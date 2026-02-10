「2026 D AWARDS with upick」はどこで見れる？ABEMA・U-NEXT・Lemino？

K-POP授賞式「2026 D AWARDS with upick」が、2026年2月11日(水・祝)に開催される。

本記事では、「2026 D AWARDS with upick」のテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

「2026 D AWARDS with upick」はどこで見られる？

「2026 D AWARDS with upick」は、2026年2月11日(水・祝)18:00から授賞式が高麗大学ソウルキャンパス ファジョン体育館(韓国・ソウル)で開催。BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、ZEROBASEONEらが出演予定となっている。

同イベントは、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信予定。テレビ放送は衛星放送『TBSチャンネル1』が独占生中継を行う。このため、『ABEMA』や『Lemino』などその他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

なお、『U-NEXT』ではライブ配信終了後、準備が整い次第配信～3月11日(水)23:59まで見逃し配信が視聴可能となる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 〇 TBSチャンネル1 衛星放送(CS) 〇 Lemino ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × 地上波各局 テレビ ×

「2026 D AWARDS with upick」のおすすめ視聴方法

前述の通り、「2026 D AWARDS with upick」は『U-NEXT』または『TBSチャンネル1』で視聴可能。特に『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は「2026 D AWARDS with upick」を含む見放題作品を楽しむことができるため、おすすめだ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。