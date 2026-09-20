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【9/20】日本vsキルギスは地上波なしでU-NEXT独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【アジア大会2026】サッカー男子日本vsキルギスは地上波TBS中継なし！どこで見られる？ネット配信・視聴方法まとめ

Asian Games
日本U23
キルギスタンU23 対 日本U23
キルギスタンU23

【男子サッカー】日本vsキルギスはどこで見れる？地上波TBS放送なし・ネット配信サービス・視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表はグループステージ第2戦でキルギス代表と対戦する。

サッカー男子日本vsキルギスはTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信無料体験で視聴

本記事では、サッカー男子日本代表vsキルギス代表について、地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定を紹介する。

サッカー男子日本vsキルギスの試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表は予選グループA第2戦でU-23キルギス代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)19:30にキックオフ予定。会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

日本vsキルギスの試合概要は以下の通り。

  • 大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • 種目：男子サッカー
  • ラウンド：予選グループA第2戦
  • 対戦カード：U-21日本代表 vs U-23キルギス代表
  • 日程：2026年9月20日(日)
  • キックオフ：19:30
  • 会場：豊田スタジアム
サッカー男子日本vsキルギスはTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信無料体験で視聴

サッカー男子日本vsキルギスは地上波TBS中継なし！どこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー、日本代表vsキルギス代表は、地上波TBS系列での生中継は予定されていない。

同時間帯には男子バスケットボール決勝「日本vs韓国」がTBS系列で生中継されるため、サッカー男子日本vsキルギスは21:30から録画放送される予定だ。

試合をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTで19:20からネット独占ライブ配信を実施。19:30のキックオフから試合全編を視聴でき、試合終了後は見逃し配信にも対応する。

U-NEXTを初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用でき、月額プラン対象の本試合は追加料金なしで視聴可能だ。

放送・配信サービス

開始時間

中継・配信内容

U-NEXT

19:20～

ネット独占ライブ配信・見逃し配信

TBS系列

21:30～

録画放送

リアルタイムで日本vsキルギスを視聴したい場合はU-NEXT、地上波テレビで視聴する場合は21:30からのTBS系列の録画放送を利用する形となる。

サッカー男子日本vsキルギスはTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信無料体験で視聴

日本vsキルギスは地上波TBS中継なし！おすすめ視聴方法は？

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。今回のキルギス戦はTBSでの中継がなく、U-NEXTの独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号

ポジション

選手名

所属

1

GK

ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾

名古屋グランパス

12

GK

小林 将天

松本山雅FC

23

GK

荒木 琉偉

ガンバ大阪

2

DF

梅木 怜

FC今治

3

DF

小杉 啓太

アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）

4

DF

土屋 櫂大

福島ユナイテッドFC

5

DF

市原 吏音

AZアルクマール（オランダ）

6

DF

永野 修都

FC東京

15

DF

森 壮一朗

ファジアーノ岡山

21

DF

佐藤 海宏

アルビレックス新潟

22

DF

岡部 タリクカナイ颯斗

東洋大

7

MF

石渡 ネルソン

シントトロイデンVV（ベルギー）

8

MF

保田 堅心

V・ファーレン長崎

10

MF

石井 久継

湘南ベルマーレ

14

MF

大関 友翔

川崎フロンターレ

17

MF

中島 洋太朗

サンフレッチェ広島

18

MF

嶋本 悠大

清水エスパルス

9

FW

道脇 豊

いわきFC

11

FW

横山 夢樹

セレッソ大阪

13

FW

古谷 柊介

東京国際大

16

FW

福永 裕也

京都産業大

19

FW

ンワディケ ウチェブライアン世雄

オールボーBK（デンマーク）

20

FW

石橋 瀬凪

湘南ベルマーレ

【アジア大会】U-21日本代表の試合はU-NEXTで配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

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【サッカー】

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【バスケットボール】

サッカー男子日本vsキルギスはTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信無料体験で視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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