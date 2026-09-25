バスケットボール女子日本代表が、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝に臨む。

本記事では、女子バスケ決勝の試合日程や対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ女子日本代表の決勝はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール決勝は、2026年9月26日(土)に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で行われる。

決勝は19:20開始予定となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子バスケットボール 決勝 開始日時 2026年9月26日(土)19:20 会場 愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

バスケ女子日本代表 決勝の対戦相手は？

バスケ女子日本代表は、決勝で韓国代表と対戦する。

日本は9月25日(金)の準決勝で台湾代表に80-52で勝利し、決勝進出を決めた。

対する韓国代表は同日に行われた準決勝で中国に85-80で競り勝っている。

ラウンド 対戦カード 開始日時 決勝 日本 vs 韓国 9/26(土)19:20

バスケ女子日本代表 決勝のテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会2026女子バスケットボール決勝の日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信される。

地上波『TBS系列』では9月26日(土)19:00から生中継予定。ネット『TVer』でも『TBS系列』の中継を同時配信する。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT ネット ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 地上波テレビ 生中継 TVer ネット TBS系列同時配信

バスケ女子日本代表の決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信に対応し、試合終了後は見逃し配信も予定されている。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。