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福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。

本記事では、パ・リーグCSソフトバンクvs日本ハムの無料視聴方法やお得な中継局を紹介する。

パ・リーグCS ソフトバンクvs日本ハムの無料視聴方法はある？

クライマックスシリーズ2026のパ・リーグファイナルステージ、ソフトバンクvs日本ハムは地上波『TOKYO MX』が全試合を生中継。その他、福岡・北海道のローカル各局でも一部試合を無料視聴できる。

福岡では『FBS福岡放送』『TNCテレビ西日本』『RKB毎日放送』『TVQ九州放送』『KBC九州朝日放送』、北海道では『HTB北海道テレビ』『STV札幌テレビ』『HBC北海道放送』『TVhテレビ北海道』が中継する。ただし、一部の放送局は18:00のプレイボール後に中継を開始するため、試合途中からの放送となる点に注意が必要だ。

BS放送では『BS朝日』が第2戦を生中継。その他、受信料の支払いが前提となる『NHK BS』では、第1戦と第3戦～第7戦を生中継する。

なお、ネット『TVer』などでの無料ライブ配信予定は発表されていない。

視聴方法 形態 中継試合 TOKYO MX 地上波 全試合 17:59～ FBS福岡放送 地上波 第1戦 18:15～

第7戦 18:15～ TNCテレビ西日本 地上波 第2戦 18:09～ RKB毎日放送 地上波 第3戦 18:15～ TVQ九州放送 地上波 第4戦 18:30～ KBC九州朝日放送 地上波 第5戦 18:56～

第6戦 18:15～ HTB北海道テレビ 地上波 第1戦 18:15～

第6戦 18:15～ STV札幌テレビ 地上波 第2戦 18:15～

第7戦 HBC北海道放送 地上波 第3戦 18:15～ TVhテレビ北海道 地上波 第4戦 18:30～ BS朝日 衛星放送 第2戦 18:00～ NHK BS

※受信料支払いが前提 衛星放送 第1戦・第3戦～第7戦を生中継

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

パ・リーグCS ソフトバンクvs日本ハムはどこで見られる？

ソフトバンクvs日本ハムのファイナルステージは、ネット『DAZN』『パ・リーグTV』『ベースボールLIVE』『Rakuten TV』で全試合ライブ配信される。

衛星放送『スポーツライブ＋』でも全試合を生中継予定。同チャンネルは『スカパー！プロ野球セット』でも視聴できる。

『DAZN』はソフトバンクvs日本ハムに加え、パ・リーグの阪神vsDeNAも全試合ライブ配信する。

ソフトバンクvs日本ハムの全中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット CS全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 スポーツライブ＋ 衛星放送 全試合を生中継 スカパー！プロ野球セット 衛星放送 全試合を生中継 パ・リーグTV ネット 全試合ライブ配信 ベースボールLIVE ネット 全試合ライブ配信 Rakuten TV ネット 全試合ライブ配信 TOKYO MX 地上波 全試合を生中継 FBS福岡放送 地上波 第1戦・第7戦を生中継 TNCテレビ西日本 地上波 第2戦のみ生中継 RKB毎日放送 地上波 第3戦のみ生中継 TVQ九州放送 地上波 第4戦のみ生中継 KBC九州朝日放送 地上波 第5戦・第6戦を生中継 HTB北海道テレビ 地上波 第1戦・第6戦を生中継 STV札幌テレビ 地上波 第2戦・第7戦を生中継 HBC北海道放送 地上波 第3戦のみ生中継 TVhテレビ北海道 地上波 第4戦のみ生中継 NHK BS 衛星放送 第1戦・第3戦～第7戦を生中継 BS朝日 衛星放送 第2戦のみ生中継

ソフトバンクvs日本ハムの試合日程

パ・リーグ優勝のソフトバンクと、1stステージで西武に2勝1敗で勝利した日本ハムによるファイナルステージは、10月14日(水)からみずほPayPayドーム福岡で開催。第1戦から第7戦まですべて18:00プレイボール予定となっている。

ファイナルステージは最大7試合制で、ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/14(水)18:00 第1戦 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 10/15(木)18:00 第2戦 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 10/16(金)18:00 第3戦 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 10/17(土)18:00 第4戦 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 10/18(日)18:00 第5戦 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 10/19(月)18:00 第6戦 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡 10/20(火)18:00 第7戦 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPayドーム福岡

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

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