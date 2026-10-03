「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」では10月3日(土)、男子バレーボール競技の決勝で日本代表vsイラン代表が行われる。

本記事では、日本vsイランのリアルタイム速報の確認方法を紹介する。

男子バレー決勝 日本vsイランの開催日程

アジア大会男子バレー決勝・日本vsイランは、2026年10月3日(土)19:20開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館となる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技 ラウンド 決勝 対戦カード 日本代表 vs イラン代表 開始日時 2026年10月3日(土)19:20 会場 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県)

男子バレー決勝 日本vsイランのリアルタイム速報は？

男子バレー決勝の日本vsイランは、大会公式サイトの試合ページにてスコアのリアルタイム速報を確認することができる。試合開始前から、スタートリストや各種データも確認することが可能だ。

テキスト速報以外にも、ネット『U-NEXT』であれば試合の独占ライブ配信を実施。地上波『TBS系列』およびネット『TVer』の中継は録画のみとなるため、リアルタイムで試合が視聴できるのは『U-NEXT』のみとなっている。

『U-NEXT』はPCやタブレット、スマートフォンなどで視聴することが可能。31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は男子バレー決勝などアジア大会2026を含む見放題作品が視聴可能となる。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は支払いが発生しない。

男子バレー決勝のリアルタイム視聴方法

チャンネル 形態 配信形式 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット

(PC・スマホ・タブレットなど) 試合映像の独占ライブ配信 大会公式サイト ネット

(PC・スマホ・タブレットなど) テキストによる試合のスコア速報

※中継局および放送・配信予定は変更、追加となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。さらに、期間中は各競技の見逃し配信をフルマッチで視聴することができる。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026｜関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。