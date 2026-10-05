2026年のMLBポストシーズンが、日本時間9月30日(水)に開幕した。
本記事では、MLBポストシーズン2026のお得な視聴方法を紹介する。
MLBポストシーズンをお得に見られるのはどこ？放送・配信局
MLBポストシーズン2026は、ネット『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』が全試合をライブ配信。Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』も試合開催日に毎日1試合、ワールドシリーズは全試合をライブ配信する。
このうち、『MLB.tv(Amazon)』『SPOTVチャンネル(Amazon)』であれば無料体験が存在。期間は『MLB.tv(Amazon)』は7日間、『SPOTVチャンネル(Amazon)』は30日間となる。
テレビ放送は、『NHK』の地上波・衛星各チャンネルと衛星放送『J SPORTS』が中継を予定。いずれも注目試合の中継となる。
チャンネル
形態
料金(税込)
ポストシーズン中継
ネット
月額4,220円
全試合ライブ配信
ネット
月額600円
ポストシーズン1日1試合をライブ配信
ネット
ベーシック：月額2,000円
全試合ライブ＆見逃し配信
ネット
3,000円
全試合ライブ＆見逃し配信
衛星放送
月額2,980円
【ワイルドカードシリーズ】
【地区シリーズ】
【リーグ優勝決定シリーズ】
【ワールドシリーズ】
NHK 総合・総合サブ
地上波
NHK受信料
【ワイルドカードシリーズ】
【地区シリーズ】
【リーグ優勝決定シリーズ】
【ワールドシリーズ】
NHK BS
衛星放送
NHK受信料
【ワイルドカードシリーズ】
【地区シリーズ】
【リーグ優勝決定シリーズ】
【ワールドシリーズ】
NHK BSプレミアム4K
衛星放送
NHK受信料
注目試合を生中継
※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。
※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。
MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法
【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験ありAmazon
まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。
プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。
Amazonプライムビデオ登録方法
- Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
- 視聴したい試合を選択
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
- 支払い方法を入力
- 登録完了後、視聴を開始する
※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。
【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信SPOTV NOW
『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！NTTドコモ Lemino
LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。
SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法
- LeminoのMLB特設ページへアクセス
- 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ
- 購入ボタンをタップ
- dアカウントでログイン
- 支払い情報を入力
- 申し込み内容を確認して購入完了
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