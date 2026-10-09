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読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。

本記事では、セ・リーグCS巨人vsDeNAの無料視聴方法やお得な中継局を紹介する。

セ・リーグCS 巨人vsDeNAの無料視聴方法は？

クライマックスシリーズ2026のセ・リーグ1stステージ、巨人vsDeNAは地上波『日本テレビ系列』および衛星放送『BS日テレ』が第1戦と第3戦を生中継。いずれも視聴環境さえあれば誰でも見ることができる。また、ネット『TVer』では第1戦～第3戦をすべてライブ配信予定だ。

ただし、『日本テレビ系列』は第1戦が15:00、第3戦が14:55の中継開始を予定。試合のプレイボール時刻は14:00に設定されているため、試合途中からの中継となる可能性がある点には注意が必要だ。

その他、受信料さえ支払っていれば視聴できる地上波『NHK 総合』では、第2戦が中継予定となっている。

視聴方法 形態 中継試合 日本テレビ系列 地上波 第1戦 15:00～

第3戦 14:55～ NHK 総合

[※受信料支払いが前提] 地上波 第2戦のみ生中継 BS日テレ 衛星放送 第1戦・第3戦を生中継 TVer ネット 全3試合をライブ配信

※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

セ・リーグCS 巨人vsDeNAはどこで見られる？

巨人vsDeNAの1stステージは、ネット『DAZN』『Hulu』『GIANTS TV』で全試合ライブ配信される。

衛星放送『日テレジータス』でも全試合を13:30から生中継予定。同チャンネルは『スカパー！プロ野球セット』でも視聴できる。

『DAZN』は巨人vsDeNAに加え、パ・リーグの西武vs日本ハムや両リーグのファイナルステージもライブ配信する。

巨人vsDeNAの全中継局は以下の通り。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN ネット CS全試合ライブ配信

セ・パ両リーグ視聴可能 Hulu ネット 巨人vsDeNA全試合ライブ配信 日テレジータス 衛星放送 全試合生中継 GIANTS TV ネット 全試合ライブ配信 日本テレビ系列 地上波 第1戦 15:00～

第3戦 14:55～ NHK 総合 地上波 第2戦のみ生中継 BS日テレ 衛星放送 第1戦・第3戦のみ生中継 TVer ネット 全試合ライブ配信

巨人vsDeNAの試合日程

セ・リーグ2位の巨人と3位のDeNAによる1stステージは、10月10日(土)から東京ドームで開催。第1戦から第3戦まですべて14:00プレイボール予定となっている。

1stステージは3試合制で、先に2勝したチームが10月14日(水)から行われるファイナルステージへ進出。リーグ優勝を果たした阪神タイガースと対戦する。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/10(土)14:00 第1戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/11(日)14:00 第2戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/12(月・祝)14:00 第3戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム

※第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

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