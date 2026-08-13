ATTLE SUMMIT III 2026の見逃し配信はどこで見られる？ABEMAの視聴方法・PPV料金・配信期間まとめ

国内最大級のMCバトルイベント『BATTLE SUMMIT III 2026(バトルサミット3)』が、2026年8月11日(火・祝)にKアリーナ横浜で開催された。今大会では、2人1組で戦う2on2のタッグバトルが採用され、全16チーム32名のMCが激戦を繰り広げた。
本記事では、『BATTLE SUMMIT III 2026』の見逃し配信期間や視聴方法、PPVチケットの料金・購入期限、ABEMAプレミアムの登録条件などを紹介する。
BATTLE SUMMIT III 2026の見逃し配信は？
『BATTLE SUMMIT III 2026(バトルサミット3)』は、ABEMA PPV ONLINE LIVEでライブ配信終了後に見逃し配信が実施される。大会当日にリアルタイムで視聴できなかった場合でも、PPVチケットを購入していれば配信期間中に視聴可能だ。
見逃し配信の視聴期限は2026年8月24日(月)23:59まで。期間内であれば、購入済みのPPVチケットを使って繰り返し視聴できるため、見逃したバトルや注目カードを後からチェックすることもできる。
なお、PPVチケットの販売は2026年8月23日(日)23:59まで。8月11日(火)以降はプレミアム通常チケットが5,500円(税込)で販売され、視聴には月額1,080円(税込)のABEMAプレミアムへの登録も必要となる。
PPVチケットの購入期限と見逃し配信の終了日時は異なる。チケットは8月23日(日)23:59までに購入し、見逃し配信は翌24日(月)23:59までに視聴を済ませておきたい。
|項目
|内容
|見逃し配信サービス
|ABEMA PPV ONLINE LIVE
|見逃し配信期間
|ライブ配信終了後～2026年8月24日(月)23:59
|PPVチケット販売期限
|2026年8月23日(日)23:59まで
|通常チケット
|5,500円(税込)
|ABEMAプレミアム
|月額1,080円(税込)
|繰り返し視聴
|配信期間中は可能
BATTLE SUMMIT III 2026の出場MC・タッグ一覧
『BATTLE SUMMIT III 2026』では、大会史上初となる2on2のタッグバトルが採用され、16組・計32名のMCが優勝を争う。
ラインナップには、T-Pablow & Zeebraをはじめ、CHEHON & Red Eye、漢 a.k.a. GAMI & DABO、Benjazzy & Bonbero、OZworld & CHICO CARLITO、YZERR & Tiji Jojoなど、シーンの第一線で活躍するラッパーによる注目タッグが揃った。
さらに、第23回高校生RAP選手権を制した髑髏は、同大会でMVPに輝いたD-Nut's.とコンビを組んで参戦する。通常の1on1とは異なり、個々のラップスキルだけでなく、パートナーとの連携や言葉のつなぎ方、即興での戦術も重要なポイントとなりそうだ。
『BATTLE SUMMIT III 2026』に参戦する16組のタッグは以下の通り。
|No.
|出場タッグ
|1
|T-Pablow & Zeebra
|2
|Watson & Eric.B.Jr
|3
|CHEHON & Red Eye
|4
|漢 a.k.a. GAMI & DABO
|5
|MIKADO & HARKA
|6
|Benjazzy & Bonbero
|7
|Bark & Deech
|8
|MC TYSON & YOU THUG
|9
|紅桜 & J-REXXX
|10
|Tee Shyne & X 1ark
|11
|Spada & OSAMI
|12
|OZworld & CHICO CARLITO
|13
|SANTAWORLDVIEW & Hezron
|14
|Siero & jellyy
|15
|YZERR & Tiji Jojo
|16
|髑髏 & D-Nut's.
ABEMAプレミアムの登録・解約方法
登録方法
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
解約方法
登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択
- 案内に沿って解約手続きを実行
ABEMAプレミアムの支払い方法
ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。
【iOS】
iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。
【Android】
Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。
【ブラウザ】
ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。
【Amazon端末】
Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。