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Portugal colombia world cup 2026Getty Images
【6月28日8時半～】ポルトガルvsコロンビアはDAZNでライブ配信！7/20まで月額プランが半額以下に
Yuta Tokuma

ポルトガルvsコロンビアはどこで見られる？地上波テレビ放送はある？FIFAワールドカップ・グループK第3節

ワールドカップ
コロンビア 対 ポルトガル
コロンビア
ポルトガル

FIFAワールドカップ・グループK第3節のポルトガルvsコロンビアはどこで見られる？地上波テレビ放送・中継はある？

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FIFAワールドカップ2026・グループK第3節で、ポルトガル代表とコロンビア代表が対戦する。

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本記事では、ポルトガルvsコロンビアの視聴方法・地上波中継の有無を紹介する。

ポルトガルvsコロンビアはどこで見られる？地上波中継の有無と視聴方法

FIFAワールドカップ2026・グループK最終節のポルトガル代表vsコロンビア代表は、地上波が『フジテレビ系列』、ネット配信はDAZN』で生中継する。キックオフは日本時間2026年6月28日(日)午前8時30分を予定している。

DAZNの中継では、明神智和、橋本英郎氏が解説、青嶋達也氏が実況を担当する。ライブ配信に加えて試合後の見逃し視聴にも対応するため、開催時間に間に合わない場合でもフルマッチを後から確認できる。

視聴方法中継形態放送・配信時間出演者
DAZNライブ配信・見逃し配信6月28日(日)8:30解説：明神智和、橋本英郎
実況：青嶋達也
フジテレビ生中継6月28日(日)7:30未発表
NHK BSプレミアム4K録画放送6月28日(日)19:30解説：長谷川健太
実況：野地俊二

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ポルトガルvsコロンビアの試合日程は？日本時間のキックオフ・会場を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループK第3節のポルトガル代表vsコロンビア代表は、日本時間2026年6月28日(日)午前8時30分にキックオフを迎える。

項目内容
大会FIFAワールドカップ2026
グループK第3節
対戦カードポルトガル代表vsコロンビア代表
開催日2026年6月28日(日)
キックオフ(日本時間) 8:30
会場マイアミ・スタジアム
開催地アメリカ・マイアミ
同時開催DRコンゴ代表 vs ウズベキスタン代表

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ポルトガルvsコロンビアをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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