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nogizaka 46 live lemino ppv 2©乃木坂LLC/Lemino
乃木坂46 真夏の全国ツアー2026はLeminoでPPV配信！
Aoi Fujimiya

乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」はどこで見れる？日程・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」神宮公演はどこで見れる？日程・Lemino配信・PPV購入方法を紹介。

乃木坂46のツアーファイナル公演をLeminoで生配信！
nogizaka 46 live lemino ppv

Lemino

8月20日(木)～23日(日)に行われる「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」をLeminoでPPV配信！

8月27日(木)〜30日(日)にはリピート配信も予定。

Leminoで視聴！

ツアーファイナル公演をLeminoでライブ配信

乃木坂46の夏恒例ライブツアー「真夏の全国ツアー2026」が、2026年6月から8月にかけて全国8都市で開催される。

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026はLeminoでPPV配信！PPVの購入はこちら

本記事では、「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」の開催日程、会場、東京公演のテレビ放送・ネット配信予定、配信時間、チケット料金、視聴方法を紹介する。

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026の日程は？

乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」は、2026年6月13日(土)から8月23日(日)にかけて、全国8都市18公演の規模で開催される。

地方公演はすでに終了しており、ツアーファイナルは東京・明治神宮野球場で実施。8月20日(木)から23日(日)まで4日間連続で開催され、各日15:30開場、18:00開演が予定されている。

全日程は以下の通り。

開催地

会場

日程

福井

サンドーム福井

6月13日(土)・14日(日)

神奈川

横浜アリーナ

6月24日(水)・25日(木)

北海道

真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月4日(土)・5日(日)

広島

広島グリーンアリーナ

7月11日(土)・12日(日)

大阪

大阪城ホール

7月15日(水)・16日(木)

宮城

セキスイハイムスーパーアリーナ

7月25日(土)・26日(日)

福岡

マリンメッセ福岡A館

8月8日(土)・9日(日)

東京

明治神宮野球場

8月20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日)

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026はLeminoでPPV配信！PPVの購入はこちら

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026の放送・配信予定は？

乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」のツアーファイナルとなる明治神宮野球場4DAYS公演は、NTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で生配信される。

生配信は8月20日(木)から23日(日)までの4日間で、各日18:00からスタート。配信ページは17:00に開場予定となっている。

また、生配信を見逃した場合でも、8月27日(木)から30日(日)にかけて各公演のリピート配信を実施。リピート配信は各日20:30からで、19:30開場予定となっている。

視聴チケットの販売価格は4,600円(税込)で、別途システム利用料220円(税込)が必要。販売期間は2026年8月2日(日)12:00から8月30日(日)20:30までとなっている。

配信日

対象公演

配信形式

開場

配信開始

配信サービス

8月20日(木)

8月20日公演

生配信

17:00

18:00

Lemino

8月21日(金)

8月21日公演

生配信

17:00

18:00

Lemino

8月22日(土)

8月22日公演

生配信

17:00

18:00

Lemino

8月23日(日)

8月23日公演

生配信

17:00

18:00

Lemino

8月27日(木)

8月20日公演

リピート配信

19:30

20:30

Lemino

8月28日(金)

8月21日公演

リピート配信

19:30

20:30

Lemino

8月29日(土)

8月22日公演

リピート配信

19:30

20:30

Lemino

8月30日(日)

8月23日公演

リピート配信

19:30

20:30

Lemino

視聴チケット情報

項目

内容

販売価格

4,600円(税込)

システム利用料

220円(税込)

販売期間

2026年8月2日(日)12:00～8月30日(日)20:30

販売・配信

Lemino

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026はLeminoでPPV配信！PPVの購入はこちら

乃木坂46 真夏の全国ツアー2026のPPVチケット購入方法は？

前述のとおり、乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」を視聴するなら「Lemino」を利用できる。ツアーファイナルとなる明治神宮野球場4DAYS公演は、8月20日(木)から23日(日)まで生配信され、8月27日(木)から30日(日)にはリピート配信も実施される。

視聴チケットは4,600円(税込)で、別途システム利用料220円(税込)が必要。販売期間は2026年8月2日(日)12:00から8月30日(日)20:30までとなっている。

  1. 「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」Leminoページへアクセス
  2. 視聴したい公演を選択
  3. チケット購入ページへ進む
  4. 案内に沿って支払い手続きを行う
  5. 購入完了後、配信時間になったらLeminoから視聴開始！
乃木坂46 真夏の全国ツアー2026はLeminoでPPV配信！PPVの購入はこちら

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