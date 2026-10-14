阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026のファイナルステージで対戦する。
本記事では、セ・リーグCS阪神vsDeNAの無料視聴方法やお得な中継局を紹介する。
セ・リーグCS 阪神vsDeNAの無料視聴方法はある？
クライマックスシリーズ2026のセ・リーグファイナルステージ、阪神vsDeNAは地上波『ABCテレビ』『読売テレビ』『サンテレビ』『tvk(テレビ神奈川)』、衛星放送『BSテレ東』で一部試合を無料視聴できる。
地上波『ABCテレビ』は第1戦、『読売テレビ』は第2戦・第6戦、『サンテレビ』は第3戦・第5戦、『tvk』は第1戦・第3戦・第5戦を生中継する。ただし、『ABCテレビ』『読売テレビ』は19:00からの放送となり、18:15～19:00はサブチャンネルでの中継となる。
BS放送では『BSテレ東』が第1戦を17:56から生中継。その他、受信料の支払いが前提となる『NHK BS』では、第2戦から第5戦を生中継する。
なお、ネット『TVer』でのライブ配信は予定されていない。
視聴方法
形態
中継試合
ABCテレビ
地上波
第1戦 19:00～
読売テレビ
地上波
第2戦 19:00～
サンテレビ
地上波
第3戦 18:00～
tvk(テレビ神奈川)
地上波
第1戦 18:15～
BSテレ東
衛星放送
第1戦 17:56～
NHK BS
衛星放送
第2戦～第5戦を生中継
※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。
セ・リーグCS 阪神vsDeNAはどこで見られる？
阪神vsDeNAのファイナルステージは、ネット『DAZN』『虎テレ』で全試合ライブ配信される。
衛星放送では『スカイA』が第1戦・第4戦・第5戦、『GAORA SPORTS』が第2戦・第3戦・第6戦を生中継予定。両チャンネルを含む『スカパー！プロ野球セット』でも全試合を視聴できる。
『DAZN』は阪神vsDeNAに加え、パ・リーグのソフトバンクvs日本ハムも全試合ライブ配信する。
阪神vsDeNAの全中継局は以下の通り。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
CS全試合ライブ配信
衛星放送
第1戦・第4戦・第5戦を生中継
衛星放送
第2戦・第3戦・第6戦を生中継
衛星放送
全試合を生中継
虎テレ
ネット
全試合ライブ配信
ABCテレビ
地上波
第1戦 19:00～
読売テレビ
地上波
第2戦 19:00～
サンテレビ
地上波
第3戦・第5戦を生中継
tvk(テレビ神奈川)
地上波
第1戦・第3戦・第5戦を生中継
NHK BS
衛星放送
第2戦～第5戦を生中継
BSテレ東
衛星放送
第1戦のみ生中継
阪神vsDeNAの試合日程
セ・リーグ優勝の阪神と、1stステージで巨人に2連勝したDeNAによるファイナルステージは、10月14日(水)から阪神甲子園球場で開催。第1戦～第3戦と第6戦は18:00、第4戦・第5戦は14:00プレイボール予定となっている。
ファイナルステージは最大6試合制で、阪神には1勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。
開催日時
ラウンド
対戦カード
会場
10/14(水)18:00
第1戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/15(木)18:00
第2戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/16(金)18:00
第3戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/17(土)14:00
第4戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/18(日)14:00
第5戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
10/19(月)18:00
第6戦
阪神 vs DeNA
阪神甲子園球場
※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催なし。
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