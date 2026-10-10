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埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。

本記事では、パ・リーグCS西武vs日本ハムの無料視聴方法やお得な中継局を紹介する。

パ・リーグCS 西武vs日本ハムの無料視聴方法は？

クライマックスシリーズ2026のパ・リーグ1stステージ、西武vs日本ハムは第1戦が地上波『札幌テレビ』『テレビ埼玉』、第2戦が『HBC』『テレビ埼玉』で生中継される。ただし、いずれもローカル局での放送となるため、視聴できる地域は限られる。

第3戦の地上波テレビ放送は発表されていない。一方、衛星放送『NHK BS』では第1戦から第3戦まで全試合を14:00から生中継予定。BSの受信環境とNHKの衛星契約があれば視聴できる。

なお、ネット『TVer』での無料ライブ配信は予定されていない。

視聴方法 形態 中継試合 札幌テレビ 地上波ローカル 第1戦のみ生中継 HBC 地上波ローカル 第2戦のみ生中継 テレビ埼玉 地上波ローカル 第1戦・第2戦を生中継 NHK BS

[※受信料支払いが前提] 衛星放送 全試合生中継

※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

パ・リーグCS 西武vs日本ハムはどこで見られる？

西武vs日本ハムの1stステージは、ネット『DAZN』『パ・リーグTV』『フジテレビTWOsmart』『ベースボールLIVE』『Rakuten TV』で全試合ライブ配信される。

衛星放送『フジテレビTWO』でも全試合を生中継予定。同チャンネルは『スカパー！プロ野球セット』でも視聴できる。

『DAZN』は西武vs日本ハムに加え、セ・リーグの巨人vsDeNAや両リーグのファイナルステージもライブ配信する。

西武vs日本ハムの全中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット CS全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 パ・リーグTV ネット 全試合ライブ配信 フジテレビTWO 衛星放送 全試合生中継 フジテレビTWOsmart ネット 全試合ライブ配信 ベースボールLIVE ネット 全試合ライブ配信 Rakuten TV ネット 全試合ライブ配信 NHK BS 衛星放送 全試合生中継 テレビ埼玉 地上波 第1戦・第2戦のみ生中継 札幌テレビ 地上波 第1戦のみ生中継 HBC 地上波 第2戦のみ生中継

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

西武vs日本ハムの試合日程

パ・リーグ2位の西武と3位の日本ハムによる1stステージは、10月10日(土)からベルーナドームで開催。第1戦から第3戦まですべて14:00プレイボール予定となっている。

1stステージは3試合制で、先に2勝したチームが10月14日(水)から行われるファイナルステージへ進出。リーグ優勝を果たした福岡ソフトバンクホークスと対戦する。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/10(土)14:00 第1戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/11(日)14:00 第2戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/12(月・祝)14:00 第3戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム

※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

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