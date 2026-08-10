BATTLE SUMMIT III 2026はどこで見られる？放送/配信予定・無料視聴方法まとめ

国内最大級のMCバトルイベント『BATTLE SUMMIT III』が2026年に開催される。
本記事では、『BATTLE SUMMIT III 2026』のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無について紹介する。
BATTLE SUMMIT III 2026とは？
『BATTLE SUMMIT III 2026 at K-Arena Yokohama』は、日本のMCバトルシーンを代表するラッパーたちが集結し、日本一の称号を懸けて争う国内最大級のMCバトルイベントだ。
大会は2026年8月11日(火・祝)にKアリーナ横浜で開催され、16:30開場、18:00開演予定。配信は17:30からスタートし、本編は18:00から始まる。
今大会の大きな特徴は、優勝賞金が5,000万円に設定されていることに加え、従来の個人戦ではなく2人1組で戦う「2on2 タッグバトル」が採用されている点だ。個々のラップスキルだけでなく、パートナーとの連携や掛け合い、言葉のつなぎ方など、タッグならではの戦略性も勝敗を左右する。
出場者はKING OF KINGS、戦極MCBATTLE、凱旋MC Battle、高校生RAP選手権など、国内の主要MCバトル団体から選抜される。異なる大会で実績を残してきた実力者同士がタッグを組み、Kアリーナ横浜を舞台に頂点を争う注目イベントとなる。
|項目
|内容
|大会名
|BATTLE SUMMIT III 2026 at K-Arena Yokohama
|開催日
|2026年8月11日(火・祝)
|会場
|Kアリーナ横浜
|開場
|16:30
|開演
|18:00
|配信開始
|17:30
|バトル形式
|2on2 タッグバトル
|優勝賞金
|5,000万円
BATTLE SUMMIT III 2026の出場者は？
『BATTLE SUMMIT III 2026』は、2人1組で戦う2on2のタッグバトル形式で実施され、全16チーム32名が出場する。
出場タッグには、T-Pablow & Zeebra、CHEHON & Red Eye、漢 a.k.a. GAMI & DABO、Benjazzy & Bonbero、OZworld & CHICO CARLITO、YZERR & Tiji Jojoなど、MCバトルシーンを代表する実力者が名を連ねている。
また、第23回高校生RAP選手権優勝者の髑髏は、同大会MVPのD-Nut's.とタッグを結成。個々のスキルに加え、2人の相性や掛け合い、戦略性も勝敗を左右するだけに、それぞれのタッグがどのようなバトルを見せるか注目だ。
『BATTLE SUMMIT III 2026』の出場タッグ全16チームは以下の通り。
|No.
|出場タッグ
|1
|T-Pablow & Zeebra
|2
|Watson & Eric.B.Jr
|3
|CHEHON & Red Eye
|4
|漢 a.k.a. GAMI & DABO
|5
|MIKADO & HARKA
|6
|Benjazzy & Bonbero
|7
|Bark & Deech
|8
|MC TYSON & YOU THUG
|9
|紅桜 & J-REXXX
|10
|Tee Shyne & X 1ark
|11
|Spada & OSAMI
|12
|OZworld & CHICO CARLITO
|13
|SANTAWORLDVIEW & Hezron
|14
|Siero & jellyy
|15
|YZERR & Tiji Jojo
|16
|髑髏 & D-Nut's.
BATTLE SUMMIT III 2026の放送・配信予定は？無料で見れる？
ABEMA
『BATTLE SUMMIT III 2026』は、ABEMA PPV ONLINE LIVEで独占生中継される。配信は2026年8月11日(火・祝)17:30からスタートし、本編は18:00開始予定となっている。
リアルタイム配信終了後は見逃し配信も実施され、2026年8月24日(月)23:59まで視聴可能。配信期間中であれば、購入済みのPPVチケットで繰り返し視聴できる。
なお、『BATTLE SUMMIT III 2026』を全編無料で視聴する方法はない。視聴にはPPVチケットの購入に加え、月額1,080円(税込)のABEMAプレミアムへの登録が必要となる。
PPVチケットは、2026年8月10日(月)23:59までプレミアム限定前売り価格4,400円(税込)で販売。8月11日(火)0:00以降はプレミアム限定の通常価格5,500円(税込)となり、8月23日(日)23:59まで購入できる。
|項目
|内容
|配信サービス
|ABEMA PPV ONLINE LIVE
|配信日時
|2026年8月11日(火・祝)17:30～
|本編開始
|18:00予定
|見逃し配信
|配信終了後～2026年8月24日(月)23:59
|プレミアム限定前売りチケット
|4,400円(税込)
|前売り販売期間
|2026年8月6日(木)19:00～8月10日(月)23:59
|プレミアム通常チケット
|5,500円(税込)
|通常販売期間
|2026年8月11日(火)0:00～8月23日(日)23:59
|ABEMAプレミアム
|月額1,080円(税込)
ABEMAプレミアムの登録・解約方法
登録方法
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登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。
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