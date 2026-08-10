あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
battle summit iiiABEMA
ABEMAプレミアム限定で「BATTLE SUMMIT III」のチケットをお得に購入！
Aoi Fujimiya

BATTLE SUMMIT III 2026はどこで見られる？放送/配信予定・無料視聴方法まとめ

BATTLE SUMMIT III 2026(バトルサミット)はどこで見られる？無料で見る方法は？ABEMA PPVの視聴方法を紹介。

広告付きプランなら月額料金がお得！
abema logo kv

広告つきプレミアム

広告つきABEMAプレミアムプラン提供中！

プレミアム対象作品、見逃し視聴、追っかけ再生などに対応！

広告なしで視聴可能なプラン
logo abema

ABEMAプレミアム

ABEMAプレミアム(広告なし)

プレミアム対象作品、広告なしで見逃し視聴、追っかけ再生などに対応！

国内最大級のMCバトルイベント『BATTLE SUMMIT III』が2026年に開催される。

ABEMAプレミアム限定で「BATTLE SUMMIT III」のチケットをお得に購入！登録ページはこちら

本記事では、『BATTLE SUMMIT III 2026』のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴の有無について紹介する。

BATTLE SUMMIT III 2026とは？

『BATTLE SUMMIT III 2026 at K-Arena Yokohama』は、日本のMCバトルシーンを代表するラッパーたちが集結し、日本一の称号を懸けて争う国内最大級のMCバトルイベントだ。

大会は2026年8月11日(火・祝)にKアリーナ横浜で開催され、16:30開場、18:00開演予定。配信は17:30からスタートし、本編は18:00から始まる。

今大会の大きな特徴は、優勝賞金が5,000万円に設定されていることに加え、従来の個人戦ではなく2人1組で戦う「2on2 タッグバトル」が採用されている点だ。個々のラップスキルだけでなく、パートナーとの連携や掛け合い、言葉のつなぎ方など、タッグならではの戦略性も勝敗を左右する。

出場者はKING OF KINGS、戦極MCBATTLE、凱旋MC Battle、高校生RAP選手権など、国内の主要MCバトル団体から選抜される。異なる大会で実績を残してきた実力者同士がタッグを組み、Kアリーナ横浜を舞台に頂点を争う注目イベントとなる。

項目内容
大会名BATTLE SUMMIT III 2026 at K-Arena Yokohama
開催日2026年8月11日(火・祝)
会場Kアリーナ横浜
開場16:30
開演18:00
配信開始17:30
バトル形式2on2 タッグバトル
優勝賞金5,000万円

ABEMAプレミアム限定で「BATTLE SUMMIT III」のチケットをお得に購入！登録ページはこちら

BATTLE SUMMIT III 2026の出場者は？

『BATTLE SUMMIT III 2026』は、2人1組で戦う2on2のタッグバトル形式で実施され、全16チーム32名が出場する。

出場タッグには、T-Pablow & Zeebra、CHEHON & Red Eye、漢 a.k.a. GAMI & DABO、Benjazzy & Bonbero、OZworld & CHICO CARLITO、YZERR & Tiji Jojoなど、MCバトルシーンを代表する実力者が名を連ねている。

また、第23回高校生RAP選手権優勝者の髑髏は、同大会MVPのD-Nut's.とタッグを結成。個々のスキルに加え、2人の相性や掛け合い、戦略性も勝敗を左右するだけに、それぞれのタッグがどのようなバトルを見せるか注目だ。

『BATTLE SUMMIT III 2026』の出場タッグ全16チームは以下の通り。

No.出場タッグ
1T-Pablow & Zeebra
2Watson & Eric.B.Jr
3CHEHON & Red Eye
4漢 a.k.a. GAMI & DABO
5MIKADO & HARKA
6Benjazzy & Bonbero
7Bark & Deech
8MC TYSON & YOU THUG
9紅桜 & J-REXXX
10Tee Shyne & X 1ark
11Spada & OSAMI
12OZworld & CHICO CARLITO
13SANTAWORLDVIEW & Hezron
14Siero & jellyy
15YZERR & Tiji Jojo
16髑髏 & D-Nut's.

ABEMAプレミアム限定で「BATTLE SUMMIT III」のチケットをお得に購入！登録ページはこちら

BATTLE SUMMIT III 2026の放送・配信予定は？無料で見れる？

battle summit iii ppvABEMA

『BATTLE SUMMIT III 2026』は、ABEMA PPV ONLINE LIVEで独占生中継される。配信は2026年8月11日(火・祝)17:30からスタートし、本編は18:00開始予定となっている。

リアルタイム配信終了後は見逃し配信も実施され、2026年8月24日(月)23:59まで視聴可能。配信期間中であれば、購入済みのPPVチケットで繰り返し視聴できる。

なお、『BATTLE SUMMIT III 2026』を全編無料で視聴する方法はない。視聴にはPPVチケットの購入に加え、月額1,080円(税込)のABEMAプレミアムへの登録が必要となる。

PPVチケットは、2026年8月10日(月)23:59までプレミアム限定前売り価格4,400円(税込)で販売。8月11日(火)0:00以降はプレミアム限定の通常価格5,500円(税込)となり、8月23日(日)23:59まで購入できる。

項目内容
配信サービスABEMA PPV ONLINE LIVE
配信日時2026年8月11日(火・祝)17:30～
本編開始18:00予定
見逃し配信配信終了後～2026年8月24日(月)23:59
プレミアム限定前売りチケット4,400円(税込)
前売り販売期間2026年8月6日(木)19:00～8月10日(月)23:59
プレミアム通常チケット5,500円(税込)
通常販売期間2026年8月11日(火)0:00～8月23日(日)23:59
ABEMAプレミアム月額1,080円(税込)

ABEMAプレミアム限定で「BATTLE SUMMIT III」のチケットをお得に購入！登録ページはこちら

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

ABEMAプレミアム限定で「BATTLE SUMMIT III」のチケットをお得に購入！登録ページはこちら

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択
  4. 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。

ABEMAプレミアム限定で「BATTLE SUMMIT III」のチケットをお得に購入！登録ページはこちら

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー