卓球女子シングルスの張本美和と早田ひなが、第20回アジア競技大会の準決勝に進出した。

本記事では、卓球女子シングルス準決勝・決勝の日程、開始時間、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

卓球女子シングルス準決勝・決勝はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球女子シングルス準決勝・決勝は、2026年9月27日(日)に行われる。

準決勝は12:00から、決勝は19:00から開始予定。会場はいずれも愛知県豊田市のスカイホール豊田となる。

なお、日本からは張本美和と早田ひなが準決勝に進出している。

ラウンド 開始日時 会場 準決勝 2026年9月27日(日)12:00 スカイホール豊田(愛知県豊田市) 決勝 2026年9月27日(日)19:00 スカイホール豊田(愛知県豊田市)

※決勝の出場選手・対戦カードは前ラウンドの結果により決定。

卓球女子シングルス準決勝・決勝のテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会2026の卓球女子シングルス準決勝・決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信される。

地上波『TBS系列』でも9月27日(日)の大会中継で女子シングルス決勝を生中継予定。ネット『TVer』では『TBS系列』の中継を同時配信する。

ただし、準決勝については『TBS系列』および『TVer』での生中継が予定されておらず、『U-NEXT』の独占となっている。

チャンネル 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信・見逃し配信

[準決勝は独占配信] TBS系列 生中継

[決勝のみ] TVer TBS系列同時配信

※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

卓球女子シングルス準決勝・決勝のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋は、ネット『U-NEXT』でもライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信はU-NEXTの独占ライブとなる。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能となる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。