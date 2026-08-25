バレーボール女子日本代表が、アジア選手権女子2026の準々決勝に進出した。

本記事では、日本のベスト8の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

女子日本代表 準々決勝はいつ？試合日程

中国・天津で開催されるバレーボール女子アジア選手権2026にて、日本は予選ラウンドのプールCを通過。続く決勝ラウンド1回戦の準々決勝は、日本時間8月27日(木)15:00or19:30、または28日(金)16:00or20:30に開始予定となっている。対戦相手についても、プールA・Bを含む全総合順位の決定後に確定する。

項目 内容 対戦カード 女子日本代表 vs 未定 開催日 2026年8月27日(木) or 28日(金) 開始時間 未定 開催地 天津(中国)

※すべて日本時間。

女子日本代表 準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

準々決勝・日本戦のテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE/NEXT』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。なお、各種放送・配信スケジュールは試合日決定後に確定する。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビONE/NEXT 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

女子日本代表 準々決勝のおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、準々決勝の日本戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。