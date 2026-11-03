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「南田南弁護士は天才肌」全話見逃し配信！Netflixに入るならLINE経由で初回実質1カ月分無料
Tsutomu Maeda

「南田南弁護士は天才肌」の見逃し配信はどこで見られる？TVer・Netflixはある？

フジテレビ系列ドラマ「南田南弁護士は天才肌」の見逃しネット配信はどこで見られる？TVer(ティーバー)、Netflix(ネットフリックス)で視聴することはできる？お得な視聴方法を紹介。

Netflixと同額でLINEプレミアム特典付き！
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「南田南弁護士は天才肌」はNetflixで全話見逃し配信！

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芦田愛菜主演のドラマ「南田南弁護士は天才肌」が、関西テレビ放送・フジテレビ系で放送されている。

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本記事では、「南田南弁護士は天才肌」の見逃し配信の視聴方法を紹介する。

「南田南弁護士は天才肌」の見逃し配信はどこ？

「南田南弁護士は天才肌」は、2026年10月19日(月)から毎週月曜22:00に放送されている。見逃し配信は『Netflix』『TVer』『カンテレドーガ』で実施されている。

『Netflix』では第1話から最新話までの配信済みエピソードを視聴可能。『TVer』『カンテレドーガ』では最新話を無料配信している。

チャンネル

配信内容

料金

Netflix
[LINE経由なら初回実質1カ月無料！]

第1話から最新話まで順次配信

月額890円～(税込)

TVer

最新話などの見逃し配信

無料

カンテレドーガ

最新話の見逃し配信

無料

※TVer・カンテレドーガの無料配信には視聴期限あり。最新情報は各チャンネル公式サイトよりご確認ください。

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「南田南弁護士は天才肌」はTVerで無料配信される？

「南田南弁護士は天才肌」は『TVer』で無料見逃し配信されている。『カンテレドーガ』でも最新話を無料で視聴できる。

ただし、無料配信には期限があり、すべての放送回をいつでも視聴できるわけではない。

ネットを通じて第1話から見直す場合は『Netflix』が唯一の選択肢となる。

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「南田南弁護士は天才肌」はNetflixで全話見られる？

『Netflix』では、「南田南弁護士は天才肌」を10月19日(月)の初回放送終了後から配信している。以降も各話の放送終了後に順次追加され、第1話から最新話まで視聴できる。

『Netflix』に加入するなら、Netflix単体と同じ月額料金でLINEのプレミアム特典も利用できる『LYPプレミアム with Netflix』がおすすめだ。

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「南田南弁護士は天才肌」は無料で見られる？

『Netflix』への新規登録では、LINEの『LYPプレミアム with Netflix』を利用する方法がおすすめだ。

同サービスは、NetflixとLYPプレミアムがセットになった料金プラン。Netflix単体と同じ月額料金で、対象のLINEスタンプ使い放題やプレミアム送信取消などの特典も利用できる。

さらに、両サービスに初めて登録する人には、月額料金1カ月分相当のPayPayポイントが後日付与される。キャンペーン特典の付与は登録2カ月後の中旬～下旬を予定しており、ポイント付与時までの会員継続、登録翌月末までのNetflix利用開始、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携などが条件となる。

なお、PayPayポイントは出金・譲渡不可。『Netflix』の月額料金自体が無料になるわけではない。

プラン

月額料金(税込)

初回キャンペーン特典

広告つきスタンダード

890円

890円相当
PayPayポイント付与

スタンダード

1,590円

1,590円相当
PayPayポイント付与

プレミアム

2,290円

2,290円相当
PayPayポイント付与

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「南田南弁護士は天才肌」のおすすめ視聴方法は？

LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

  1. ▶LYPプレミアム with Netflix公式入会ページにアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 広告つきスタンダード・スタンダード・プレミアムから希望するプランを選択
  4. 画面の案内に従って会員登録を完了する
  5. Netflixの利用開始手続きを行い、視聴を開始する

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。
※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。
※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。

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