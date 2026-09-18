バスケットボール女子日本代表は、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選グループB第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

本記事では、日本のアジア大会第2戦の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ女子日本vsカザフスタンはいつ？アジア大会第2戦の試合日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール予選グループB第2戦で、日本代表はカザフスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)13:50にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナとなっている。

試合日程は以下の通り。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子バスケットボール 予選グループB第2戦 対戦カード 日本 vs カザフスタン 日程 2026年9月20日(日) ティップオフ 13:50 会場 愛知国際アリーナ

バスケ女子日本vsカザフスタンの地上波テレビ中継・無料配信はある？

日本vsカザフスタンは、地上波テレビ放送と無料ネット配信の両方が予定されている。

地上波では、『TBS系列』が2026年9月20日(日)13:00～16:00に「女子バスケットボール予選ほか」を放送。ネット配信では、『TVer』が『TBS系列』の放送をリアルタイムで同時配信する。

また、『U-NEXT』が13:40からライブ配信を実施。13:50のティップオフに先駆けて配信がスタートする予定となっているため、試合を最初から最後まで確実にライブ視聴することができる。

放送・配信予定は以下の通り。

放送・配信サービス 時間 中継内容 無料視聴 TBS系列 13:00～16:00 地上波全国ネット 〇 TVer 13:00～16:00 TBS系列のリアルタイム同時配信 〇 U-NEXT 13:40～ 試合全編ライブ配信 31日間無料トライアルあり

バスケ女子日本vsカザフスタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、日本vsカザフスタンは『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。