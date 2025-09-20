映画「F1®／エフワン」のネット配信はどこで見れる？放送・配信局は？

ブラッド・ピット主演の映画「F1®／エフワン」が、ネット配信されている。

本記事では、「F1®／エフワン」の配信局や視聴方法を紹介する。

「F1®／エフワン」はどんな映画？

ブラッド・ピットが主演を務める映画「F1®／エフワン」は、世界最高峰のモータースポーツ「Formula1(F1)」を題材とし、人間ドラマやサクセスストーリーを描いた作品だ。2025年6月28日に日米同時公開されて以降、世界中で大ヒット。“ブラピ主演作品史上、歴代最高の興行収入”と伝えられたことでも話題を集めた。

ストーリーは、主人公である伝説的元カリスマF1レーサーのソニーが、最弱のF1チームを救うために現役復帰をするところから開始。主人公が困難を乗り越えながらチームの結束や成長を促し、強敵たちに挑んでいく。

「F1®／エフワン」の主な放送・配信局は？

「F1®／エフワン」は、ネット『Amazonプライムビデオ』や『Apple TV』で配信。『Amazonプライム』で3,300円(税込)で購入が可能で、時期によっては割引きも行われている。『Apple TV』では、購入3,300円(税込)、レンタル2,000円(税込)で販売中だ。

「F1®／エフワン」のおすすめ視聴方法

Amazon

『Amazonプライムビデオ』で映画を購入する場合、プライム会員への登録は必要なく、手続きは簡単に完了する。配信ページを開き、案内に沿ってお支払方法などを入力するだけで視聴が可能となる。

Amazonプライムビデオの映画購入手順

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。