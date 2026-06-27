FIFAワールドカップ2026・グループK第3節で、ポルトガル代表とコロンビア代表が対戦する。
本記事では、ポルトガルvsコロンビアの視聴方法・地上波中継の有無を紹介する。
ポルトガルvsコロンビアはどこで見られる？地上波中継の有無と視聴方法
FIFAワールドカップ2026・グループK最終節のポルトガル代表vsコロンビア代表は、地上波が『フジテレビ系列』、ネット配信は『DAZN』で生中継する。キックオフは日本時間2026年6月28日(日)午前8時30分を予定している。
DAZNの中継では、明神智和、橋本英郎氏が解説、青嶋達也氏が実況を担当する。ライブ配信に加えて試合後の見逃し視聴にも対応するため、開催時間に間に合わない場合でもフルマッチを後から確認できる。
|視聴方法
|中継形態
|放送・配信時間
|出演者
|DAZN
|ライブ配信・見逃し配信
|6月28日(日)8:30
|解説：明神智和、橋本英郎
実況：青嶋達也
|フジテレビ
|生中継
|6月28日(日)7:30
|未発表
|NHK BSプレミアム4K
|録画放送
|6月28日(日)19:30
|解説：長谷川健太
実況：野地俊二
ポルトガルvsコロンビアの試合日程は？日本時間のキックオフ・会場を紹介
FIFAワールドカップ2026・グループK第3節のポルトガル代表vsコロンビア代表は、日本時間2026年6月28日(日)午前8時30分にキックオフを迎える。
|項目
|内容
|大会
|FIFAワールドカップ2026
グループK第3節
|対戦カード
|ポルトガル代表vsコロンビア代表
|開催日
|2026年6月28日(日)
|キックオフ(日本時間)
|8:30
|会場
|マイアミ・スタジアム
|開催地
|アメリカ・マイアミ
|同時開催
|DRコンゴ代表 vs ウズベキスタン代表
ポルトガルvsコロンビアをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法
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