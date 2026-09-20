【アジア大会2026】サッカー男子日本vsキルギスは地上波TBS中継なし！どこで見られる？ネット配信・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表はグループステージ第2戦でキルギス代表と対戦する。

本記事では、サッカー男子日本代表vsキルギス代表について、地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定を紹介する。

サッカー男子日本vsキルギスの試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表は予選グループA第2戦でU-23キルギス代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)19:30にキックオフ予定。会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

日本vsキルギスの試合概要は以下の通り。

大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

種目：男子サッカー

ラウンド：予選グループA第2戦

対戦カード：U-21日本代表 vs U-23キルギス代表

日程：2026年9月20日(日)

キックオフ：19:30

会場：豊田スタジアム

サッカー男子日本vsキルギスは地上波TBS中継なし！どこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー、日本代表vsキルギス代表は、地上波TBS系列での生中継は予定されていない。

同時間帯には男子バスケットボール決勝「日本vs韓国」がTBS系列で生中継されるため、サッカー男子日本vsキルギスは21:30から録画放送される予定だ。

試合をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTで19:20からネット独占ライブ配信を実施。19:30のキックオフから試合全編を視聴でき、試合終了後は見逃し配信にも対応する。

U-NEXTを初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用でき、月額プラン対象の本試合は追加料金なしで視聴可能だ。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信内容 U-NEXT 19:20～ ネット独占ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 21:30～ 録画放送

リアルタイムで日本vsキルギスを視聴したい場合はU-NEXT、地上波テレビで視聴する場合は21:30からのTBS系列の録画放送を利用する形となる。

日本vsキルギスは地上波TBS中継なし！おすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。今回のキルギス戦はTBSでの中継がなく、U-NEXTの独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス 12 GK 小林 将天 松本山雅FC 23 GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 2 DF 梅木 怜 FC今治 3 DF 小杉 啓太 アイントラハト・フランクフルト（ドイツ） 4 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC 5 DF 市原 吏音 AZアルクマール（オランダ） 6 DF 永野 修都 FC東京 15 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 21 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 22 DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 7 MF 石渡 ネルソン シントトロイデンVV（ベルギー） 8 MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 10 MF 石井 久継 湘南ベルマーレ 14 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ 17 MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 18 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 9 FW 道脇 豊 いわきFC 11 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 13 FW 古谷 柊介 東京国際大 16 FW 福永 裕也 京都産業大 19 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK（デンマーク） 20 FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。