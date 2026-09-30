ラグビーアジア大会日本戦の地上波テレビ中継は？どこで見られる？ 日程・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の7人制ラグビー(ラグビー7s)は、2026年10月1日(木)から10月3日(土)までの3日間にわたって開催される。

本記事では、アジア大会2026のラグビー7sについて、競技日程、会場、男女のプール組分け、日本代表の対戦カードを紹介する。

アジア大会2026 ラグビー7sはいつ？競技日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の7人制ラグビー(ラグビー7s)は、2026年10月1日(木)から10月3日(土)までの3日間にわたって行われる。

10月1日(木)はプール戦第1戦・第2戦、10月2日(金)はプール戦第3戦と男子の順位決定戦、10月3日(土)は男女の準決勝、3位決定戦、決勝などが予定されている。

会場は名古屋市瑞穂公園ラグビー場(愛知県名古屋市瑞穂区)となっている。

日程 実施内容 2026年10月1日(木) プール戦 第1戦・第2戦 2026年10月2日(金) プール戦 第3戦・男子順位決定戦 2026年10月3日(土) 男子・女子 順位決定戦、準決勝、3位決定戦、決勝など

ラグビー7sのプール組分けは？

男子は12チーム、女子は8チームが出場する。日本男子はプールB、日本女子はプールDに入っている。

男子

プール 出場チーム プールA 香港(ホンコン・チャイナ)、中国、マレーシア、ウズベキスタン プールB 日本、タイ、韓国、カザフスタン プールC スリランカ、アラブ首長国連邦(UAE)、シンガポール、フィリピン

女子

プール 出場チーム プールD 日本、タイ、カザフスタン、シンガポール プールE 中国、香港(ホンコン・チャイナ)、インド、マレーシア

ラグビー7s日本代表のプール戦日程・対戦カード

日本代表は、男女ともに10月1日(木)からプール戦に臨む。

日程 区分 対戦カード 開始時間 10月1日(木) 男子 第1戦 日本 vs カザフスタン 10:15～ 10月1日(木) 女子 第1戦 日本 vs シンガポール 11:55～ 10月1日(木) 男子 第2戦 日本 vs 韓国 16:30～ 10月1日(木) 女子 第2戦 日本 vs カザフスタン 18:10～ 10月2日(金) 男子 第3戦 日本 vs タイ 10:15～ 10月2日(金) 女子 第3戦 日本 vs タイ 11:30～

なお、男子第1戦については、一部の配信案内で「日本 vs ウズベキスタン」との表記もあるため、最新の大会公式情報や配信ページで確認しておきたい。

アジア大会2026 ラグビー7sはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の7人制ラグビー(ラグビー7s)は、U-NEXTでライブ配信が予定されている。

一方、TBS系列での地上波テレビ放送、TVerでの無料リアルタイム配信は予定されていない。日本代表戦を含むラグビー7sをリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTが視聴手段となる。

U-NEXTでは、10月1日(木)から10月3日(土)まで男子・女子の予選ラウンド、順位決定戦、準々決勝、3位決定戦、決勝などをライブ配信する予定だ。

10月1日(木)

U-NEXTでは8:40から配信を開始し、男子・女子の予選ラウンド第1戦、第2戦をライブ配信する。

男子日本代表は10:15頃からウズベキスタン、16:30頃から韓国と対戦。女子日本代表は11:55頃からシンガポール、18:10頃からカザフスタンと対戦する。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信内容 TBS系列 － 地上波テレビ放送予定なし TVer － 無料配信予定なし U-NEXT 8:40～ 男子・女子 予選ラウンド第1戦・第2戦をライブ配信

日本代表の試合予定

区分 対戦カード 開始時間 男子 予選ラウンド第1戦 日本 vs ウズベキスタン 10:15頃～ 女子 予選ラウンド第1戦 日本 vs シンガポール 11:55頃～ 男子 予選ラウンド第2戦 日本 vs 韓国 16:30頃～ 女子 予選ラウンド第2戦 日本 vs カザフスタン 18:10頃～

10月2日(金)

10月2日(金)もU-NEXTで8:40からライブ配信が行われる。

男子日本代表は予選ラウンドBでタイ、女子日本代表は予選ラウンドDでタイと対戦する。その後、男子は順位決定戦や準々決勝も予定されている。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信内容 TBS系列 － 地上波テレビ放送予定なし TVer － 無料配信予定なし U-NEXT 8:40～ 男子・女子 予選ラウンド、男子順位決定戦・準々決勝などをライブ配信

日本代表の試合予定

区分 対戦カード・内容 開始時間 男子 予選ラウンドB 日本 vs タイ 10:15頃～ 女子 予選ラウンドD 日本 vs タイ 11:55頃～ 男子 順位決定戦 対戦カード未定 13:35頃～ 男子 準々決勝 対戦カード未定 14:25頃～

10月3日(土)

大会最終日の10月3日(土)は、男子・女子の順位決定戦、3位決定戦、決勝などが行われる。

U-NEXTでは8:40から配信を開始し、男子・女子のメダル決定戦を含む各試合をライブ配信する予定となっている。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信内容 TBS系列 － 地上波テレビ放送予定なし TVer － 無料配信予定なし U-NEXT 8:40～ 男子・女子 順位決定戦、3位決定戦、決勝などをライブ配信

ラグビー7sはTBS系列、TVerでの放送・配信予定がないため、予選から決勝までリアルタイムで追いたい場合はU-NEXTでの視聴となる。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

前述のとおり、アジア大会2026は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールやサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。