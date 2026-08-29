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volleyball japan women(C)Getty Images
9/2までに加入ならFOD(Amazon)が初月100円！バレーアジア選手権女子日本戦を配信
Tsutomu Maeda

バレーボール女子アジア選手権3位決定戦はいつ？日本代表戦の日程・テレビ放送/ネット配信予定

バレーボール女子日本代表のアジア選手権3位決定戦はいつ？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

FODチャンネルが期間限定で100円！
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「FODチャンネル」でバレーアジア選手権の日本戦を配信！

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バレーボール女子日本代表が、アジア選手権女子2026の3位決定戦に回った。

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本記事では、日本の3位決定戦の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

女子日本代表 3位決定戦はいつ？試合日程

中国・天津で開催されるバレーボール女子アジア選手権2026にて、日本は3戦連続ストレート勝利で予選ラウンドのプールCを通過した後、準々決勝で台湾(チャイニーズ・タイペイ)に勝利したものの、準決勝でタイに敗北。3位決定戦ではイランvs中国の敗者と対戦することとなった。

3位決定戦の試合日程は8月30日(日)16:15に開始予定となっている。

項目

内容

対戦カード

日本代表 vs イラン/中国

開催日

2026年8月30日(日)

開始時間

16:15

開催地

天津(中国)

※すべて日本時間。

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女子日本代表 3位決定戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

3位決定戦のテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE/NEXT』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320円(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル

形態

生中継

FOD(Amazon)
[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！]

ネット

Volleyball TV
(英語音声)

ネット

TVer

ネット

フジテレビONE/NEXT

衛星放送

フジテレビ系列

地上波

U-NEXT

ネット

×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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女子日本代表 3位決定戦のおすすめ視聴方法は？

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前述の通り、3位決定戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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