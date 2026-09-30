柔道アジア大会はどこで見られる？男子・女子の中継局・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技では、男子・女子の各階級で日本代表選手がメダル獲得を目指して戦う。
本記事では、アジア大会2026の柔道について、男子・女子の日程、テレビ放送・ネット配信予定紹介する。
アジア大会2026 柔道の日程・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技は、2026年9月30日(水)から10月3日(土)までの4日間にわたって行われる。
会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ／愛知県名古屋市)。各日とも11:00から予選ラウンド、17:00から3位決定戦・決勝を含む決勝ラウンドが予定されている。
日程
男子
女子
9月30日(水)
60kg級、66kg級
48kg級、52kg級
10月1日(木)
73kg級、81kg級
57kg級、63kg級、70kg級
10月2日(金)
90kg級、100kg級、100kg超級
78kg級、78kg超級
10月3日(土)
男女混合団体戦
男女混合団体戦
- 開催期間
2026年9月30日(水)～10月3日(土)
- 会場
愛知国際アリーナ(IGアリーナ／愛知県名古屋市)
- 予選ラウンド
11:00～
- 決勝ラウンド
17:00～
柔道日本代表の出場選手は？
男子個人戦メンバー
男子個人戦には、7階級に日本代表選手がエントリーしている。
階級
選手
所属
60kg級
近藤隼斗
パーク24
66kg級
服部辰成
東海大学
73kg級
石原樹
ジャパンエレベーターサービスホールディングス
81kg級
藤原崇太郎
旭化成
90kg級
岡田陸
旭化成
100kg級
増地遼汰朗
京葉ガス
100kg超級
太田彪雅
旭化成
女子個人戦メンバー
女子個人戦にも7階級で日本代表選手が出場する。
48kg級では近藤美月が出場。男子60kg級の近藤隼斗とは兄妹で、同じ9月30日(水)にそれぞれ金メダル獲得を目指す。
階級
選手
所属
48kg級
近藤美月
東海大学
52kg級
藤城心
三井住友海上火災保険
57kg級
白銀美桜
筑波大学
63kg級
谷岡成美
日本エースサポート
70kg級
前田凛
環太平洋大学
78kg級
杉村美寿希
パーク24
78kg超級
椋木美希
ブイ・テクノロジー
柔道男女混合団体戦メンバー
10月3日(土)には男女混合団体戦が行われる。
混合団体戦では、個人戦出場選手に加えて追加エントリー登録選手もメンバー入りする。
追加エントリー登録選手
- 男子90kg超
中村雄太(旭化成)
- 男子90kg級
徳持英隼(京葉ガス)
- 女子70kg級
寺田宇多菜(JR東日本)
- 女子57kg級
大野萌亜(JR東日本)
個人戦に出場する太田彪雅、岡田陸、石原樹、服部辰成、椋木美希、杉村美寿希、谷岡成美、白銀美桜も混合団体戦メンバーを兼務する予定となっている。
アジア大会2026 柔道はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技は、地上波『TBS系列』と動画配信サービス『U-NEXT』で放送・配信される。
TBS系列では、9月30日(水)18:30～23:37の放送枠で男子60kg級・66kg級、女子48kg級・52kg級を放送予定。さらに10月3日(土)15:00～22:30には団体戦決勝をライブ中継する予定となっている。
一方、U-NEXTでは9月30日(水)から10月3日(土)まで、各日の予選ラウンドから3位決定戦・決勝までライブ配信を実施。個人戦だけでなく、最終日の混合団体戦も視聴できる。
9月30日(水)
TBS系列では18:30～23:37の放送枠で、男子60kg級・66kg級、女子48kg級・52kg級を放送予定。
U-NEXTでは、10:45から予選・敗者復活戦・準決勝、16:40から3位決定戦・決勝をライブ配信する。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信内容
TBS系列
18:30～23:37
男子60kg級・66kg級、女子48kg級・52kg級
10:45～
女子48kg級・52kg級／男子60kg級・66kg級 予選・敗者復活戦・準決勝
16:40～
女子48kg級・52kg級／男子60kg級・66kg級 3位決定戦・決勝
10月1日(木)
U-NEXTでは、10:40から予選・敗者復活戦・準々決勝・準決勝、16:40から3位決定戦・決勝をライブ配信する予定だ。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信内容
10:40～
女子57kg級・63kg級・70kg級、男子73kg級・81kg級 予選・敗者復活戦・準々決勝・準決勝
16:40～
女子57kg級、男子78kg級 3位決定戦・決勝
10月2日(金)
U-NEXTでは、10:40から男子90kg級・100kg級・100kg超級、女子78kg級・78kg超級の予選などを配信。16:40からは各階級の3位決定戦・決勝が予定されている。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信内容
10:40～
男子90kg級・100kg級・100kg超級／女子78kg級・78kg超級 予選・敗者復活戦・準決勝
16:40～
男子90kg級・100kg級・100kg超級／女子78kg級・78kg超級 3位決定戦・決勝
10月3日(土)
大会最終日の10月3日(土)は混合団体戦が行われる。
TBS系列では15:00～22:30の放送枠で団体戦決勝をライブ中継予定。U-NEXTでは10:40から予選・敗者復活戦・準決勝、16:40から3位決定戦・決勝をライブ配信する。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信内容
TBS系列
15:00～22:30
団体戦決勝をライブ中継予定
10:40～
混合団体 予選・敗者復活戦・準決勝
16:40～
混合団体 3位決定戦・決勝
柔道競技を予選からリアルタイムで追いたい場合は、各日とも予選から決勝までライブ配信するU-NEXTでの視聴が中心となる。
アジア大会2026のおすすめ視聴方法
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