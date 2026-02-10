Goal.com
Tsutomu Maeda

「2026 D AWARDS with upick」はどこで見れる？ABEMA・U-NEXT・Lemino？

【K-POP・音楽ライブ】韓流アーティストが集う「2026 D AWARDS with upick」はどこで見られる？ABEMA、Lemino、U-NEXTでの中継はある？テレビ放送・ネット配信局を紹介。

K-POP授賞式「2026 D AWARDS with upick」が、2026年2月11日(水・祝)に開催される。

本記事では、「2026 D AWARDS with upick」のテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

「2026 D AWARDS with upick」はどこで見られる？

「2026 D AWARDS with upick」は、2026年2月11日(水・祝)18:00から授賞式が高麗大学ソウルキャンパス ファジョン体育館(韓国・ソウル)で開催。BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、ZEROBASEONEらが出演予定となっている。

同イベントは、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信予定。テレビ放送は衛星放送『TBSチャンネル1』が独占生中継を行う。このため、『ABEMA』や『Lemino』などその他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

なお、『U-NEXT』ではライブ配信終了後、準備が整い次第配信～3月11日(水)23:59まで見逃し配信が視聴可能となる。

チャンネル形態中継有無
U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]		ネット
TBSチャンネル1衛星放送(CS)
Leminoネット×
ABEMAネット×
Amazonプライムビデオネット×
地上波各局テレビ×

「2026 D AWARDS with upick」のおすすめ視聴方法

前述の通り、「2026 D AWARDS with upick」は『U-NEXT』または『TBSチャンネル1』で視聴可能。特に『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は「2026 D AWARDS with upick」を含む見放題作品を楽しむことができるため、おすすめだ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式「2026 D AWARDS with upick」配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルでU-NEXTをお得に利用！

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。

