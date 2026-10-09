読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。
本記事では、セ・リーグCS巨人vsDeNAの無料視聴方法やお得な中継局を紹介する。
セ・リーグCS 巨人vsDeNAの無料視聴方法は？
クライマックスシリーズ2026のセ・リーグ1stステージ、巨人vsDeNAは地上波『日本テレビ系列』および衛星放送『BS日テレ』が第1戦と第3戦を生中継。いずれも視聴環境さえあれば誰でも見ることができる。また、ネット『TVer』では第1戦～第3戦をすべてライブ配信予定だ。
ただし、『日本テレビ系列』は第1戦が15:00、第3戦が14:55の中継開始を予定。試合のプレイボール時刻は14:00に設定されているため、試合途中からの中継となる可能性がある点には注意が必要だ。
その他、受信料さえ支払っていれば視聴できる地上波『NHK 総合』では、第2戦が中継予定となっている。
視聴方法
形態
中継試合
日本テレビ系列
地上波
第1戦 15:00～
NHK 総合
地上波
第2戦のみ生中継
BS日テレ
衛星放送
第1戦・第3戦を生中継
TVer
ネット
全3試合をライブ配信
※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
セ・リーグCS 巨人vsDeNAはどこで見られる？
巨人vsDeNAの1stステージは、ネット『DAZN』『Hulu』『GIANTS TV』で全試合ライブ配信される。
衛星放送『日テレジータス』でも全試合を13:30から生中継予定。同チャンネルは『スカパー！プロ野球セット』でも視聴できる。
『DAZN』は巨人vsDeNAに加え、パ・リーグの西武vs日本ハムや両リーグのファイナルステージもライブ配信する。
巨人vsDeNAの全中継局は以下の通り。
チャンネル
形態
中継予定
ネット
CS全試合ライブ配信
ネット
巨人vsDeNA全試合ライブ配信
衛星放送
全試合生中継
GIANTS TV
ネット
全試合ライブ配信
日本テレビ系列
地上波
第1戦 15:00～
NHK 総合
地上波
第2戦のみ生中継
BS日テレ
衛星放送
第1戦・第3戦のみ生中継
TVer
ネット
全試合ライブ配信
巨人vsDeNAの試合日程
セ・リーグ2位の巨人と3位のDeNAによる1stステージは、10月10日(土)から東京ドームで開催。第1戦から第3戦まですべて14:00プレイボール予定となっている。
1stステージは3試合制で、先に2勝したチームが10月14日(水)から行われるファイナルステージへ進出。リーグ優勝を果たした阪神タイガースと対戦する。
開催日時
ラウンド
対戦カード
会場
10/10(土)14:00
第1戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/11(日)14:00
第2戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/12(月・祝)14:00
第3戦
巨人 vs DeNA
東京ドーム
※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
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