F1(Formula1)世界選手権では、2026年9月4日(金)～6日(日)に第13戦イタリアグランプリが行われる。
本記事では、F1イタリアGPの地上波テレビ放送の有無、中継局一覧を紹介する。
F1イタリアGPの地上波テレビ中継は？
結論として、F1イタリアGPの地上波テレビ中継は予定されていない。2026シーズンのF1中継は地上波では『フジテレビ』がダイジェスト番組などの放送を行っているが、イタリアGPについては番組表に記載されていない。
このため、フジテレビ系列の衛星放送やネット配信サービスを通じて視聴する選択肢に限られている。
F1イタリアGPはどこで見られる？
F1イタリアGPは、フリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXT』が生中継、ネット『フジテレビNEXTsmart(FOD)』がライブ配信する。なお、『フジテレビNEXTsmart』はスカパー！放送サービス『フジテレビNEXT』に契約している方であれば「スカパー！番組配信」にて追加料金なく視聴することができる。
さらに、ネット『FOD F1プラン』では全セッションのライブ配信に加え、オンボード映像、チームラジオなどのコンテンツも充実している。
チャンネル
形態
中継内容
フジテレビNEXT
衛星放送
全セッション生中継
フジテレビNEXTsmart
ネット
全セッション生中継
FOD F1プラン
ネット
全セッション生中継
フジテレビ系列
地上波テレビ
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F1イタリアGPの概要は？
F1イタリアGPは、日本時間9月4日(金)にフリー走行、5日(土)にフリー走行および予選、6日(日)に決勝が開催予定。日本人ドライバーの角田裕毅が、前回のオランダGPに続いてレーシングブルズの代役として出場する。
- 9月4日(金)
19:30-20:30 フリー走行1
23:00-2400 フリー走行2
- 9月5日(土)
19:00-20:00 フリー走行3
23:00-24:00 予選
- 9月6日(日)
22:00- 決勝(53周)
※すべて日本時間。
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『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。
また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)
登録方法
- スカパー！経由でフジテレビNEXTの加入ページへ
- 利用規約に同意し、「手続きページへ進む」
- 「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」を選択して「次のステップへ進む」
- ログイン・新規登録後に必要情報を入力すれば加入完了！
- 「スカパー！番組配信」から「フジテレビNEXTsmart」が視聴可能！
月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。