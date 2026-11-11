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Amazonプライムで侍ジャパン戦をライブ配信！30日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

侍ジャパン出場のアジアプロ野球選手権2026はどこで見られる？無料ネット配信はある？

野球日本代表(侍ジャパン)が出場するアジアプロ野球チャンピオンシップ2026はどこで見られる？無料ネット配信予定は？おすすめ中継局を紹介。

30日間無料トライアルあり
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Amazonプライムビデオ

Amazonプライムビデオがアジアプロ野球チャンピオンシップ2026を中継

侍ジャパン戦全試合配信！一部の試合は独占ライブ

プライム会員は追加料金なし、30日間無料トライアルも利用可能

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野球日本代表(侍ジャパン)が、11月12日(木)開幕の「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場する。

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本記事では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のテレビ放送・ネット配信局や無料視聴方法を紹介する。

侍ジャパン出場のアジア選手権2026はどこで見られる？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は、ネット『Amazonプライムビデオ』が侍ジャパンの予選3試合と決勝・3位決定戦をライブ配信する。テレビ放送は地上波『テレビ朝日系列』『TBS系列』、衛星放送『BS朝日』が一部試合を中継予定だ。

チャンネル

形態

視聴できる試合

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ネット

日本の予選全3試合
決勝・3位決定戦

テレビ朝日系列

地上波

11/13(金) 韓国戦
11/14(土) オーストラリア戦(※リレー中継)

BS朝日

BS

11/14(土) オーストラリア戦(※リレー中継)

TBS系列

地上波

11/15(日) 決勝・3位決定戦
※日本出場時のみ

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アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の無料配信はある？

Amazonプライムビデオの30日間無料体験を利用すれば、対象者はアジアプロ野球チャンピオンシップ2026を追加料金なしで視聴できる。 11月12日(木)の台湾戦はAmazonプライムビデオの独占ライブ配信となるため、テレビ放送では視聴できない。

すでにプライム会員の場合も追加料金は不要。無料体験の対象外の場合は、通常のプライム会費が必要だ。

一方、テレビで無料視聴できるのは、11月13日(金)の韓国戦、14日(土)のオーストラリア戦、15日(日)の決勝・3位決定戦(日本出場時のみ)。地上波だけでは侍ジャパンの全試合を視聴できない。

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アジア選手権2026はYouTube・TVerでも無料配信される？

11月10日(火)時点で、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の公式放送・配信予定には『YouTube』『TVer』での大会本戦のライブ配信は掲載されていない。

日本の予選3試合と決勝・3位決定戦をすべてネットで視聴する場合は、『Amazonプライムビデオ』が唯一の選択肢となる。

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アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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