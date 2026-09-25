第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男女400mが行われる。

本記事では、アジア大会陸上400m決勝の日程・開始時間、日本代表エントリー選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア競技大会・陸上400mはいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上400mは、パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)で行われる。

男女ともに9月25日(金)に予選、26日(土)に決勝を実施。女子400m決勝は21:45、男子400m決勝は22:03にスタート予定となっている。

種目 ラウンド 日程 開始時間 女子400m 予選 9月25日(金) 21:15～ 男子400m 予選 9月25日(金) 21:43～ 女子400m 決勝 9月26日(土) 21:45～ 男子400m 決勝 9月26日(土) 22:03～

アジア競技大会・陸上400mの男女日本代表エントリー選手は？

男子400mには中島佑気ジョセフ、林申雅、女子400mには松本奈菜子がエントリーしている。

種目 選手 所属 男子400m 中島佑気ジョセフ 富士通 男子400m 林申雅 筑波大学 女子400m 松本奈菜子 東邦銀行

アジア競技大会・陸上400mのテレビ放送・ネット配信予定は？

陸上400mは、ネット『U-NEXT』が男女予選・決勝の完全ライブ＆見逃し配信を予定している。地上波『TBS系列』では、予選は男子のみ、決勝は男女両方が生中継予定となっている。ネット『TVer』では、『TBS系列』の中継を同時配信予定だ。

女子予選については、『U-NEXT』でのみ生中継が行われる。

チャンネル 形態 400mの中継予定 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 男女予選・決勝を完全ライブ＆見逃し配信 TBS系列 地上波テレビ 男子予選・男女決勝を生放送 TVer ネット 男子予選・男女決勝をライブ配信

※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア競技大会・陸上400mのおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されるほか、ネット『TVer』と『U-NEXT』でも配信される。

『U-NEXT』では20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信はU-NEXTの独占ライブとなる。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能となる。

サービス 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 〇

[20競技以上をライブ配信] 地上波TBS系列 〇 TVer

(TBS同時配信) 〇

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

U-NEXT無料トライアル登録方法

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

▶【U-NEXT公式】アジア競技 大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。