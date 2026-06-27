FIFAワールドカップ2026・グループK第3節で、ポルトガル代表とコロンビア代表が対戦する。

本記事では、ポルトガルvsコロンビアの視聴方法・地上波中継の有無を紹介する。

ポルトガルvsコロンビアはどこで見られる？地上波中継の有無と視聴方法

FIFAワールドカップ2026・グループK最終節のポルトガル代表vsコロンビア代表は、地上波が『フジテレビ系列』、ネット配信は『DAZN』で生中継する。キックオフは日本時間2026年6月28日(日)午前8時30分を予定している。

DAZNの中継では、明神智和、橋本英郎氏が解説、青嶋達也氏が実況を担当する。ライブ配信に加えて試合後の見逃し視聴にも対応するため、開催時間に間に合わない場合でもフルマッチを後から確認できる。

視聴方法 中継形態 放送・配信時間 出演者 DAZN ライブ配信・見逃し配信 6月28日(日)8:30 解説：明神智和、橋本英郎

実況：青嶋達也 フジテレビ 生中継 6月28日(日)7:30 未発表 NHK BSプレミアム4K 録画放送 6月28日(日)19:30 解説：長谷川健太

実況：野地俊二

ポルトガルvsコロンビアの試合日程は？日本時間のキックオフ・会場を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループK第3節のポルトガル代表vsコロンビア代表は、日本時間2026年6月28日(日)午前8時30分にキックオフを迎える。

項目 内容 大会 FIFAワールドカップ2026

グループK第3節 対戦カード ポルトガル代表vsコロンビア代表 開催日 2026年6月28日(日) キックオフ(日本時間) 8:30 会場 マイアミ・スタジアム 開催地 アメリカ・マイアミ 同時開催 DRコンゴ代表 vs ウズベキスタン代表

ポルトガルvsコロンビアをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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