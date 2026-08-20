乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」はどこで見れる？日程・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

乃木坂46の夏恒例ライブツアー「真夏の全国ツアー2026」が、2026年6月から8月にかけて全国8都市で開催される。
本記事では、「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」の開催日程、会場、東京公演のテレビ放送・ネット配信予定、配信時間、チケット料金、視聴方法を紹介する。
乃木坂46 真夏の全国ツアー2026の日程は？
乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」は、2026年6月13日(土)から8月23日(日)にかけて、全国8都市18公演の規模で開催される。
地方公演はすでに終了しており、ツアーファイナルは東京・明治神宮野球場で実施。8月20日(木)から23日(日)まで4日間連続で開催され、各日15:30開場、18:00開演が予定されている。
全日程は以下の通り。
開催地
会場
日程
福井
サンドーム福井
6月13日(土)・14日(日)
神奈川
横浜アリーナ
6月24日(水)・25日(木)
北海道
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
7月4日(土)・5日(日)
広島
広島グリーンアリーナ
7月11日(土)・12日(日)
大阪
大阪城ホール
7月15日(水)・16日(木)
宮城
セキスイハイムスーパーアリーナ
7月25日(土)・26日(日)
福岡
マリンメッセ福岡A館
8月8日(土)・9日(日)
東京
明治神宮野球場
8月20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日)
乃木坂46 真夏の全国ツアー2026の放送・配信予定は？
乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」のツアーファイナルとなる明治神宮野球場4DAYS公演は、NTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で生配信される。
生配信は8月20日(木)から23日(日)までの4日間で、各日18:00からスタート。配信ページは17:00に開場予定となっている。
また、生配信を見逃した場合でも、8月27日(木)から30日(日)にかけて各公演のリピート配信を実施。リピート配信は各日20:30からで、19:30開場予定となっている。
視聴チケットの販売価格は4,600円(税込)で、別途システム利用料220円(税込)が必要。販売期間は2026年8月2日(日)12:00から8月30日(日)20:30までとなっている。
配信日
対象公演
配信形式
開場
配信開始
配信サービス
8月20日(木)
8月20日公演
生配信
17:00
18:00
8月21日(金)
8月21日公演
生配信
17:00
18:00
8月22日(土)
8月22日公演
生配信
17:00
18:00
8月23日(日)
8月23日公演
生配信
17:00
18:00
8月27日(木)
8月20日公演
リピート配信
19:30
20:30
8月28日(金)
8月21日公演
リピート配信
19:30
20:30
8月29日(土)
8月22日公演
リピート配信
19:30
20:30
8月30日(日)
8月23日公演
リピート配信
19:30
20:30
視聴チケット情報
項目
内容
販売価格
4,600円(税込)
システム利用料
220円(税込)
販売期間
2026年8月2日(日)12:00～8月30日(日)20:30
販売・配信
乃木坂46 真夏の全国ツアー2026のPPVチケット購入方法は？
前述のとおり、乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」を視聴するなら「Lemino」を利用できる。ツアーファイナルとなる明治神宮野球場4DAYS公演は、8月20日(木)から23日(日)まで生配信され、8月27日(木)から30日(日)にはリピート配信も実施される。
視聴チケットは4,600円(税込)で、別途システム利用料220円(税込)が必要。販売期間は2026年8月2日(日)12:00から8月30日(日)20:30までとなっている。
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