BATTLE SUMMIT III 2026はどこで見られる？放送/配信予定・無料視聴方法まとめ

国内最大級のMCバトルイベント『BATTLE SUMMIT III』が2026年に開催される。

本記事では、『BATTLE SUMMIT III 2026』のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無について紹介する。

BATTLE SUMMIT III 2026とは？

『BATTLE SUMMIT III 2026 at K-Arena Yokohama』は、日本のMCバトルシーンを代表するラッパーたちが集結し、日本一の称号を懸けて争う国内最大級のMCバトルイベントだ。

大会は2026年8月11日(火・祝)にKアリーナ横浜で開催され、16:30開場、18:00開演予定。配信は17:30からスタートし、本編は18:00から始まる。

今大会の大きな特徴は、優勝賞金が5,000万円に設定されていることに加え、従来の個人戦ではなく2人1組で戦う「2on2 タッグバトル」が採用されている点だ。個々のラップスキルだけでなく、パートナーとの連携や掛け合い、言葉のつなぎ方など、タッグならではの戦略性も勝敗を左右する。

出場者はKING OF KINGS、戦極MCBATTLE、凱旋MC Battle、高校生RAP選手権など、国内の主要MCバトル団体から選抜される。異なる大会で実績を残してきた実力者同士がタッグを組み、Kアリーナ横浜を舞台に頂点を争う注目イベントとなる。

項目 内容 大会名 BATTLE SUMMIT III 2026 at K-Arena Yokohama 開催日 2026年8月11日(火・祝) 会場 Kアリーナ横浜 開場 16:30 開演 18:00 配信開始 17:30 バトル形式 2on2 タッグバトル 優勝賞金 5,000万円

BATTLE SUMMIT III 2026の出場者は？

『BATTLE SUMMIT III 2026』は、2人1組で戦う2on2のタッグバトル形式で実施され、全16チーム32名が出場する。

出場タッグには、T-Pablow & Zeebra、CHEHON & Red Eye、漢 a.k.a. GAMI & DABO、Benjazzy & Bonbero、OZworld & CHICO CARLITO、YZERR & Tiji Jojoなど、MCバトルシーンを代表する実力者が名を連ねている。

また、第23回高校生RAP選手権優勝者の髑髏は、同大会MVPのD-Nut's.とタッグを結成。個々のスキルに加え、2人の相性や掛け合い、戦略性も勝敗を左右するだけに、それぞれのタッグがどのようなバトルを見せるか注目だ。

『BATTLE SUMMIT III 2026』の出場タッグ全16チームは以下の通り。

No. 出場タッグ 1 T-Pablow & Zeebra 2 Watson & Eric.B.Jr 3 CHEHON & Red Eye 4 漢 a.k.a. GAMI & DABO 5 MIKADO & HARKA 6 Benjazzy & Bonbero 7 Bark & Deech 8 MC TYSON & YOU THUG 9 紅桜 & J-REXXX 10 Tee Shyne & X 1ark 11 Spada & OSAMI 12 OZworld & CHICO CARLITO 13 SANTAWORLDVIEW & Hezron 14 Siero & jellyy 15 YZERR & Tiji Jojo 16 髑髏 & D-Nut's.

BATTLE SUMMIT III 2026の放送・配信予定は？無料で見れる？

ABEMA

『BATTLE SUMMIT III 2026』は、ABEMA PPV ONLINE LIVEで独占生中継される。配信は2026年8月11日(火・祝)17:30からスタートし、本編は18:00開始予定となっている。

リアルタイム配信終了後は見逃し配信も実施され、2026年8月24日(月)23:59まで視聴可能。配信期間中であれば、購入済みのPPVチケットで繰り返し視聴できる。

なお、『BATTLE SUMMIT III 2026』を全編無料で視聴する方法はない。視聴にはPPVチケットの購入に加え、月額1,080円(税込)のABEMAプレミアムへの登録が必要となる。

PPVチケットは、2026年8月10日(月)23:59までプレミアム限定前売り価格4,400円(税込)で販売。8月11日(火)0:00以降はプレミアム限定の通常価格5,500円(税込)となり、8月23日(日)23:59まで購入できる。

項目 内容 配信サービス ABEMA PPV ONLINE LIVE 配信日時 2026年8月11日(火・祝)17:30～ 本編開始 18:00予定 見逃し配信 配信終了後～2026年8月24日(月)23:59 プレミアム限定前売りチケット 4,400円(税込) 前売り販売期間 2026年8月6日(木)19:00～8月10日(月)23:59 プレミアム通常チケット 5,500円(税込) 通常販売期間 2026年8月11日(火)0:00～8月23日(日)23:59 ABEMAプレミアム 月額1,080円(税込)

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。