アジア大会閉会式はTBS中継なし！どこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式が、2026年10月4日(日)に開催される。
本記事では、アジア大会2026閉会式について、地上波中継の有無をはじめ、U-NEXTなどのネット配信予定や視聴方法を紹介する。
アジア大会2026閉会式は何時から？開始時間・現地スケジュール
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式は、2026年10月4日(日)18:00から開催される。
会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)。終演は19:30頃を予定しており、その後19:50頃まで規制退場が実施される予定となっている。
項目
内容
開催日
2026年10月4日(日)
開演時間
18:00
終演予定
19:30頃
規制退場
19:50頃まで予定
会場
名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)
当日の現地スケジュール
閉会式当日は、式典に先立って本人確認や開門、WARM-UP STAGEなどが予定されている。
16:45頃から17:40頃にかけては入場規制が実施される予定で、規制中は入場できない場合があるため、現地観覧の場合は16:00までの入場が推奨されている。
時間
内容
13:00
本人確認開始
13:30
開門
16:00
WARM-UP STAGE開始
16:45頃～17:40頃
入場規制時間(予定)
18:00
閉会式 開演
アジア大会2026閉会式はどこで見れる？放送・配信予定
アジア大会2026閉会式について、『TBS系列』での地上波生中継は予定されていない。
TBS系列では10月4日(日)13:30から大会総集編や関連番組が放送される予定だが、18:00から始まる閉会式そのものの中継は実施されない。
また、『TVer』でも閉会式のライブ配信は予定されていない。
アジア大会2026閉会式は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。
U-NEXTでは10月4日(日)18:00からライブ配信を開始予定で、見逃し配信にも対応する。
放送・配信サービス
放送・配信予定
U-NEXT
10月4日(日)18:00～独占ライブ配信・見逃し配信
TBS系列
閉会式の地上波生中継なし
TVer
閉会式のライブ配信なし
アジア大会2026閉会式はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルありU-NEXT
10月4日(日)に行われるアジア大会2026の閉会式は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールやサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。