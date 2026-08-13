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Aoi Fujimiya

ATTLE SUMMIT III 2026の見逃し配信はどこで見られる？ABEMAの視聴方法・PPV料金・配信期間まとめ

BATTLE SUMMIT III(バトルサミット3)の見逃し配信はある？ABEMA PPVの配信期間・チケット料金・視聴方法まとめ。

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ABEMAで「BATTLE SUMMIT III 2026」を8月24日(月)23:59まで見逃し配信！

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※PPVチケット販売期限は2026年8月23日(日)23:59まで

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国内最大級のMCバトルイベント『BATTLE SUMMIT III 2026(バトルサミット3)』が、2026年8月11日(火・祝)にKアリーナ横浜で開催された。今大会では、2人1組で戦う2on2のタッグバトルが採用され、全16チーム32名のMCが激戦を繰り広げた。

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本記事では、『BATTLE SUMMIT III 2026』の見逃し配信期間や視聴方法、PPVチケットの料金・購入期限、ABEMAプレミアムの登録条件などを紹介する。

BATTLE SUMMIT III 2026の見逃し配信は？

『BATTLE SUMMIT III 2026(バトルサミット3)』は、ABEMA PPV ONLINE LIVEでライブ配信終了後に見逃し配信が実施される。大会当日にリアルタイムで視聴できなかった場合でも、PPVチケットを購入していれば配信期間中に視聴可能だ。

見逃し配信の視聴期限は2026年8月24日(月)23:59まで。期間内であれば、購入済みのPPVチケットを使って繰り返し視聴できるため、見逃したバトルや注目カードを後からチェックすることもできる。

なお、PPVチケットの販売は2026年8月23日(日)23:59まで。8月11日(火)以降はプレミアム通常チケットが5,500円(税込)で販売され、視聴には月額1,080円(税込)のABEMAプレミアムへの登録も必要となる。

PPVチケットの購入期限と見逃し配信の終了日時は異なる。チケットは8月23日(日)23:59までに購入し、見逃し配信は翌24日(月)23:59までに視聴を済ませておきたい。

項目内容
見逃し配信サービスABEMA PPV ONLINE LIVE
見逃し配信期間ライブ配信終了後～2026年8月24日(月)23:59
PPVチケット販売期限2026年8月23日(日)23:59まで
通常チケット5,500円(税込)
ABEMAプレミアム月額1,080円(税込)
繰り返し視聴配信期間中は可能

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BATTLE SUMMIT III 2026の出場MC・タッグ一覧

『BATTLE SUMMIT III 2026』では、大会史上初となる2on2のタッグバトルが採用され、16組・計32名のMCが優勝を争う。

ラインナップには、T-Pablow & Zeebraをはじめ、CHEHON & Red Eye、漢 a.k.a. GAMI & DABO、Benjazzy & Bonbero、OZworld & CHICO CARLITO、YZERR & Tiji Jojoなど、シーンの第一線で活躍するラッパーによる注目タッグが揃った。

さらに、第23回高校生RAP選手権を制した髑髏は、同大会でMVPに輝いたD-Nut's.とコンビを組んで参戦する。通常の1on1とは異なり、個々のラップスキルだけでなく、パートナーとの連携や言葉のつなぎ方、即興での戦術も重要なポイントとなりそうだ。

『BATTLE SUMMIT III 2026』に参戦する16組のタッグは以下の通り。

No.出場タッグ
1T-Pablow & Zeebra
2Watson & Eric.B.Jr
3CHEHON & Red Eye
4漢 a.k.a. GAMI & DABO
5MIKADO & HARKA
6Benjazzy & Bonbero
7Bark & Deech
8MC TYSON & YOU THUG
9紅桜 & J-REXXX
10Tee Shyne & X 1ark
11Spada & OSAMI
12OZworld & CHICO CARLITO
13SANTAWORLDVIEW & Hezron
14Siero & jellyy
15YZERR & Tiji Jojo
16髑髏 & D-Nut's.

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ABEMAプレミアムの登録・解約方法

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登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択
  4. 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。

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