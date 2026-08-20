乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」はどこで見れる？日程・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

乃木坂46の夏恒例ライブツアー「真夏の全国ツアー2026」が、2026年6月から8月にかけて全国8都市で開催される。

本記事では、「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」の開催日程、会場、東京公演のテレビ放送・ネット配信予定、配信時間、チケット料金、視聴方法を紹介する。

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026の日程は？

乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」は、2026年6月13日(土)から8月23日(日)にかけて、全国8都市18公演の規模で開催される。

地方公演はすでに終了しており、ツアーファイナルは東京・明治神宮野球場で実施。8月20日(木)から23日(日)まで4日間連続で開催され、各日15:30開場、18:00開演が予定されている。

全日程は以下の通り。

開催地 会場 日程 福井 サンドーム福井 6月13日(土)・14日(日) 神奈川 横浜アリーナ 6月24日(水)・25日(木) 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 7月4日(土)・5日(日) 広島 広島グリーンアリーナ 7月11日(土)・12日(日) 大阪 大阪城ホール 7月15日(水)・16日(木) 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ 7月25日(土)・26日(日) 福岡 マリンメッセ福岡A館 8月8日(土)・9日(日) 東京 明治神宮野球場 8月20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日)

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026の放送・配信予定は？

乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」のツアーファイナルとなる明治神宮野球場4DAYS公演は、NTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で生配信される。

生配信は8月20日(木)から23日(日)までの4日間で、各日18:00からスタート。配信ページは17:00に開場予定となっている。

また、生配信を見逃した場合でも、8月27日(木)から30日(日)にかけて各公演のリピート配信を実施。リピート配信は各日20:30からで、19:30開場予定となっている。

視聴チケットの販売価格は4,600円(税込)で、別途システム利用料220円(税込)が必要。販売期間は2026年8月2日(日)12:00から8月30日(日)20:30までとなっている。

配信日 対象公演 配信形式 開場 配信開始 配信サービス 8月20日(木) 8月20日公演 生配信 17:00 18:00 Lemino 8月21日(金) 8月21日公演 生配信 17:00 18:00 Lemino 8月22日(土) 8月22日公演 生配信 17:00 18:00 Lemino 8月23日(日) 8月23日公演 生配信 17:00 18:00 Lemino 8月27日(木) 8月20日公演 リピート配信 19:30 20:30 Lemino 8月28日(金) 8月21日公演 リピート配信 19:30 20:30 Lemino 8月29日(土) 8月22日公演 リピート配信 19:30 20:30 Lemino 8月30日(日) 8月23日公演 リピート配信 19:30 20:30 Lemino

視聴チケット情報

項目 内容 販売価格 4,600円(税込) システム利用料 220円(税込) 販売期間 2026年8月2日(日)12:00～8月30日(日)20:30 販売・配信 Lemino

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026のPPVチケット購入方法は？

前述のとおり、乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」を視聴するなら「Lemino」を利用できる。ツアーファイナルとなる明治神宮野球場4DAYS公演は、8月20日(木)から23日(日)まで生配信され、8月27日(木)から30日(日)にはリピート配信も実施される。

視聴チケットは4,600円(税込)で、別途システム利用料220円(税込)が必要。販売期間は2026年8月2日(日)12:00から8月30日(日)20:30までとなっている。