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20260905 japan basketball(C)Getty images
アジア競技大会・女子バスケはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

バスケットボール女子日本代表 アジア大会2026第2戦はいつ？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

バスケットボール女子日本代表のアジア大会2026第2戦はいつ？カザフスタン代表戦の試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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バスケットボール女子日本代表は、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選グループB第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

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本記事では、日本のアジア大会第2戦の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ女子日本vsカザフスタンはいつ？アジア大会第2戦の試合日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール予選グループB第2戦で、日本代表はカザフスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)13:50にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナとなっている。

試合日程は以下の通り。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

女子バスケットボール 予選グループB第2戦

対戦カード

日本 vs カザフスタン

日程

2026年9月20日(日)

ティップオフ

13:50

会場

愛知国際アリーナ

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バスケ女子日本vsカザフスタンの地上波テレビ中継・無料配信はある？

日本vsカザフスタンは、地上波テレビ放送と無料ネット配信の両方が予定されている。

地上波では、『TBS系列』が2026年9月20日(日)13:00～16:00に「女子バスケットボール予選ほか」を放送。ネット配信では、『TVer』が『TBS系列』の放送をリアルタイムで同時配信する。

また、『U-NEXT』が13:40からライブ配信を実施。13:50のティップオフに先駆けて配信がスタートする予定となっているため、試合を最初から最後まで確実にライブ視聴することができる。

放送・配信予定は以下の通り。

放送・配信サービス

時間

中継内容

無料視聴

TBS系列

13:00～16:00

地上波全国ネット

TVer

13:00～16:00

TBS系列のリアルタイム同時配信

U-NEXT

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バスケ女子日本vsカザフスタンのおすすめ視聴方法

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前述のとおり、日本vsカザフスタンは『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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