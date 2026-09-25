「第20回知・名古屋2026)」卓球競技、女子シングルス・ダブルス準々決勝が行われる。
本記事では、卓球女子シングルス・ダブルス準々決勝の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
卓球女子シングルス・ダブルス準々決勝の試合日程
アジア大会2026の卓球女子シングルス・ダブルス準々決勝は、9月26日(土)にスカイホール豊田で行われる。
女子ダブルス準々決勝、女子シングルス準々決勝はいずれも15:30開始のセッションで実施予定となっている。
女子シングルスには張本美和と早田ひな、女子ダブルスには張本美和・早田ひな、長﨑美柚・面手凛がエントリーしている。
- 大会：第20回アジア競技大会 卓球競技
- 種目：
女子ダブルス準々決勝
女子シングルス準々決勝
- 開始日時：2026年9月26日(土)15:30
- 会場：スカイホール豊田
※準々決勝の出場選手・対戦カードは前ラウンドの結果により決定。
卓球女子シングルス・ダブルス準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定
アジア大会2026の卓球女子シングルス・ダブルス準々決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信される。
地上波『TBS系列』でも9月26日(土)15:50からの大会中継で女子シングルス・ダブルス準々決勝を生中継予定。ネット『TVer』では『TBS系列』の中継を同時配信する。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信・見逃し配信
TBS系列
生中継
TVer
TBS系列同時配信
※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
卓球女子シングルス・ダブルス準々決勝のおすすめ視聴方法1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋は、ネット『U-NEXT』でもライブ配信される。
『U-NEXT』では20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信はU-NEXTの独占ライブとなる。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能となる。
サービス
中継有無
U-NEXT
〇
地上波TBS系列
〇
TVer
〇
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
U-NEXT無料トライアル登録方法
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。