降は、U-NEXTやTVer、TBS FREEで順次見逃し配信がスタートする予定だ。リアルタイムで視聴できない場合でも、動画配信サービスを利用して最終回を楽しめる。

また、当日19:00からは生放送特番「VIVANT最終回直前SP」も放送され、最終回本編まで3時間を超える特別編成となる。

番組・配信 日時 最終回直前SP 11月8日(日)19:00～21:00 第24話(最終回)地上波放送 11月8日(日)21:00～22:04 U-NEXT見逃し配信 11月8日(日)22:04以降、順次開始予定 TVer・TBS FREE見逃し配信 11月8日(日)22:04以降、順次開始予定

『VIVANT』最終回はどこで見られる？

『VIVANT』第2シーズン最終回は、TBS系列でのテレビ放送に加え、U-NEXTやTVer、TBS FREEで視聴できる予定だ。

U-NEXTでは第2シーズンの全話を独占見放題配信しており、最終回も放送終了直後から配信される。第1シーズンや『ドラム』『チンギス』などのスピンオフ作品も視聴できるため、シリーズをまとめて楽しみたい人におすすめだ。

一方、TVerとTBS FREEでは最終回を約1週間限定で無料見逃し配信する予定。最新話のみを無料で視聴したい場合は、こちらを利用するとよい。

視聴方法 配信内容 料金・無料体験 TBS系列 11月8日(日)21:00～22:04に地上波放送 無料 U-NEXT 第2シーズン全話を独占見放題配信。最終回も放送終了後に追加 月額2,189円(税込)／31日間無料トライアルあり TVer 最終回を約1週間限定で無料見逃し配信 無料 TBS FREE 最終回を期間限定で無料見逃し配信 無料

なお、U-NEXTでは初回登録者向けに31日間の無料トライアルが用意されている。無料期間中に解約すれば月額料金は発生しないため、第1シーズンから最終回まで一気見したい人にも適している。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。