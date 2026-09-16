ドラマ『ダウンタイム』はどこで見られる？配信開始日・全8話の視聴方法・配信サービスまとめ

ドラマ『ダウンタイム』は、話題のキャストやストーリー展開に注目が集まっている。

本記事では、ドラマ『ダウンタイム』を見られる動画配信サービス、視聴方法を紹介する。

ドラマ『ダウンタイム』とは？

ドラマ『ダウンタイム』は、現代の美容整形業界を舞台に、美と金をめぐる欲望や葛藤、その裏側にある人間模様を描くオリジナルのヒューマンサスペンスドラマだ。

物語の中心となるのは、「医療で命を救う」という信念を持つ天才形成外科医・沼田文(松岡茉優)と、「美で人を救う」ことを信条とするカリスマ美容外科医・遠山凜(仲里依紗)。正反対の価値観を持つ2人が対立しながらも、それぞれ切実な悩みを抱えて美容クリニックを訪れる患者たちと向き合っていく。

タイトルの「ダウンタイム」は、美容整形手術後に腫れや内出血などが治まり、自然な状態へ戻るまでの回復期間を意味する。作中では、人が葛藤や痛みを乗り越え、新たな一歩を踏み出すまでの時間を象徴する重要なモチーフとして描かれている。

ドラマ『ダウンタイム』の出演者は？

ドラマ『ダウンタイム』には、主演の松岡茉優をはじめ、仲里依紗、間宮祥太朗、田中みな実、永作博美、渡部篤郎ら豪華キャストが出演する。

松岡茉優は天才形成外科医・沼田文、仲里依紗はカリスマ美容外科医・遠山凜を演じる。さらに、間宮祥太朗が副院長・小宮ルイ、田中みな実が看護チーフ・轟菜々実、永作博美が文の母・沼田妙子、渡部篤郎が会長・遠山新役で出演する。

そのほか、安達祐実、野呂佳代、古川凛らも患者役などで登場。監督は『アンメット ある脳外科医の日記』のYuki Saito、脚本は『極悪女王』の池上純哉が担当し、高須クリニックによる美容外科監修や特殊メイク・特殊造形も取り入れられている。

出演者 役名 松岡茉優 沼田文 仲里依紗 遠山凜 間宮祥太朗 小宮ルイ 田中みな実 轟菜々実 永作博美 沼田妙子 渡部篤郎 遠山新 安達祐実 － 野呂佳代 － 古川凛 －

ドラマ『ダウンタイム』はどこで見られる？

ドラマ『ダウンタイム』は、Netflixで2026年9月17日(木)から世界独占配信される。

全8話が一挙配信され、Netflixの定額プランに加入していれば見放題で視聴可能。配信開始後は、第1話から最終話までまとめて楽しめる。

なお、Amazonプライムビデオ、U-NEXT、DMM TV、TVerなどでの配信予定はなく、DVDレンタルでの取り扱いも予定されていない。『ダウンタイム』を視聴する場合はNetflixを利用する必要がある。

項目 内容 配信サービス Netflix 配信開始日 2026年9月17日(木) 配信形態 全8話一挙配信 視聴方法 定額見放題 他サービス 配信予定なし

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