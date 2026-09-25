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20260905 basketball japan women(C)Getty images
【アジア競技】バスケ女子決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バスケットボール女子日本代表の決勝はいつ？何時から？試合日程・対戦相手・テレビ放送/ネット配信予定｜アジア大会2026

【日韓戦】バスケットボール女子日本代表のアジア大会2026決勝はいつ開催？試合日程や対戦カード、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

アジア大会2026をライブ配信
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バスケットボール女子日本代表が、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝に臨む。

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本記事では、女子バスケ決勝の試合日程や対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ女子日本代表の決勝はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール決勝は、2026年9月26日(土)に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で行われる。

決勝は19:20開始予定となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

女子バスケットボール 決勝

開始日時

2026年9月26日(土)19:20

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

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バスケ女子日本代表 決勝の対戦相手は？

バスケ女子日本代表は、決勝で韓国代表と対戦する。

日本は9月25日(金)の準決勝で台湾代表に80-52で勝利し、決勝進出を決めた。

対する韓国代表は同日に行われた準決勝で中国に85-80で競り勝っている。

ラウンド

対戦カード

開始日時

決勝

日本 vs 韓国

9/26(土)19:20

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バスケ女子日本代表 決勝のテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会2026女子バスケットボール決勝の日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信される。

地上波『TBS系列』では9月26日(土)19:00から生中継予定。ネット『TVer』でも『TBS系列』の中継を同時配信する。

チャンネル

形態

中継予定

U-NEXT

ネット

ライブ配信・見逃し配信

TBS系列

地上波テレビ

生中継

TVer

ネット

TBS系列同時配信

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バスケ女子日本代表の決勝のおすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信に対応し、試合終了後は見逃し配信も予定されている。

月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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  4. 登録完了
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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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