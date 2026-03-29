BTS東京ドームライブのチケットはどこで買える？一般販売・ローチケ購入方法・ライブビューイング

世界的人気グループBTSの東京ドーム公演が行われることが決定され、国内外問わずファンからの関心を集めている。

本記事では、BTS東京ドームライブのチケット情報について紹介する。

BTSの東京ドーム公演はいつ？

BTSの日本公演『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』は、2026年4月に東京ドームで開催される。世界ツアーの一環として実施される日本公演であり、国内外のファンから大きな注目を集めている。

東京ドーム公演は2日間にわたって行われ、初日はナイト公演、2日目はデイ公演としてスケジュールが組まれている。いずれも週末にかけての開催となり、動員規模の大きいドーム公演として盛り上がりが期待される。

また、今回の東京公演は会場観覧に加え、全国の映画館でのライブビューイング実施も決定しており、現地に足を運べないファンでもリアルタイムで楽しめる環境が用意されている。

なお、開場・開演時間は変更となる可能性があるため、最新情報は公式発表を確認する必要がある。

会場 公演日 開場時間 開演時間 東京ドーム 2026年4月17日(金) 16:30 18:30 東京ドーム 2026年4月18日(土) 13:00 15:00

BTSの東京ドーム公演のチケットはどこで買える？

『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』東京ドーム公演のチケットは、主にローソンチケット(ローチケ)で販売されている。すでにファンクラブ先行や各種抽選受付は終了しており、現在は一般販売(先着)が中心の入手機会となっている。

一般販売は2026年3月28日(土)13:00から開始されており、ローチケの特設サイトから申し込みが可能。対象となるのはSS席とS席で、VIP席はファンクラブ先行限定のため一般販売では取り扱われない。いずれも予定枚数に達し次第終了となるため、早めの確保が重要だ。

また、東京ドーム公演は現地観覧に加えて、全国の映画館でのライブビューイングも実施される。ライブビューイングのチケットもローチケで取り扱われ、2026年4月6日(月)18:00から先着順で販売される。

いずれのチケットも公式ルートでの購入が前提となっており、不正転売や非公式サイトでの購入には注意が必要となる。

チケット種別 販売場所 受付開始 料金 備考 東京ドーム公演(SS席) ローソンチケット 2026年3月28日13:00〜 35,000円 先着／予定枚数で終了 東京ドーム公演(S席) ローソンチケット 2026年3月28日13:00〜 25,000円 先着／予定枚数で終了 ライブビューイング ローソンチケット 2026年4月6日18:00〜 6,900円 映画館上映／先着

BTSの東京ドーム公演のチケットのリセール情報は？

『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN JAPAN』東京ドーム公演のチケットについては、現時点で公式のリセールサービスは案内されていない。主催者は営利目的の転売を全面的に禁止しており、チケットの取り扱いには厳格なルールが設けられている。

特に注意すべき点として、チケットの譲渡そのものが禁止されている点が挙げられる。家族や友人間であっても、第三者への売買・譲渡は不可とされており、金銭のやり取りが伴わない場合でも認められていない。

また、チケット購入後のキャンセルや変更、払い戻しは理由を問わず一切不可となっている。複数枚当選した場合でも、本人が入場できないチケットを他者へ回すことはできず、柔軟な対応は用意されていない。

現状では、公式が認めるリセール制度の実施についても発表されていないため、正規ルート以外での入手はリスクが伴う。非公式な取引や転売チケットは入場不可となる可能性があるため、利用は避けるべきだ。

チケットを確実に入手するためには、一般販売や公式の追加受付など、正規の販売機会を活用する必要がある。今後、公式から新たな案内が発表される可能性もあるため、最新情報の確認が重要となる。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順