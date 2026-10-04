アジア大会閉会式はTBS中継なし！どこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式が、2026年10月4日(日)に開催される。

本記事では、アジア大会2026閉会式について、地上波中継の有無をはじめ、U-NEXTなどのネット配信予定や視聴方法を紹介する。

アジア大会2026閉会式は何時から？開始時間・現地スケジュール

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式は、2026年10月4日(日)18:00から開催される。

会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)。終演は19:30頃を予定しており、その後19:50頃まで規制退場が実施される予定となっている。

項目 内容 開催日 2026年10月4日(日) 開演時間 18:00 終演予定 19:30頃 規制退場 19:50頃まで予定 会場 名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)

当日の現地スケジュール

閉会式当日は、式典に先立って本人確認や開門、WARM-UP STAGEなどが予定されている。

16:45頃から17:40頃にかけては入場規制が実施される予定で、規制中は入場できない場合があるため、現地観覧の場合は16:00までの入場が推奨されている。

時間 内容 13:00 本人確認開始 13:30 開門 16:00 WARM-UP STAGE開始 16:45頃～17:40頃 入場規制時間(予定) 18:00 閉会式 開演

アジア大会2026閉会式はどこで見れる？放送・配信予定

アジア大会2026閉会式について、『TBS系列』での地上波生中継は予定されていない。

TBS系列では10月4日(日)13:30から大会総集編や関連番組が放送される予定だが、18:00から始まる閉会式そのものの中継は実施されない。

また、『TVer』でも閉会式のライブ配信は予定されていない。

アジア大会2026閉会式は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

U-NEXTでは10月4日(日)18:00からライブ配信を開始予定で、見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 放送・配信予定 U-NEXT 10月4日(日)18:00～独占ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 閉会式の地上波生中継なし TVer 閉会式のライブ配信なし

アジア大会2026閉会式はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

10月4日(日)に行われるアジア大会2026の閉会式は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールやサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。