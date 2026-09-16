あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260814 basketball kokoro tanaka(C)Getty images
アジア競技大会・女子バスケはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

バスケットボール女子日本代表 アジア大会2026初戦はいつ？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

バスケットボール女子日本代表のアジア大会2026初戦はいつ？香港代表戦の試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

バスケットボール女子日本代表は、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選グループB初戦で香港代表と対戦する。

アジア大会バスケ女子日本戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、バスケ女子日本代表のアジア大会初戦について、試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ女子日本代表 アジア大会初戦はいつ？試合日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール競技は、2026年9月17日(木)に開幕する。

日本は予選グループBに入り、初戦で香港代表と対戦。試合は愛知国際アリーナで行われ、19:00開始予定となっている。

  • 大会：第20回アジア競技大会 女子バスケットボール競技
  • ラウンド：予選グループB 第1戦
  • 対戦カード：日本代表 vs 香港代表
  • 開始日時：2026年9月17日(木)19:00
  • 会場：愛知国際アリーナ(愛知県)
アジア大会バスケ女子日本戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

バスケ女子日本代表 アジア大会初戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

日本vs香港は、地上波『TBS系列』でのテレビ放送は予定されていない。また、『TVer』での無料ライブ配信も行われない。

一方、ネット『U-NEXT』ではライブ配信を予定。『U-NEXT』の月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間無料トライアルを利用できる。

チャンネル

形態

中継内容

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

ライブ＆見逃し配信

TBS系列

地上波テレビ

×

BS-TBS

衛星放送

×

TVer

ネット

×

アジア大会バスケ女子日本戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

バスケ女子日本代表 アジア大会初戦のおすすめ視聴方法

前述のとおり、バスケ女子日本代表のアジア大会初戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会バスケ女子日本戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー