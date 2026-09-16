バスケットボール女子日本代表は、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選グループB初戦で香港代表と対戦する。

本記事では、バスケ女子日本代表のアジア大会初戦について、試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ女子日本代表 アジア大会初戦はいつ？試合日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール競技は、2026年9月17日(木)に開幕する。

日本は予選グループBに入り、初戦で香港代表と対戦。試合は愛知国際アリーナで行われ、19:00開始予定となっている。

大会：第20回アジア競技大会 女子バスケットボール競技

ラウンド：予選グループB 第1戦

対戦カード：日本代表 vs 香港代表

開始日時：2026年9月17日(木)19:00

会場：愛知国際アリーナ(愛知県)

バスケ女子日本代表 アジア大会初戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

日本vs香港は、地上波『TBS系列』でのテレビ放送は予定されていない。また、『TVer』での無料ライブ配信も行われない。

一方、ネット『U-NEXT』ではライブ配信を予定。『U-NEXT』の月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、初回登録者は31日間無料トライアルを利用できる。

チャンネル 形態 中継内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ライブ＆見逃し配信 TBS系列 地上波テレビ × BS-TBS 衛星放送 × TVer ネット ×

バスケ女子日本代表 アジア大会初戦のおすすめ視聴方法

前述のとおり、バスケ女子日本代表のアジア大会初戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。