ATTLE SUMMIT III 2026の見逃し配信はどこで見られる？ABEMAの視聴方法・PPV料金・配信期間まとめ

国内最大級のMCバトルイベント『BATTLE SUMMIT III 2026(バトルサミット3)』が、2026年8月11日(火・祝)にKアリーナ横浜で開催された。今大会では、2人1組で戦う2on2のタッグバトルが採用され、全16チーム32名のMCが激戦を繰り広げた。

本記事では、『BATTLE SUMMIT III 2026』の見逃し配信期間や視聴方法、PPVチケットの料金・購入期限、ABEMAプレミアムの登録条件などを紹介する。

BATTLE SUMMIT III 2026の見逃し配信は？

『BATTLE SUMMIT III 2026(バトルサミット3)』は、ABEMA PPV ONLINE LIVEでライブ配信終了後に見逃し配信が実施される。大会当日にリアルタイムで視聴できなかった場合でも、PPVチケットを購入していれば配信期間中に視聴可能だ。

見逃し配信の視聴期限は2026年8月24日(月)23:59まで。期間内であれば、購入済みのPPVチケットを使って繰り返し視聴できるため、見逃したバトルや注目カードを後からチェックすることもできる。

なお、PPVチケットの販売は2026年8月23日(日)23:59まで。8月11日(火)以降はプレミアム通常チケットが5,500円(税込)で販売され、視聴には月額1,080円(税込)のABEMAプレミアムへの登録も必要となる。

PPVチケットの購入期限と見逃し配信の終了日時は異なる。チケットは8月23日(日)23:59までに購入し、見逃し配信は翌24日(月)23:59までに視聴を済ませておきたい。

項目 内容 見逃し配信サービス ABEMA PPV ONLINE LIVE 見逃し配信期間 ライブ配信終了後～2026年8月24日(月)23:59 PPVチケット販売期限 2026年8月23日(日)23:59まで 通常チケット 5,500円(税込) ABEMAプレミアム 月額1,080円(税込) 繰り返し視聴 配信期間中は可能

BATTLE SUMMIT III 2026の出場MC・タッグ一覧

『BATTLE SUMMIT III 2026』では、大会史上初となる2on2のタッグバトルが採用され、16組・計32名のMCが優勝を争う。

ラインナップには、T-Pablow & Zeebraをはじめ、CHEHON & Red Eye、漢 a.k.a. GAMI & DABO、Benjazzy & Bonbero、OZworld & CHICO CARLITO、YZERR & Tiji Jojoなど、シーンの第一線で活躍するラッパーによる注目タッグが揃った。

さらに、第23回高校生RAP選手権を制した髑髏は、同大会でMVPに輝いたD-Nut's.とコンビを組んで参戦する。通常の1on1とは異なり、個々のラップスキルだけでなく、パートナーとの連携や言葉のつなぎ方、即興での戦術も重要なポイントとなりそうだ。

『BATTLE SUMMIT III 2026』に参戦する16組のタッグは以下の通り。

No. 出場タッグ 1 T-Pablow & Zeebra 2 Watson & Eric.B.Jr 3 CHEHON & Red Eye 4 漢 a.k.a. GAMI & DABO 5 MIKADO & HARKA 6 Benjazzy & Bonbero 7 Bark & Deech 8 MC TYSON & YOU THUG 9 紅桜 & J-REXXX 10 Tee Shyne & X 1ark 11 Spada & OSAMI 12 OZworld & CHICO CARLITO 13 SANTAWORLDVIEW & Hezron 14 Siero & jellyy 15 YZERR & Tiji Jojo 16 髑髏 & D-Nut's.

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。