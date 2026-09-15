バレーボール女子日本代表が、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選ラウンド初戦でネパール代表と対戦する。
本記事では、日本vsネパールの試合日程や中継予定を紹介する。
女子バレー日本vsネパールはいつ？試合日程
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール女子で、日本は予選ラウンド初戦でネパールと対戦。試合は2026年9月16日(水)19:20に開始予定となっている。
項目
内容
対戦カード
日本 vs ネパール
開催日
2026年9月16日(水)
開始時間
19:20
開催地
小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知県)
※すべて日本時間。
女子バレー日本vsネパールの中継予定は？
日本vsネパールは、地上波『TBS系列』でのテレビ放送は予定されていない。
アジア競技大会はネット『TVer』での無料配信も『TBS系列』の同時中継で行われるが、バレーボール女子の日本vsネパールが配信対象となるかは明記されていない。
一方、ネット『U-NEXT』では、日本vsネパールをライブ配信予定だ。
チャンネル
形態
生中継
U-NEXT(31日間無料トライアルあり)
ネット
〇
TBS系列
地上波テレビ
×
TVer
ネット
×
※TVer配信対象試合は未発表。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。
女子バレー日本vsネパールのおすすめ視聴方法は？
前述のとおり、日本vsネパールは『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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