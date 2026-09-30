柔道アジア大会はどこで見られる？男子・女子の中継局・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技では、男子・女子の各階級で日本代表選手がメダル獲得を目指して戦う。

本記事では、アジア大会2026の柔道について、男子・女子の日程、テレビ放送・ネット配信予定紹介する。

アジア大会2026 柔道の日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技は、2026年9月30日(水)から10月3日(土)までの4日間にわたって行われる。

会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ／愛知県名古屋市)。各日とも11:00から予選ラウンド、17:00から3位決定戦・決勝を含む決勝ラウンドが予定されている。

日程 男子 女子 9月30日(水) 60kg級、66kg級 48kg級、52kg級 10月1日(木) 73kg級、81kg級 57kg級、63kg級、70kg級 10月2日(金) 90kg級、100kg級、100kg超級 78kg級、78kg超級 10月3日(土) 男女混合団体戦 男女混合団体戦

開催期間

2026年9月30日(水)～10月3日(土)

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ／愛知県名古屋市)

予選ラウンド

11:00～

決勝ラウンド

17:00～

柔道日本代表の出場選手は？

男子個人戦メンバー

男子個人戦には、7階級に日本代表選手がエントリーしている。

階級 選手 所属 60kg級 近藤隼斗 パーク24 66kg級 服部辰成 東海大学 73kg級 石原樹 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 81kg級 藤原崇太郎 旭化成 90kg級 岡田陸 旭化成 100kg級 増地遼汰朗 京葉ガス 100kg超級 太田彪雅 旭化成

女子個人戦メンバー

女子個人戦にも7階級で日本代表選手が出場する。

48kg級では近藤美月が出場。男子60kg級の近藤隼斗とは兄妹で、同じ9月30日(水)にそれぞれ金メダル獲得を目指す。

階級 選手 所属 48kg級 近藤美月 東海大学 52kg級 藤城心 三井住友海上火災保険 57kg級 白銀美桜 筑波大学 63kg級 谷岡成美 日本エースサポート 70kg級 前田凛 環太平洋大学 78kg級 杉村美寿希 パーク24 78kg超級 椋木美希 ブイ・テクノロジー

柔道男女混合団体戦メンバー

10月3日(土)には男女混合団体戦が行われる。

混合団体戦では、個人戦出場選手に加えて追加エントリー登録選手もメンバー入りする。

追加エントリー登録選手

男子90kg超

中村雄太(旭化成)

男子90kg級

徳持英隼(京葉ガス)

女子70kg級

寺田宇多菜(JR東日本)

女子57kg級

大野萌亜(JR東日本)

個人戦に出場する太田彪雅、岡田陸、石原樹、服部辰成、椋木美希、杉村美寿希、谷岡成美、白銀美桜も混合団体戦メンバーを兼務する予定となっている。

アジア大会2026 柔道はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技は、地上波『TBS系列』と動画配信サービス『U-NEXT』で放送・配信される。

TBS系列では、9月30日(水)18:30～23:37の放送枠で男子60kg級・66kg級、女子48kg級・52kg級を放送予定。さらに10月3日(土)15:00～22:30には団体戦決勝をライブ中継する予定となっている。

一方、U-NEXTでは9月30日(水)から10月3日(土)まで、各日の予選ラウンドから3位決定戦・決勝までライブ配信を実施。個人戦だけでなく、最終日の混合団体戦も視聴できる。

9月30日(水)

TBS系列では18:30～23:37の放送枠で、男子60kg級・66kg級、女子48kg級・52kg級を放送予定。

U-NEXTでは、10:45から予選・敗者復活戦・準決勝、16:40から3位決定戦・決勝をライブ配信する。

10月1日(木)

U-NEXTでは、10:40から予選・敗者復活戦・準々決勝・準決勝、16:40から3位決定戦・決勝をライブ配信する予定だ。

10月2日(金)

U-NEXTでは、10:40から男子90kg級・100kg級・100kg超級、女子78kg級・78kg超級の予選などを配信。16:40からは各階級の3位決定戦・決勝が予定されている。

10月3日(土)

大会最終日の10月3日(土)は混合団体戦が行われる。

TBS系列では15:00～22:30の放送枠で団体戦決勝をライブ中継予定。U-NEXTでは10:40から予選・敗者復活戦・準決勝、16:40から3位決定戦・決勝をライブ配信する。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信内容 TBS系列 15:00～22:30 団体戦決勝をライブ中継予定 U-NEXT 10:40～ 混合団体 予選・敗者復活戦・準決勝 U-NEXT 16:40～ 混合団体 3位決定戦・決勝

柔道競技を予選からリアルタイムで追いたい場合は、各日とも予選から決勝までライブ配信するU-NEXTでの視聴が中心となる。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

前述のとおり、アジア大会2026は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールやサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。