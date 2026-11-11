野球日本代表(侍ジャパン)が、11月12日(木)開幕の「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場する。

本記事では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のテレビ放送・ネット配信局や無料視聴方法を紹介する。

侍ジャパン出場のアジア選手権2026はどこで見られる？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は、ネット『Amazonプライムビデオ』が侍ジャパンの予選3試合と決勝・3位決定戦をライブ配信する。テレビ放送は地上波『テレビ朝日系列』『TBS系列』、衛星放送『BS朝日』が一部試合を中継予定だ。

チャンネル 形態 視聴できる試合 Amazonプライムビデオ

[30日間無料体験あり] ネット 日本の予選全3試合

決勝・3位決定戦 テレビ朝日系列 地上波 11/13(金) 韓国戦

11/14(土) オーストラリア戦(※リレー中継) BS朝日 BS 11/14(土) オーストラリア戦(※リレー中継) TBS系列 地上波 11/15(日) 決勝・3位決定戦

※日本出場時のみ

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の無料配信はある？

Amazonプライムビデオの30日間無料体験を利用すれば、対象者はアジアプロ野球チャンピオンシップ2026を追加料金なしで視聴できる。 11月12日(木)の台湾戦はAmazonプライムビデオの独占ライブ配信となるため、テレビ放送では視聴できない。

すでにプライム会員の場合も追加料金は不要。無料体験の対象外の場合は、通常のプライム会費が必要だ。

一方、テレビで無料視聴できるのは、11月13日(金)の韓国戦、14日(土)のオーストラリア戦、15日(日)の決勝・3位決定戦(日本出場時のみ)。地上波だけでは侍ジャパンの全試合を視聴できない。

アジア選手権2026はYouTube・TVerでも無料配信される？

11月10日(火)時点で、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の公式放送・配信予定には『YouTube』『TVer』での大会本戦のライブ配信は掲載されていない。

日本の予選3試合と決勝・3位決定戦をすべてネットで視聴する場合は、『Amazonプライムビデオ』が唯一の選択肢となる。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。