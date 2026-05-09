2025-26シーズンのラ・リーガ第35節バルセロナvsレアル・マドリーが、2026年5月11日(月)に行われる。

本記事では、“エル・クラシコ”の中継局、視聴方法を紹介する。

エル・クラシコはどこで見られる？

ラ・リーガ2025-26も佳境の第35節では、バルセロナがレアル・マドリーと本拠地カンプノウで対戦。バルセロナは、この試合を引き分け以上で終えれば優勝を決めることができる。試合は日本時間2026年5月11日(月)に開催。キックオフ時刻は午前4:00予定だ。

試合の模様は、ネット『U-NEXT サッカーパック』と『DAZN』がライブ＆見逃し配信。衛星放送や地上波でのテレビ中継などは行われない。

エル・クラシコの中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT サッカーパック ネット 〇 DAZN ネット 〇 地上波各局 テレビ × 衛星放送 テレビ × Amazonプライムビデオ ネット × Lemino ネット ×

エル・クラシコの実況・解説は？

エル・クラシコは『U-NEXT サッカーパック』と『DAZN』のいずれでも視聴することができるが、実況・解説はそれぞれ異なる。

『DAZN』では解説を柿谷曜一朗氏、実況を小林惇希氏が担当。一方の『U-NEXT』ではエル・クラシコが視聴できる番組が2つあり、「サッカー好きすぎて滅! M!LK山中柔太朗と観るはじめてのエル・クラシコ」ではゲスト解説に山中柔太朗氏(M!LK)、解説に林陵平氏、MCに桑原学氏が起用される。通常中継にあたるもう片方の「第35節 バルセロナ v レアル・マドリー 5/11 [ラ・リーガ]」では、解説を小澤一郎氏、実況を倉敷保雄氏が務める予定だ。

エル・クラシコ中継 番組情報

番組名 配信開始 出演者 チャンネル サッカー好きすぎて滅! M!LK山中柔太朗と観るはじめてのエル・クラシコ ゲスト解説：山中柔太朗(M!LK)

解説：林陵平

MC：桑原学 5/11(月)3:25 U-NEXT サッカーパック 第35節 バルセロナ v レアル・マドリー 5/11 [ラ・リーガ] 5/11(月)3:30 実況：倉敷保雄

解説：小澤一郎 U-NEXT サッカーパック バルセロナ vs レアル・マドリード : 第35節 5/11(月)3:30 解説：柿谷曜一朗

実況：小林惇希 DAZN

エル・クラシコのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】サッカーパックでプレミアリーグやラ・リーガが視聴可能

U-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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DAZN

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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