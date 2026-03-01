ラヴ上等はどこで視聴できる？配信時間・見逃し配信の有無・視聴方法まとめ

タレントのMEGUMIがプロデュースしたNetflixの恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』が今SNSを中心に話題となっている。

本記事では、『ラヴ上等』の視聴方法について紹介する。

ラヴ上等とは？あらすじを紹介

『ラヴ上等』（英題：Badly in Love）は、2025年12月9日よりNetflixで独占配信された、日本発の恋愛リアリティ番組だ。テーマは“ヤンキー×本気の恋愛”。従来の甘い恋愛バラエティとは一線を画し、「恋も喧嘩も命懸け」という強烈なコンセプトを掲げている。

企画・プロデュースを手がけるのはタレントのMEGUMI。感情表現が複雑化した時代だからこそ、感情を隠さずぶつけ合うド直球なキャラクターが必要という発想から生まれた作品だ。

舞台は「羅武上等学園」14日間の共同生活

物語の舞台は山奥にある「羅武上等学園」。元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身者など、壮絶な過去を持つ11人の男女が集められ、14日間の共同生活を送る。

最終日の卒業式で“愛する人へ想いを告白する”ことがゴール。恋愛リアリティでありながら、感情の衝突やプライドのぶつかり合いが日常的に発生する。好きという感情を「食らったわ」と表現するなど、独自の言語感覚も話題となった。

スタジオMC・音楽も話題

スタジオMCはプロデューサーのMEGUMIに加え、ラッパーのAK-69、お笑い芸人の永野が担当。ヤンキー文化や人生観に踏み込んだコメントが番組の深みを増している。

主題歌にはglobeの「Love again」を起用。激しい感情の揺れ動きと楽曲の世界観が重なり、作品の象徴的な要素となっている。

Netflixランキング1位のヒット作

配信開始直後からNetflixの週間ランキングで日本1位を獲得。世界ランキングでも非英語シリーズ部門で上位にランクインし、韓国でもトップ10入りを果たすなど海外からの評価も高い。

その反響を受け、異例のスピードでシーズン2の制作も決定。日本発のリアリティ番組として新たな成功例となった。

恋愛と衝突が交錯する14日間。純度100％、危険度120％の感情が交わる物語が『ラヴ上等』の核心だ。

ラヴ上等の視聴方法は？

『ラヴ上等』は、Netflixで世界独占配信されている。現時点で全話をフル視聴できるのはNetflixのみであり、他サービスでの配信は行われていない。

配信は2025年12月9日よりスタートし、全10話が公開済み。スマートフォン、PC、タブレット、スマートテレビなど幅広いデバイスに対応している。広告付きスタンダード、スタンダードなど複数の料金プランが用意されており、視聴環境や同時視聴の有無に応じて選択できる。

現状の視聴ルートはNetflixのみ。登録後すぐに全話を一気見できる点も特徴だ。

配信サービス一覧

サービス名 配信状況 視聴形態 備考 Netflix 独占配信 見放題(全10話公開済み) 会員登録が必要

スマホ・PC・TV対応 ABEMA 配信なし ― 取り扱いなし Amazonプライム・ビデオ 配信なし ― レンタル配信もなし U-NEXT 配信なし ― 取り扱いなし

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

中でも注目なのが、『LYPプレミアム with Netflix』だ。同プランは通常時の『Netflix』公式サイト加入と同額で提供されており、『Netflix』以外にも単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)」が追加料金なく使用できる。

さらに、『LYPプレミアム with Netflix』は「LYPプレミアム」と「Netflix」の両方の登録が初めてかつ参加条件を満たしていた場合、会員費1か月分相当のPayPayポイントプレゼントするキャンペーンを終了日未定で実施。会員費1カ月分相当のPayPayポイントが登録2カ月後の中旬～下旬に付与されるため、最低3カ月は継続加入する必要があるが、その期間の合計額で比較すると『Netflix』公式サイトのキャンペーンを利用するよりも安く加入できる。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象。登録時はLINEアプリを最新バージョンにアップデートしてください。

※キャンペーン参加時には必ず公式サイトより特典内容と諸条件および注意事項をご確認ください。

■料金プラン・還元率

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 Netflixサービス Netflix公式加入と同一のサービス

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflixサービス Netflix公式加入と同一のサービス

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

