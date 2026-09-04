あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260823 yuki tsunoda(C)Getty images
フジテレビNEXTでF1全セッション配信！スカパー！経由で加入初月の視聴料0円
Tsutomu Maeda

角田裕毅出場！F1イタリアGPはどこで見られる？地上波テレビ中継・ネット配信予定は？

【角田裕毅 出場予定】2026年のF1(Formula1)世界選手権・第13戦イタリアグランプリはどこで見られる？地上波テレビ放送・ネット配信の中継局を紹介。

フジテレビNEXTで2026年のF1を観戦
sky perfectv logo

フジテレビNEXTsmart

2026年のF1はフジテレビNEXT＆フジテレビNEXTsmartでライブ配信！

全24戦の全セッションを生中継スカパー！経由なら加入初月が視聴料0円！(※初月解約不可)
加入初月0円

F1(Formula1)世界選手権では、2026年9月4日(金)～6日(日)に第13戦イタリアグランプリが行われる。

フジテレビNEXTでF1を全セッション配信！スカパー！経由なら加入初月が0円今すぐ視聴

本記事では、F1イタリアGPの地上波テレビ放送の有無、中継局一覧を紹介する。

F1イタリアGPの地上波テレビ中継は？

結論として、F1イタリアGPの地上波テレビ中継は予定されていない。2026シーズンのF1中継は地上波では『フジテレビ』がダイジェスト番組などの放送を行っているが、イタリアGPについては番組表に記載されていない。

このため、フジテレビ系列の衛星放送やネット配信サービスを通じて視聴する選択肢に限られている。

フジテレビNEXTでF1を全セッション配信！スカパー！経由なら加入初月が0円今すぐ視聴

F1イタリアGPはどこで見られる？

F1イタリアGPは、フリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXT』が生中継、ネット『フジテレビNEXTsmart(FOD)』がライブ配信する。なお、『フジテレビNEXTsmart』はスカパー！放送サービス『フジテレビNEXT』に契約している方であれば「スカパー！番組配信」にて追加料金なく視聴することができる。

さらに、ネット『FOD F1プラン』では全セッションのライブ配信に加え、オンボード映像、チームラジオなどのコンテンツも充実している。

チャンネル

形態

中継内容

フジテレビNEXT
[スカパー！経由なら加入初月の視聴料0円]
※初月解約は不可

衛星放送

全セッション生中継

フジテレビNEXTsmart
[フジテレビNEXT加入者は追加料金なし]

ネット

全セッション生中継

FOD F1プラン

ネット

全セッション生中継
オンボード映像
チームラジオ
その他コンテンツ

フジテレビ系列

地上波テレビ

×
(未発表)

フジテレビNEXTでF1を全セッション配信！スカパー！経由なら加入初月が0円今すぐ視聴

F1イタリアGPの概要は？

F1イタリアGPは、日本時間9月4日(金)にフリー走行、5日(土)にフリー走行および予選、6日(日)に決勝が開催予定。日本人ドライバーの角田裕毅が、前回のオランダGPに続いてレーシングブルズの代役として出場する。

  • 9月4日(金)
    19:30-20:30 フリー走行1
    23:00-2400 フリー走行2
  • 9月5日(土)
    19:00-20:00 フリー走行3
    23:00-24:00 予選
  • 9月6日(日)
    22:00- 決勝(53周)

※すべて日本時間。

フジテレビNEXTでF1を全セッション配信！スカパー！経由なら加入初月が0円今すぐ視聴

F1イタリアGPのおすすめ視聴方法

Skyperfect fuji(C)SKY Perfect JSAT Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.

『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)

登録方法

  1. スカパー！経由でフジテレビNEXTの加入ページ
  2. 利用規約に同意し、「手続きページへ進む」
  3. 「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」を選択して「次のステップへ進む」
  4. ログイン・新規登録後に必要情報を入力すれば加入完了！
  5. 「スカパー！番組配信」から「フジテレビNEXTsmart」が視聴可能！

月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。

フジテレビNEXTでF1を全セッション配信！スカパー！経由なら加入初月が0円今すぐ視聴

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー