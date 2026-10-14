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阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。

本記事では、セ・リーグCS阪神vsDeNAの無料視聴方法やお得な中継局を紹介する。

セ・リーグCS 阪神vsDeNAの無料視聴方法はある？

クライマックスシリーズ2026のセ・リーグファイナルステージ、阪神vsDeNAは地上波『ABCテレビ』『読売テレビ』『サンテレビ』『tvk(テレビ神奈川)』、衛星放送『BSテレ東』で一部試合を無料視聴できる。

地上波『ABCテレビ』は第1戦、『読売テレビ』は第2戦・第6戦、『サンテレビ』は第3戦・第5戦、『tvk』は第1戦・第3戦・第5戦を生中継する。ただし、『ABCテレビ』『読売テレビ』は19:00からの放送となり、18:15～19:00はサブチャンネルでの中継となる。

BS放送では『BSテレ東』が第1戦を17:56から生中継。その他、受信料の支払いが前提となる『NHK BS』では、第2戦から第5戦を生中継する。

なお、ネット『TVer』でのライブ配信は予定されていない。

視聴方法 形態 中継試合 ABCテレビ 地上波 第1戦 19:00～

※18:15～19:00はサブch 読売テレビ 地上波 第2戦 19:00～

第6戦 19:00～

※18:15～19:00はサブch サンテレビ 地上波 第3戦 18:00～

第5戦 14:00～ tvk(テレビ神奈川) 地上波 第1戦 18:15～

第3戦 18:30～

第5戦 14:00～

※第1戦・第3戦は試合開始からサブchで中継 BSテレ東 衛星放送 第1戦 17:56～ NHK BS

※受信料支払いが前提 衛星放送 第2戦～第5戦を生中継

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

セ・リーグCS 阪神vsDeNAはどこで見られる？

阪神vsDeNAのファイナルステージは、ネット『DAZN』『虎テレ』で全試合ライブ配信される。

衛星放送では『スカイA』が第1戦・第4戦・第5戦、『GAORA SPORTS』が第2戦・第3戦・第6戦を生中継予定。両チャンネルを含む『スカパー！プロ野球セット』でも全試合を視聴できる。

『DAZN』は阪神vsDeNAに加え、パ・リーグのソフトバンクvs日本ハムも全試合ライブ配信する。

阪神vsDeNAの全中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット CS全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 スカイA 衛星放送 第1戦・第4戦・第5戦を生中継 GAORA SPORTS 衛星放送 第2戦・第3戦・第6戦を生中継 スカパー！プロ野球セット 衛星放送 全試合を生中継 虎テレ ネット 全試合ライブ配信 ABCテレビ 地上波 第1戦 19:00～

※18:15～19:00はサブch 読売テレビ 地上波 第2戦 19:00～

第6戦 19:00～

※18:15～19:00はサブch サンテレビ 地上波 第3戦・第5戦を生中継 tvk(テレビ神奈川) 地上波 第1戦・第3戦・第5戦を生中継 NHK BS 衛星放送 第2戦～第5戦を生中継 BSテレ東 衛星放送 第1戦のみ生中継

阪神vsDeNAの試合日程

セ・リーグ優勝の阪神と、1stステージで巨人に2連勝したDeNAによるファイナルステージは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催。第1戦～第3戦と第6戦は18:00、第4戦・第5戦は14:00プレイボール予定となっている。

ファイナルステージは最大6試合制で、阪神には1勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/14(水)18:00 第1戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/15(木)18:00 第2戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/16(金)18:00 第3戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/17(土)14:00 第4戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/18(日)14:00 第5戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場 10/19(月)18:00 第6戦 阪神 vs DeNA 阪神甲子園球場

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。

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