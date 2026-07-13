MLBホームランダービー2026はどこで見られる？地上波中継は？テレビ放送・ネット配信予定まとめ

MLBホームランダービー2026は、オールスターウィークの中でも特に注目を集める人気イベントだ。メジャー屈指のスラッガーたちが本塁打数を競い合い、通常の試合とは異なる迫力とエンタメ性を楽しめる。

本記事では、MLBホームランダービー2026の地上波中継の有無、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

MLBホームランダービー2026の日程は？

MLBホームランダービー2026は、日本時間2026年7月14日(火)9:00から開催される。現地時間では7月13日(月)20:00開始予定で、オールスターウィークを代表する注目イベントとして実施される。

会場はペンシルベニア州フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パーク。メジャー屈指のスラッガーたちが本塁打数を競い合い、球宴前日の夜を盛り上げる一戦となる。

イベント 日本時間 会場 MLBホームランダービー2026 2026年7月14日(火)9:00～ シチズンズ・バンク・パーク

MLBホームランダービー2026の出場者は誰？

MLBホームランダービー2026は、日本時間2026年7月14日(火)にフィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで開催される。出場選手は全8名で、開催地フィリーズからはカイル・シュワーバーとブライス・ハーパーが名を連ねている。

日本人選手では、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が出場予定。日本人選手としては2021年の大谷翔平以来2人目、日本人内野手としては初のホームランダービー参戦となる。

そのほか、2025年大会で準優勝したジュニオール・カミネロ、ヤンキースのベン・ライス、ロイヤルズのジャック・カリアノーネ、レッドソックスのウィルソン・コントレラス、カージナルスのジョーダン・ウォーカーも出場。なお、大谷翔平は膝のコンディションを考慮し、今大会の出場を見送っている。

カイル・シュワーバー｜フィラデルフィア・フィリーズ

ブライス・ハーパー｜フィラデルフィア・フィリーズ

村上宗隆｜シカゴ・ホワイトソックス

ベン・ライス｜ニューヨーク・ヤンキース

ジュニオール・カミネロ｜タンパベイ・レイズ

ジャック・カリアノーネ｜カンザスシティ・ロイヤルズ

ウィルソン・コントレラス｜ボストン・レッドソックス

ジョーダン・ウォーカー｜セントルイス・カージナルス

MLBホームランダービー2026の放送・配信予定は？

MLBホームランダービー2026は、日本時間2026年7月14日(火)9:00にスタート予定だ。日本ではネット配信を中心に視聴できるほか、CS放送でも生中継が予定されている。

配信では、Netflixがホームランダービーをライブ配信する。日本時間8:00からは本編に先駆けた特別番組も配信予定となっており、イベント開始前から楽しめる構成だ。また、SPOTV NOWでも有料プラン向けにライブ配信が行われる。

テレビでは、J SPORTS 2が日本時間7月14日(火)8:45から生中継を実施する。解説は藪恵壹氏と久保田市郎氏、実況は谷口廣明氏が担当予定。さらに、同日22:00からは録画放送も予定されている。

放送・配信サービス 放送・配信時間 内容 視聴条件 SPOTV NOW 2026年7月14日(火)9:00～ ライブ配信 有料プランへの登録が必要 Netflix 2026年7月14日(火)8:00～ 特別番組・ライブ配信

本編は9:00開始予定 Netflixへの登録が必要 J SPORTS 2 2026年7月14日(火)8:45～12:30 CS生中継 スカパー！などでの視聴契約が必要 J SPORTS 2 2026年7月14日(火)22:00～ 録画放送 スカパー！などでの視聴契約が必要

※すべて日本時間。

※「SPOTV NOW」は、PCとモバイルアプリでの視聴は無料会員登録で利用可能。テレビアプリの利用はプレミアムプラン(有料プラン)への加入が必要。

MLBホームランダービー2026のおすすめ視聴方法は？

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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MLB 2026｜関連情報

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