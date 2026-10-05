無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入

2026年のMLBポストシーズンが、日本時間9月30日(水)に開幕した。

本記事では、MLBポストシーズン2026のお得な視聴方法を紹介する。

MLBポストシーズンをお得に見られるのはどこ？放送・配信局

MLBポストシーズン2026は、ネット『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』が全試合をライブ配信。Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』も試合開催日に毎日1試合、ワールドシリーズは全試合をライブ配信する。

このうち、『MLB.tv(Amazon)』『SPOTVチャンネル(Amazon)』であれば無料体験が存在。期間は『MLB.tv(Amazon)』は7日間、『SPOTVチャンネル(Amazon)』は30日間となる。

テレビ放送は、『NHK』の地上波・衛星各チャンネルと衛星放送『J SPORTS』が中継を予定。いずれも注目試合の中継となる。

チャンネル 形態 料金(税込) ポストシーズン中継 MLB.tv(Amazon) ネット 月額4,220円

[7日間無料体験あり] 全試合ライブ配信 SPOTVチャンネル(Amazon) ネット 月額600円

[30日間無料体験あり] ポストシーズン1日1試合をライブ配信

ワールドシリーズ全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット ベーシック：月額2,000円

プレミアム：月額3,000円 全試合ライブ＆見逃し配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 3,000円 全試合ライブ＆見逃し配信 J SPORTS 衛星放送 月額2,980円

[＋スカパー！基本料429円] 【ワイルドカードシリーズ】

1日最大2試合を生中継 【地区シリーズ】

1日最大2試合を生中継 【リーグ優勝決定シリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 【ワールドシリーズ】

全試合を録画中継 NHK 総合・総合サブ 地上波 NHK受信料 【ワイルドカードシリーズ】

注目試合を生中継 【地区シリーズ】

週末のドジャース戦を最大2試合生中継 【リーグ優勝決定シリーズ】

週末のドジャース戦を最大2試合生中継 【ワールドシリーズ】

ドジャース戦を全試合生中継 NHK BS 衛星放送 NHK受信料 【ワイルドカードシリーズ】

1日最大2試合を生中継 【地区シリーズ】

NHK総合の中継試合を除き1日最大2試合を生中継 【リーグ優勝決定シリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 【ワールドシリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 NHK受信料 注目試合を生中継

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

NTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

LeminoのMLB特設ページ へアクセス 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ 購入ボタンをタップ dアカウントでログイン 支払い情報を入力 申し込み内容を確認して購入完了

MLBポストシーズン2026の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。