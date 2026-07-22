女子バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の決勝ラウンド・準々決勝で、女子日本代表が女子ブラジル代表と対戦した。

本記事では、ブラジル戦の見逃し配信予定を紹介する。

ブラジル戦の実施日程は？

日本のブラジル戦は日本時間7月22日(水)に中国・マカオで開催。開始時刻は20:30となっていた。

なお、決勝ラウンドは一発勝負のトーナメント戦。勝利したチームが準決勝に進み、敗北したチームはそこで敗退となる。

ブラジル戦の見逃し配信はどこで見られる？

ブラジル戦の見逃し配信は、ネット『U-NEXT』と『Volleyball TV』で実施。地上波『TBS系列』では生中継が行われていたが、ネット『TVer』での見逃し配信は予定されていない。

『U-NEXT』の見逃し配信期間は、見逃し配信準備完了次第～8月5日(水)23:59までとなる。なお、『U-NEXT』はネーションズリーグの日本戦全試合に加え、日本の結果にかかわらず男女決勝戦も配信。7月29日(水)～8月2日(日)に行われる男子日本の試合も、ライブ＆見逃し配信予定だ。

日本vsブラジル 見逃し配信情報

※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。