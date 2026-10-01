【アジア大会】ボクシング決勝のテレビ放送・ネット配信・各階級の開始時間まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のボクシング競技で、各階級の決勝が行われる。

本記事では、アジア大会2026のボクシング決勝について、試合日程、各階級の開始時間、組み合わせ、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

アジア大会2026 ボクシング決勝はいつ？日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のボクシング競技は、2026年10月2日(金)に全11階級の決勝が行われる。

会場はダイセンアリーナ西尾(西尾市総合体育館)。決勝は昼と夕方の2セッションに分けて実施される予定となっている。

セッション 開始時間 男子 女子 昼セッション 13:00～ 55kg級、70kg級、90kg級 51kg級、60kg級、75kg級 夕方セッション 17:30～ 60kg級、80kg級、90kg超級 54kg級、65kg級

ボクシング決勝の組み合わせは？日本代表は山口瑠が進出

今大会のボクシング日本代表では、男子55kg級の山口瑠が唯一決勝へ進出。金メダルを懸けてカルロ・パーラム(フィリピン)と対戦する。

山口は初戦から準決勝までジャッジの票を一切落とさずに勝ち上がっており、決勝は10月2日(金)14:00頃から行われる予定。対戦相手のパーラムは東京2020オリンピックで銀メダルを獲得した実績を持つ。

階級 対戦カード 開始予定 男子55kg級 山口瑠(日本) vs カルロ・パーラム(フィリピン) 14:00頃～

なお、男子60kg級の北本隼輔、男子70kg級の岡澤セオン、女子54kg級の並木月海は準決勝で敗退し、銅メダルが確定している。

アジア大会ボクシング決勝はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定

ボクシング決勝は、地上波『TBS系列』でのテレビ放送および『TVer』での配信は予定されていない。

ネットでは『U-NEXT』が全11階級の決勝を独占ライブ配信。昼セッションは12:40、夕方セッションは17:10から配信開始予定となっている。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信内容 TBS系列 － 放送予定なし TVer － 配信予定なし U-NEXT 12:40～／17:10～ 全11階級を独占ライブ配信・見逃し配信

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。